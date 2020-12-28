Asus RP-AX56 inceleme | Wi-Fi 6 ve Mesh destekli menzil genişletici

802.11ax yani Wi-Fi 6 destekli, Mesh özellikli Wi-Fi menzil genişletici Asus RP-AX56 incelemesiyle karşınızdayız.

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Asus RP-AX56’yla, ev ağınızı kesintisiz bir Mesh sistemine çevirebilmeniz mümkün

Asus RP-AX56’nın, Wi-Fi 6 desteğine sahip olduğunu söylemiştik. Peki Wi-Fi 6 desteği kullanıcılara neler kazandırıyor. Wi-Fi 6, bir önceki bağlantı standardına oranla 3 kat daha fazla hız sunabiliyor. Ek olarak, Wi-Fi 6 üzerinden kurulan bağlantılarda, modeminize, routerınıza veya menzil genişleticinize aynı anda birçok cihaz bağlansa bile; ağdaki paket alışverişi çok yönlü olarak yapıldığı için, ağ stabilizasyonunda bir düşüş yaşanmıyor. OFDMA teknolojisi sayesinde, çok sayıda cihazın bağlı olduğu ağlarda daha önce yaşanan yavaşlama, tıkanma gibi sorunlar ortadan kalkıyor. Bu teknoloji aynı zamanda ağa bağlı olan cihazların gereksinim duyduğu bant genişliğini de belirliyor; ve bu sayede her cihaza özel miktarda kaynak ayırıyor. Böylece ağa sürekli bağlı kalarak veri aktaran cihazlar ile, nadiren bağlanıp veri aktaran cihazlar ayrışıyor. Bu sayede çok sayıda cihazın internete bağlı olduğu ev ve küçük ofislerde, kablosuz ağ verimliliği önemli ölçüde artıyor. Özellikle yakın gelecekte IoT’nin de yaygınlaşacağını hesaba kattığımız zaman; Wi-Fi 6’nın da önemi artıyor. Son olarak; Wi-Fi 6 sayesinde cihazların güç tüketimi de daha düşük seviyelere iniyor.

Wi-Fi 6 teknolojisinden bahsettik; peki nedir bu Mesh teknolojisi?

Asus’un sunduğu AiMesh teknolojisi, bu desteği sunan Asus ağ cihazlarının, tek bir kullanıcı adı ve şifre üzerinden ağınıza bağlanabilmenizi sağlayan bir teknoloji. Bu sayede herhangi bir cihazın menzilinden çıksanız bile, anında diğer cihaza bağlanarak; internette hiçbir kopma yaşamadan kullanıma devam edebiliyorsunuz ve bu geçişleri hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz. Eğer tek bir ağ adı görmek istemiyor ve hangi ağın hangi odaya ait olduğunu hatırlamak istiyorsanız da; aynı ağı farklı isimlerle de kullanabilirsiniz. Fakat şu noktayı da hatırlatalım; AiMesh teknolojisinden yararlanabilmek için Mesh destekli Asus ağ ürünleri kullanmanız gerekmekte.

Peki Asus RP-AX56, başka ne gibi avantajlar sunuyor?

80MHz bant genişliği destekleyebilen cihaz, 2,4 GHz bandında 574 Mbps ve 5 GHz bandında 1201 Mbps hız sunabiliyor. Ayrıca cihazın kurulumunu gerçekleştirmek; Asus Extender uygulamasıyla çok kolay hale getirilmiş. Her şeyi hızlı bir şekilde yapabildiğiniz bu uygulamadaki yönergeleri takip ederek; cihazın kurulumunu gerçekleştirirken hiç zorlanmıyorsunuz. Bu da, bu gibi cihazları kuramamaktan korkan kullanıcılar için bir avantaj olmuş. Asus RP-AX56 menzil genişleticinin universal, yani marka ve model fark etmeksizin bütün router ve modemlerle sorunsuz çalışabildiğini de belirtelim. Bu sayede, “RP-AX56 acaba benim modemimle veya routerımla uyumlu mudur?” gibi soru işaretlerinin de önüne geçilmiş oluyor.

Kurulum yapacak kullanıcılar, ayrıntılı kurulum videosuna buradan ulaşabilirler.