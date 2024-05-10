Lossless Scaling, evrensel Çerçeve Oluşturma bileşeninde devrim niteliğinde bir güncelleme aldı. İlk kez 10 Ocak 2024’te tanıtılan FG (Frame Generation) özelliği, verimlilik iyileştirmeleri ve yapay öğelerdeki gözle görülür azalmalar ile birlikte artık sürüm 2.0’da değerlendiriliyor. Ancak, bu yeniliklerin bir sonucu olarak Lossless Scaling’in GPU yükü de arttı. Neyse ki, önceki sürümün performansını koruyan yeni bir Performans modu da sunuldu.

Lossless Scaling ile FPS artırın!

Lossless Scaling’in geliştirilmiş mimarisi, büyük ölçekli hareketleri işlemek için optimize edilmiştir. Bu sayede daha düşük kare hızlarında bile verimli kullanım sağlanıyor. Önerilen minimum temel kare hızları 1080p ve 1440p çözünürlükler için sırasıyla 30 ve 40’tır; ancak, en iyi deneyim için 60 FPS ve üzeri tavsiye ediliyor.

Geliştirilen FG özelliği, yaygın yapaylıkların gözle görülür şekilde azaltılmasını sağlar. Hareket gölgelenmesi, kenar bozulması ve görüntü bulanıklığı gibi sorunlar belirgin bir şekilde azalıyor. Ancak, bazı durumlarda hala artefaktlar oluşabilir; bu durumda temel kare hızının arttırılması öneriliyor.

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Güncellemeyle birlikte, GPU yükü çözünürlüğe bağlı olarak 1,5 ila 2 kat artmıştır. Bu nedenle, önceki sürümün performansını korumak için yeni bir ‘Performans’ modu tanıtıldı. Bu mod, kaliteli versiyonun tüm avantajlarını korurken, LSFG 1.1’e göre aynı hızda çalışıyor.

Lossless Scaling’in FG 1.0 sürümünde, gölgelenme eserleri (özellikle kullanıcı arayüzüyle ilgili olanlar) ana dezavantaj olarak öne çıkıyordu. FG 2.0 ise bu sorunu büyük ölçüde gidermeye yönelik adımlar atmış gibi görünüyor. Ancak, giderek daha fazla oyunun NVIDIA ve AMD’nin kendi çerçeve oluşturma tekniklerini desteklemesiyle birlikte, bu evrensel özellik muhtemelen yalnızca eski oyunlar için tercih edilecek bir özellik haline gelebilir. Uygulamayı buradan indirebileceğinizi belirtelim.