Asus ROG Phone 3, en net görüntüleriyle karşımızda!

22 Temmuz‘da piyasaya çıkacak olan Asus ROG Phone 3, bugüne kadar pek çok kez sızdırılmış video ve görüntülerle karışımıza çıkmıştı. Bugün ise güvenilir bir sızıntıcı olan Evan Blass tarafından yeni görseller paylaşıldı. Bu görseller bugüne kadar cihazı gördüğümüz en net görüntüler olarak değerlendirildi.

İlginizi çekebilir: Qualcomm Snapdragon 875G ilk kez görüntülendi!

reklam

Asus ROG Phone 3 nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Evan Blass tarafından paylaşılan görüntüler önceki sızıntıları destekliyor. Asus ROG Phone 3, selefi olan ROG Phone 2 gibi çentiksiz bir ekran sunuyor. Düğme yerleşimleri de neredeyse aynı diyebiliriz. Ancak stereo hoparlörde artık fazladan bir renk vurgusu bulunmuyor. Asus‘un yeni oyuncu telefonu ROG Phone 3, arka tarafta ROG Phone 2 gibi parlayan bir ROG logosuna sahip. ROG logosunun hemen altında “Republic of Gamers” yazısının işlendiğini görüyoruz.

ROG Phone 3, ROG Phone 2‘ye göre önemli değişikliklere sahip olacak. Bunların başında ekran teknolojisi ve kamera dizilimi geliyor. Cihaz, arka tarafta üçlü bir kamera kurulumu ile gelecek. Bu kameralar TENAA‘ya göre 64 MP çözünürlüklü ana kamera ve 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera olacak. Diğer kameranın özellikleri henüz bilinmiyor.

ROG Phone 3, Snapdragon 865+ ile gelecek ve kutudan Android 10 ile çıkacak. Cihazın 12 GB’a kadar RAM, 512 GB’a kadar depolama alanı seçenekleri bulunacak. Ayrıca çift modlu 5G desteği de bu telefonda bulunacak. Ekran tarafında ise 6.59 inçlik Full HD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekran bizi bekliyor. Sızıntılara göre cihaz, USB-C bağlantı noktasından şarj olan 6.000 mAh pil ile gelecek.