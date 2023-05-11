ASUS, ROG Ally el konsolunu duyurdu. ROG Ally haziran ayında piyasaya sürecek. Cihaz AMD Ryzen Z1 Extreme çipine sahip ayrıca 699 dolar fiyat etiketine sahip. Daha az CPU çekirdeği ve daha az işlem birimine sahip bir gpu içeren ‘normal’ Ryzen Z1 çipli daha ucuz bir varyant daha sonra gelecek.

ASUS, Z1 Extreme-apu’lu ROG Ally el bilgisayarını 13 Haziran’dan itibaren satışa sunacak. Şirkete göre bu modelin ön siparişleri 11 Mayıs Perşembe günü başlayacak. ‘Normal’ Ryzen Z1-apu’lu versiyonun ise bu yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Şirket henüz bu model için somut bir çıkış tarihi paylaşmadı. Bu daha ucuz varyantın tam olarak ne kadara mal olacağı da henüz bilinmiyor.

El tipi modelde Ryzen Z1 serisinden bir apu kullanılacak. ROG Ally’de kullanılan Extreme varyantı sekiz Zen 4 çekirdeği ve 16 iş parçacığına sahip olacak. Şirkete göre, çip 5.1GHz’e kadar bir artırma saatine ulaşıyor. Entegre gpu, RDNA 3 mimarisine dayanıyor ve toplam 768 akış işlemcisi için 12 hesaplama birimi içeriyor. Çip toplam 24MB önbelleğe ve 9 ila 30W arasında değişken bir tdp’ye sahiptir. Daha sonra piyasaya sürülecek ROG Ally versiyonunda kullanılan Ryzen Z1’in Extreme olmayan varyantında altı çekirdek ve dört işlem birimine sahip bir gpu bulunuyor.

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ROG Ally ayrıca 16GB Lpddr5-6400 belleğe sahip ve 512GB kapasiteli ve PCIe 4.0 arayüzlü bir M.2-2230 SSD ile geliyor. El bilgisayarında ayrıca bir microSD kart okuyucu ve Windows 11 bulunuyor. 7 inç diyagonal ekran, 1920×1080 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Üretici ayrıca ROG Ally için bir dock da satıyor. Bu dock cihazı 65W ile şarj edebiliyor ve el cihazını bir ekrana bağlamak için de kullanılabiliyor. Bu dock’un ne kadara mal olacağı belli değil. ASUS basın bülteninde bunun için önerilen herhangi bir fiyat paylaşmıyor. Cihaz ayrıca harici bir gpu ile de eşleştirilebiliyor. ASUS bunun için gpu modüllerinin ayrı olarak satıldığı kendi ROG XG Mobile sistemini kullanıyor. ASUS, bu yılın başlarında RTX 4090 dizüstü ekran kartlı bir varyantı tanıtmış ve fiyatı 2.000 dolar olmuştu.