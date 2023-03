Oyun telefonu dediğimiz zaman aklımıza direkt gelen marka ASUS. ASUS, ASUS ROG Phone serisi ile oyun telefonu tarafında büyük atılımlar gerçekleştirdi, gerçekleştirmeye de devam ediyor. Geldiğimiz noktada bugün firma ROG Phone 7 ve ROG Phone 7 Ultimate isimli iki yeni cihazını çıkarmaya hazırlanıyor. ASUS cihazlar üzerinde çalışırken Twitter üzerinde akıllı telefonların bazı teknik özellikleri sızdırıldı.

Exclusive 😍

Only Asus ROG phone 7 and 7 Ultimate will launch this time no ROG 7 Pro

Specifications

Snapdragon 8 Gen 2

Rear camera 50MP IMX766 + 13MP Ultra wide + 8MP Macro

Front camera – 32MP

173 x 77 x 10.3mm thick

Weight 239 gram

Android 13

ROG 7 Ultimate

16+512GB#Asus

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) March 25, 2023