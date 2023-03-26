Oyun telefonu dediğimiz zaman aklımıza direkt gelen marka ASUS. ASUS, ASUS ROG Phone serisi ile oyun telefonu tarafında büyük atılımlar gerçekleştirdi, gerçekleştirmeye de devam ediyor. Geldiğimiz noktada bugün firma ROG Phone 7 ve ROG Phone 7 Ultimate isimli iki yeni cihazını çıkarmaya hazırlanıyor. ASUS cihazlar üzerinde çalışırken Twitter üzerinde akıllı telefonların bazı teknik özellikleri sızdırıldı.

Exclusive 😍 Only Asus ROG phone 7 and 7 Ultimate will launch this time no ROG 7 Pro Specifications Snapdragon 8 Gen 2

Rear camera 50MP IMX766 + 13MP Ultra wide + 8MP Macro Front camera – 32MP

173 x 77 x 10.3mm thick

Weight 239 gram

Android 13 ROG 7 Ultimate

16+512GB#Asus — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) March 25, 2023

Sızıntıya göre bu sene sadece Asus ROG Phone 7 ve 7 Ultimate tanıtılacak. ROG Phone 7 Pro gelmeyecek.

Tasarım ile başlayacak olursak her iki akıllı telefonda 173 x 77 x 10.3mm ölçülerinde olacak. Cihazların ağırlıkları ise 239 gram olacak.

Akıllı telefonlar kaputun altında 2023 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikte gelecek.

Her iki telefonda da üçlü bir arka kamera kurulumu olacak. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlükte Sony IMX766 sensöre sahip ana kamera karşılayacak. Bu ana kameraya 13 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 8 MP çözünürlükte makro kamera eşlik edecek. Cihazlar ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip olacaklar.

Her iki telefonda tıpa tıp aynı gözüküyor. Bu yüzden birisi akıllı telefonlar arasında herhangi bir fark olup olmadığını sormuş. Cihazlar arasındaki tek fark depolama özellikleri. ASUS ROG Phone 7 Ultimate 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama ile birlikte gelecek.

Yes, RAM & storage difference — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) March 25, 2023

Her iki telefon da kutudan Android 13 ile birlikte çıkacak. Lansman tarihi hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.