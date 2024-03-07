Asus markasının oyuncular için özel markası ROG, 2024 senesine bomba gibi başladı. Özellikle tamamen yenilenen Zephyrus serisi tüm dikkatleri üzerine çekecek gibi duruyor. Bu videoda ise yeni Zephyrus G16 modeline yakından bakıyoruz.
İlk OLED ekranlı ROG modeli olan ASUS ROG ZEPHYRUS G16 sunduğu özellikler bakımında üst seviyede bir performans sunuyor. İşte teknik özellikleri:
Tasarım
35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.74cm
1.95 Kilogram
CNC İşleme Alüminyum Kasa
Slash Lighting
Arkadan Aydınlatmalı Klavye RGB
AURA SYNC
Bağlantılar
1x 3.5mm Combo Audio Jack
1x HDMI 2.1 FRL
2x USB 3.2 Gen 2 Type-A
1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery
1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ / power delivery
1x card reader (SD) (UHS-II, 312MB/s)
Ekran
İlk OLED ekranlı ROG modeli olması
ROG Nebula Display
16-inch OLED
2.5K (2560 x 1600, WQXGA)
16:10 Ekran Formatı
100% DCI-P3
240Hz Ekran Yenileme
0.2ms Tepki Süresi
G-Sync
Pantone Sertifikalı
Delta E 1 Renk Doğruluğu
500 nit Parlaklık
MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus
Dolby Vision HDR
OLED Care
Performans
Intel® Core™ Ultra 9 İşlemci 185H
Intel® AI Boost NPU
NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 GPU 16GB GDDR6
ROG Boost: 2090MHz* at 115W (Dinamik Güçlendirme ile)
32GB (16GB*2) LPDDR5X RAM
2TB M2 SSD
Armoury Crate
SES
Dolby Atmos Ses
AI noise-canceling technology
4 HOPARLÖR (Akıllı Anfi teknolojisi, 2 Tweeters)
Kulaklıklar için Hi-Res Sertifikası
3 MİKROFON
Batarya
90Wh Batarya
240W Güç Adaptörü (30 dakikada %50)
Ağ Bağlantıları
Wi-Fi 6E(802.11ax)
Bluetooth® 5.3
Peki siz ASUS ROG ZEPHYRUS G16 modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu senenin en iyi bilgisayarı olur mu? Ürün hakkında kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
ASUS ROG ZEPHYRUS G16 modeline göz atmak ve satın almak için; https://hwp.to/ROGZEPHYRUSG16
#ASUS #ROG #ZEPHYRUSG16
İçindekiler