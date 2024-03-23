Hardware Plus’ta DXOMARK serisi Samsung Galaxy S24 ile devam ediyor. Türkiye’de geçmişte çok sevilen markalardan birisi olan Samsung markasının tepe modeli olan Samsung Galaxy S24 kamera özellikleri ve performansı noktasındaki en yeni telefonu nihayet DXOMARK tarafından test edildi.

Samsung ülkemizde amiral gemisi ürünlerini çıkarmaya son hız devam ediyor. En son amiral gemisi telefonu Galaxy S24 kamera anlamında dolu dolu bir telefon. Önceki serisinden farklı olmayan kamera kurulumu yazılım ile fark yaramaya çalışsa da geride kaldığı yanları da bulunuyor.

Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.

İyi seyirler…

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