Asus’un yeni nesil Nvidia GeForce RTX serisini içeren dizüstü bilgisayarları Asus ROG Zephyrus S ile ülkemize girmeye başladı.

En ince RTX’li Laptop! | Asus ROG Zephyrus S (GX701GW) kutu açılışı

GX701G kodunu alan cihaz, Intel Core i7-8750H ve NVIDIA GeForce RTX 2070 ekran kartının yanı sıra 8 GB RAM ile geliyor. 17,3 inç FHD IPS ekranında inanılmaz bir incelik sunan Asus ROG Zephyrus S, G-SYNC, 144 Hz tazeleme ve 3 ms gecikme gibi özellikleri barındırıyor.

Detayları videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…