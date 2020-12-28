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Asus RP-AX56 inceleme | Wi-Fi 6 ve Mesh destekli menzil genişletici
802.11ax yani Wi-Fi 6 destekli, Mesh özellikli Wi-Fi menzil genişletici Asus RP-AX56 incelemesiyle karşınızdayız.
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Asus RP-AX56’yla, ev ağınızı kesintisiz bir Mesh sistemine çevirebilmeniz mümkün
Asus RP-AX56’nın, Wi-Fi 6 desteğine sahip olduğunu söylemiştik. Peki Wi-Fi 6 desteği kullanıcılara neler kazandırıyor. Wi-Fi 6, bir önceki bağlantı standardına oranla 3 kat daha fazla hız sunabiliyor. Ek olarak, Wi-Fi 6 üzerinden kurulan bağlantılarda, modeminize, routerınıza veya menzil genişleticinize aynı anda birçok cihaz bağlansa bile; ağdaki paket alışverişi çok yönlü olarak yapıldığı için, ağ stabilizasyonunda bir düşüş yaşanmıyor. OFDMA teknolojisi sayesinde, çok sayıda cihazın bağlı olduğu ağlarda daha önce yaşanan yavaşlama, tıkanma gibi sorunlar ortadan kalkıyor. Bu teknoloji aynı zamanda ağa bağlı olan cihazların gereksinim duyduğu bant genişliğini de belirliyor; ve bu sayede her cihaza özel miktarda kaynak ayırıyor. Böylece ağa sürekli bağlı kalarak veri aktaran cihazlar ile, nadiren bağlanıp veri aktaran cihazlar ayrışıyor. Bu sayede çok sayıda cihazın internete bağlı olduğu ev ve küçük ofislerde, kablosuz ağ verimliliği önemli ölçüde artıyor. Özellikle yakın gelecekte IoT’nin de yaygınlaşacağını hesaba kattığımız zaman; Wi-Fi 6’nın da önemi artıyor. Son olarak; Wi-Fi 6 sayesinde cihazların güç tüketimi de daha düşük seviyelere iniyor.
Wi-Fi 6 teknolojisinden bahsettik; peki nedir bu Mesh teknolojisi?
Asus’un sunduğu AiMesh teknolojisi, bu desteği sunan Asus ağ cihazlarının, tek bir kullanıcı adı ve şifre üzerinden ağınıza bağlanabilmenizi sağlayan bir teknoloji. Bu sayede herhangi bir cihazın menzilinden çıksanız bile, anında diğer cihaza bağlanarak; internette hiçbir kopma yaşamadan kullanıma devam edebiliyorsunuz ve bu geçişleri hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz. Eğer tek bir ağ adı görmek istemiyor ve hangi ağın hangi odaya ait olduğunu hatırlamak istiyorsanız da; aynı ağı farklı isimlerle de kullanabilirsiniz. Fakat şu noktayı da hatırlatalım; AiMesh teknolojisinden yararlanabilmek için Mesh destekli Asus ağ ürünleri kullanmanız gerekmekte.
Peki Asus RP-AX56, başka ne gibi avantajlar sunuyor?
80MHz bant genişliği destekleyebilen cihaz, 2,4 GHz bandında 574 Mbps ve 5 GHz bandında 1201 Mbps hız sunabiliyor. Ayrıca cihazın kurulumunu gerçekleştirmek; Asus Extender uygulamasıyla çok kolay hale getirilmiş. Her şeyi hızlı bir şekilde yapabildiğiniz bu uygulamadaki yönergeleri takip ederek; cihazın kurulumunu gerçekleştirirken hiç zorlanmıyorsunuz. Bu da, bu gibi cihazları kuramamaktan korkan kullanıcılar için bir avantaj olmuş. Asus RP-AX56 menzil genişleticinin universal, yani marka ve model fark etmeksizin bütün router ve modemlerle sorunsuz çalışabildiğini de belirtelim. Bu sayede, “RP-AX56 acaba benim modemimle veya routerımla uyumlu mudur?” gibi soru işaretlerinin de önüne geçilmiş oluyor.
Kurulum yapacak kullanıcılar, ayrıntılı kurulum videosuna buradan ulaşabilirler.
Donanım
PING DÜŞÜREN UZAY MEKİĞİ GİBİ ROUTER! | Asus RT-AX82U
Asus RT-AX82U tasarımıyla bir uzay mekiğini ya da gelecekten gelen bir ürünmüş gibi görünse de performansıyla da bunu başarıyor. Bu videomuzda RT-AX82U’nun detaylarına bakıyoruz.
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PING DÜŞÜREN UZAY MEKİĞİ GİBİ ROUTER! | Asus RT-AX82U
Asus RT-AX82U çift bant destekli bir Wi-Fi 6 router modeli olarak dikkat çekiyor. Oyuncu router’ı olduğu için asıl amacı ise oyunlarda en hızlı ve akıcı Wi-Fi bağlantısını sunmak. 5,4 Gbps’e kadar Wi-Fi bağlantı hızına ulaşabilen bu router, kesintisiz ve gecikmesiz mobil oyun deneyimi sunan Mobil Oyun Modu gibi gelişmiş teknolojiler de sunuyor.
Tasarımsal olarak uzay mekiğini andıran Asus RT-AX82U, öndeki ızgara üzerinden Aura Sync ile kontrol edilebilen RGB aydınlatmalar ile gerçekten farklı ve agresif bir tasarım sunuyor. Üzerinde yer alan 4 portun biri oyun için öncelikli olarak atanmış. Aynı zamanda 1 adet WAN portu bir de USB bağlantısı bulunuyor. Bu sayede uzaktan torrent erişimi, dosya kontrolü gibi düzenlemeleri direkt olarak router üzerinden yapabilirsiniz.
Wi-Fi 6 ve Mobil Oyun Modu ile sorunsuz internet
Wi-Fi 6, yani 802.11ax desteği sunan cihaz bu bantta 5 GHz ile 4804 Mbps hıza, 2,4 GHz bandında da 574 Mbps hızına ulaşabiliyor. Özellikle daha stabil, gecikmesiz bir bağlantı için Wi-Fi 6 destekli cihazınız sorunsuz bir internet akışını Asus RT-AX82U ile sağlayabilir.
AiMesh sistemini de destekleyen bu model ile diğer Asus Mesh cihazlarınızdaki ağa bu ürünü katabilir, kablosuz ağ menzilinizi ciddi oranda geliştirebilirsiniz. Mobil Oyun Modu ile telefonunuza, tabletinize yükleyeceğiniz Asus Router uygulaması ile ağdaki önceliği cihazınıza sunarak PUBG Mobile, COD: Mobile gibi rekabetçi oyunlarda ping ve lag sorunlarını ortadan tamamen kaldırarak kesintisiz bir oyun deneyimi yaşamanız da mümkün.
Önceliğinizi ayarlayın
Adaptive QoS (Uyarlanabilir Hizmet Kalitesi) ise ağ trafiğindeki öncelikleri belirleyerek ağınızın akıcı bir şekilde çalışmasını amaçlıyor. Bu durumda arayüzden ya da Asus Router uygulaması üzerinden video yayını veya internette gezinti uygulamalarına ve oyunlara öncelik verebilirsiniz. Evinizin her yerinde düşük gecikmeli Wi-Fi sunmak isteyenler için bu router mükemmel bir tercih.
Güvenlik tarafında ise Trend Micro destekli Asus AiProtection özelliği de bu cihazda var. Asus RT-AX82U ile WPA3 şifreleme yapabilir, ebeveyn denetimleri, https önceliği, misafir ağı gibi seçenekleri de kolaylıkla yönetebilirsiniz.
Ürünün detaylarını videmuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…
Donanım
Tüm eve internet yaymak için: Asus ZenWiFi AC Mini (CD6)
Asus ZenWiFi AC Mini (CD6) modeli incelemesiyle karşınızdayız. Asus’un tüm eve ve ofise internet yaymak adına geliştirdiği mesh sistemi olan ZenWifi AC Mini (CD6) modeli, ailenin en uygun fiyatlısı olarak dikkat çekiyor.
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ZenWiFi AC Mini sistemi, bir adet ASUS AC1500 router ve iki adet genişletme modülünden oluşuyor. 802.11ac bandında yüksek hızlı, kararlı ve güvenilir kablosuz bağlantıları sunan benzersiz teknolojileri barındırıyor. ZenWiFi, diğerlerinden farklı olarak kablosuz ağlarınızı nasıl isimlendireceğinizi seçmenize imkân da sunuyor. Tüm ağ için tek bir isim ya da her frekans bandı için ayrı isimlendirme yapabilirsiniz.
Tasarımına baktığımızda oldukça şık ve sade yapıda olan ZenWifi AC Mini, ikili ya da üçlü olarak satın alınabiliyor. IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6 standartlarında çalışabilen bu model, Wi-Fi 6 yerine AC’de üstün performans isteyenler için tasrlanmış. 802.11gn’de 600 Mbps, ac’de ise 867 Mbps bağlantı hızı ile toplamda 1500 Mbps’ye varan internet dağıtımını rahat yapabiliyor.
Dahili 4 anten ile gelen her bir üründen router görevindeki CD6R ürününde 1 Gigabit destekli WAN yuvası ve 3 Gigabit LAN yuvası yer alırken, evin diğer konumlarına ekleyeceğiniz CD6N ürünleri ise 2 Gigabit LAN bağlantısı sunuyor. Böylece toplamda 9 ürünü kablo ile bağlamanız da mümkün hale geliyor.
Bu modül ile birlikte gelen Gelişmiş Ebeveyn Kontrolleri’ne sahip AiProtection Classic, ömür boyu ücretsiz olarak sunuluyor. Böylece hem güvenli bir ağ, hem de kontrol sağlayabilirsiniz. Tüm ağ işlemlerini ise sadece mobil cihazınızdan Asus Router ile yapabilirsiniz.
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-Personal, WPA-Personal, WPA-Kurumsal, WPA2-Kurumsal, WPS desteği gibi güvenlik standartlarında çalışma yapabiliyor. Geleneksel QoS, Misafir Ağı ve IPTV desteği gibi özellikleri de ürünü daha kullanışlı hale geliyor.
Genel olarak baktığımızda Asus ZenWiFi AC Mini modeli geniş ev ve ofis ortamlarında rahat bir bağlantı sağlıyor.
İnceleme
Wi-Fi 6 ile evdeki bağlantı sorununuzu çözün! | Asus RT-AX55 + RT-AC59U (v2)
Asus RT-AX55 ve Asus RT-AC59U v2 incelemesi ile karşınızdayız. Hem şık hem de fazlasıyla performanslı bir router ikilisi olarak karşımıza çıkıyor. Wi-Fi 6 router fiyatları normal şartlarda yüksekte iken bu aile ile artık daha uygun fiyata üst seviye bir deneyim mümkün hale gelmiş.
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İyi seyirler…
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