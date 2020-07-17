Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3, en net görüntüleriyle karşımızda!
22 Temmuz‘da piyasaya çıkacak olan Asus ROG Phone 3, bugüne kadar pek çok kez sızdırılmış video ve görüntülerle karışımıza çıkmıştı. Bugün ise güvenilir bir sızıntıcı olan Evan Blass tarafından yeni görseller paylaşıldı. Bu görseller bugüne kadar cihazı gördüğümüz en net görüntüler olarak değerlendirildi.
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Asus ROG Phone 3 nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Evan Blass tarafından paylaşılan görüntüler önceki sızıntıları destekliyor. Asus ROG Phone 3, selefi olan ROG Phone 2 gibi çentiksiz bir ekran sunuyor. Düğme yerleşimleri de neredeyse aynı diyebiliriz. Ancak stereo hoparlörde artık fazladan bir renk vurgusu bulunmuyor. Asus‘un yeni oyuncu telefonu ROG Phone 3, arka tarafta ROG Phone 2 gibi parlayan bir ROG logosuna sahip. ROG logosunun hemen altında “Republic of Gamers” yazısının işlendiğini görüyoruz.
ROG Phone 3, ROG Phone 2‘ye göre önemli değişikliklere sahip olacak. Bunların başında ekran teknolojisi ve kamera dizilimi geliyor. Cihaz, arka tarafta üçlü bir kamera kurulumu ile gelecek. Bu kameralar TENAA‘ya göre 64 MP çözünürlüklü ana kamera ve 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera olacak. Diğer kameranın özellikleri henüz bilinmiyor.
ROG Phone 3, Snapdragon 865+ ile gelecek ve kutudan Android 10 ile çıkacak. Cihazın 12 GB’a kadar RAM, 512 GB’a kadar depolama alanı seçenekleri bulunacak. Ayrıca çift modlu 5G desteği de bu telefonda bulunacak. Ekran tarafında ise 6.59 inçlik Full HD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekran bizi bekliyor. Sızıntılara göre cihaz, USB-C bağlantı noktasından şarj olan 6.000 mAh pil ile gelecek.
Akıllı Telefonlar
Qualcomm Snapdragon 875G ilk kez görüntülendi!
Bugün bir Weibo blog yazarı, yatırım bankasının MediaTek ve Qualcomm ile ilgili pazar araştırması raporunun fotoğrafını paylaştı. Rapor, Qualcomm’un Snapdragon 875G yongasının Samsung‘un 5nm EUV teknolojisini kullanacağını gösterdi. Yeni yonga seti 2021’in ilk çeyreğinde satışa sunulacak.
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Qualcomm Snapdragon 875G haricinde başka hangi yonga setleri görüntülendi?
Qualcomm Snapdragon 875G dışında orta segment ve giriş seviyesi telefonlar için çeşitli yonga setleri görüntülendi. Bunlar, Samsung‘un 5nm EUV teknolojisini kullanan Snapdragon 735G ve giriş seviyesi için piyasaya çıkacak olan Snapdragon 435G olarak sıralanıyor. Bu iki yonga seti 2021 ilk çeyreğinde kullanıma sunulacak. Ayrıca Qualcomm, bu yılın dördüncü çeyreğinde Snapdragon 662 ve Snapdragon 460 olmak üzere iki adet giriş-orta segment yonga seti tanıtacak. Kısacası Qualcomm gelecek 6 ay içinde pek çok yeni çip ile karşımızda olacak.
MediaTek, önümüzdeki süreçte hangi yonga setlerini tanıtacak?
MediaTek‘e geldiğimizde ise 7nm üretim sürecinden geçen Dimensity 600, yakın zaman içinde piyasaya çıkacak. Aynı zamanda 6nm’lik yeni bir Dimensity 400 yonga setinin de yolda olduğunu söyleyebiliriz. Dimensity 400, bu yılın son çeyreğinde satışa çıkabilir.
Son olarak ortaya çıkan raporda, Snapdragon 875G ile ilgili fiyatlandırma konusunda detaylar mevcut. Rapora göre Snapdragon 875G, 260 dolara piyasaya çıkacak. Bu demek oluyor ki 220 dolardan 260 dolara ciddi bir artış söz konusu olacak. En iyi ihtimalle eski modellerde de fiyat düşüşü beklenebilir.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, yeni 5G telefonu için 120W şarj desteği sertifikası aldı!
Geçtiğimiz aylarda salgın öncesinde Xiaomi, 100W’dan daha fazla şarj gücü sunacak yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Cihazların pil kapasiteleri artık 5.000 mAh civarında dolaştığı için şirketler hızlı şarj konusuna yoğunlaşmış durumda. Realme, iQOO ve Xiaomi şu anda 100W üzerinde hızlı şarj desteği sunan teknolojiler geliştiriyorlar.
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Xiaomi neden daha hızlı şarj üzerinde çalışıyor?
Xiaomi ve diğer hızlı şarj üzerinde çalışan firmalar, batarya kapasitesini arttırıp cihazları kalınlaştırmak yerine hızlı şarj çözümleri sunmaya çalışıyor. Bugün ortaya çıkan 3C sertifikası ile 120W hızlı şarj desteğine sahip ilk akıllı telefon görüntülendi. Cihazın model numarası M2007J1SC olarak karşımıza çıkıyor. Listenin ayrıntılarında 20V/6A değerinde yani 120W gücünde yeni şarj desteği bulunuyor. 3C sertifikası, bu 5G destekli cihazın başvuru sahibini ve üreticisini Xiaomi Communication Technology Co. olarak gösteriyor. Üretim tesisi ise FPE Co. LTD. olacak. Şarj cihazının ilk sertifikasyon tarihi ise 13 Temmuz‘dur.
Bazı Weibo bloggerları bu telefon için Ağustos ayında piyasaya sürüleceği ile ilgili söylentiler paylaştı. Ayrıca sızıntılara göre cihazın yüksek ekran tazeleme hızı bulunacak. Eğer söylentiler doğru ise Ağustos ayında yeni bir amiral gemisi görebiliriz. Şarj konusunda ortaya çıkan yeni teknolojiler ile yakın gelecekte herhangi bir şarj sorunumuz kalmayacak gibi görünüyor. Yakın zamanda cihaz hakkında daha fazla detay göreceğimizi tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion Phone teknik özellikleri onaylandı!
Lenovo’nun 22 Temmuz tarihinde tanıtmayıı planladığı üst seviye oyun telefonu Lenovo Legion Phone, Çin’de ön siparişe açıldı. Temel özellikleri onaylanmış olan modele haberimizde yakından bakıyoruz.
Ön siparişe açılması ile birlikte firmanın internet sitesinde listelenen Legion Phone, Snapdragon 865+ yonga seti ve ultra hızlı kablolu şarj özellikleri ile dikkat çekiyor. Görselleri de paylaşılan modelin önceki sızıntılarda da olduğu gibi yatay kullanım odaklı olduğu onaylanmış oldu.
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Kullanım sırasında rahat bir tutuş deneyimi sunmayı ve iyi bir soğutma sunmayı hedefleyen Legion Phone, çerçeveli bir tasarım diline sahip. Kasanın uzun kenarında bulunan ikinci USB Type-C girişi ve ön kamera da bu sebeple cihazda yer alıyor. İkinci USB girişinin bir diğer cihazda bulunma sebebi ise modelin vaat ettiği 90 W gücündeki hızlı şarjı sağlayabilmek elbette. Bunlara ek olarak cihazda 144 Hz yenileme hızına sahip bir ekran ve çift titreşim motoru yer alıyor. Lenovo Legion aynı zamanda 270 Hz dokunma örnekleme hızına sahip olacak.
Kesinleşen özelliklerin yanı sıra cihazın, FHD+ (2340 x 1080 p) çözünürlüklü bir ekran, 16 GB RAM kapasitesi ve 512 GB depolama ile gelmesi bekleniyor.
Henüz fiyat bilgisi bulunmayan model, Asus ROG Phone II ile rekabet edecek. Cihazın diğer özellikleri için 22 Temmuz tarihini beklememiz gerekiyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi takmayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!