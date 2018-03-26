Asus ROG Strix GD30CI Oyuncu Bilgisayarı İncelemesi

Asus’un oyunculara özel masaüstü bilgisayarı ROG Strix GD30CI, kişiselleştirilebilir yapısıyla dikkat çekiyor. Ön panelinin 3D yazıcıdan üretilebilir olması ile fark yaratan GD30CI, sistem özellikleri ile tüm oyunlara ve 4K çözünürlüğe meydan okuyor.

Oyun meraklılarının hayallerini süsleyebilecek kadar güçlü bir sistemi ortaya koyan Asus, Republic of Gamers serisine Strix GD30CI modeli masaüstü bilgisayarını da ekledi. GD30 ana model adına sahip olan ürün, CI eki ile test masamızda bulunan varyasyonunu simgeliyor. İlk olarak söz konusu sistemi Asus Cerberus MKII klavye, ROG Strix Impact fare ile beraber ROG Strix XG35VQ ve ROG Swift PG279Q monitörleri ile beraber kullandığımızı belirtmiş olalım.

Söz konusu oyun canavarına gelirsek Intel Core i7 7700 işlemci, Nvidia GeForce GTX 1080 ekran kartı, 32 GB bellek, söz konusu sisteme özel üretilen Asus GD30CI anakart, 512 GB Samsung M.2 SSD ve Toshiba üretimi 1 TB 7200 RPM HDD gibi bir oyun bilgisayarından isteyeceğiniz her şeyin fazlasını sunmayı başarıyor. Her ne kadar hiç kullanmamış olsak da yine kendi üretimi GHD1N model kodlu özel bir DVD-R de sunuyor olması hala mekanik yedeklemelere önem verenlere de bir seçenek sunuyor.

Oyun konusunda 1440 p çözünürlükte birçok oyunda 90 fps ve yukarısını rahatlıkla sunabilen Asus ROG Strix GD30CI, 4K oyunculukta da birçok oyunda 30 fps’i aşabilirken, bazı oyunlarda da 60 fps üstüne çıkabiliyor. Özellikle espor meraklılarının 4K 60 fps üzerinde bir performans alabileceğinden de bahsetmiş olalım. Yani CS:GO, LoL, DotA 2, Overwatch, HotS ve diğer espor oyunlarında sorunsuz ve muhteşem bir performansı rahat alabileceksiniz.

Yazılım tarafında Aegis III ile bilgisayardaki tüm kullanım detaylarını görebilir, Aura kontrolünü de elbette RGB aydınlatmalı olan kasanızda dilediğiniz renk seçeneğini buradan düzenleyebilirsiniz. Ayrıca boş portlar üzerinden sistemi satın alır almaz da daha iyi bir hale getirmeniz de mümkün kılınıyor. Yani bu noktada Asus hazır sistemde yükseltme yapmak için parça değiştirme zorunluluğu yerine sisteme ekleme yaparak da yükseltmenizi mümkün kılarak güzel bir detay sunduğunu bahsetmeden geçmeyelim.

Sonuç olarak Asus ROG Strix GD30CI, hem kasa tasarımı, hem aydınlatma desteği, hem de eklemeler ile yükseltme şansı da sunabilmesi sayesinde adeta Şampiyonlar Ligi sayılabilecek bir sistemi ortaya koymuş. Ortalama 10.000 TL fiyatlandırmasıyla cep yaksa da bunun karşılığını fazlasıyla sunabileceğini söyleyerek yazımızı noktalamış olalım.

Asus ROG Strix GD30CI Oyuncu Bilgisayarı İnceleme Videosu