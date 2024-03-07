Asus markasının oyuncular için özel markası ROG, 2024 senesine bomba gibi başladı. Özellikle tamamen yenilenen Zephyrus serisi tüm dikkatleri üzerine çekecek gibi duruyor. Bu videoda ise yeni Zephyrus G16 modeline yakından bakıyoruz.

İlk OLED ekranlı ROG modeli olan ASUS ROG ZEPHYRUS G16 sunduğu özellikler bakımında üst seviyede bir performans sunuyor. İşte teknik özellikleri:

Tasarım

35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.74cm

1.95 Kilogram

CNC İşleme Alüminyum Kasa

Slash Lighting

Arkadan Aydınlatmalı Klavye RGB

AURA SYNC

Bağlantılar

1x 3.5mm Combo Audio Jack

1x HDMI 2.1 FRL

2x USB 3.2 Gen 2 Type-A

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery

1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ / power delivery

1x card reader (SD) (UHS-II, 312MB/s)

Ekran

İlk OLED ekranlı ROG modeli olması

ROG Nebula Display

16-inch OLED

2.5K (2560 x 1600, WQXGA)

16:10 Ekran Formatı

100% DCI-P3

240Hz Ekran Yenileme

0.2ms Tepki Süresi

G-Sync

Pantone Sertifikalı

Delta E 1 Renk Doğruluğu

500 nit Parlaklık

MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus

Dolby Vision HDR

OLED Care

Performans

Intel® Core™ Ultra 9 İşlemci 185H

Intel® AI Boost NPU

NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 GPU 16GB GDDR6

ROG Boost: 2090MHz* at 115W (Dinamik Güçlendirme ile)

32GB (16GB*2) LPDDR5X RAM

2TB M2 SSD

Armoury Crate

SES

Dolby Atmos Ses

AI noise-canceling technology

4 HOPARLÖR (Akıllı Anfi teknolojisi, 2 Tweeters)

Kulaklıklar için Hi-Res Sertifikası

3 MİKROFON

Batarya

90Wh Batarya

240W Güç Adaptörü (30 dakikada %50)

Ağ Bağlantıları

Wi-Fi 6E(802.11ax)

Bluetooth® 5.3

Peki siz ASUS ROG ZEPHYRUS G16 modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu senenin en iyi bilgisayarı olur mu? Ürün hakkında kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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