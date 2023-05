Knights Of The Old Republic ve Republic Commando gibi birçok klasik Star Wars oyununun sıkı bir hayranı olan biri olarak, Star Wars Jedi: Fallen Order’ın başarısını görmek beni çok mutlu etmişti. Kısa sürede son neslin en sevdiğim oyunlarından biri haline geldi ve devam oyununu elime aldığım için çok heyecanlandım. Heyecanlanmakta haklıydım çünkü Star Wars Jedi Survivor, selefi tarafından kurulan temelleri dikkatlice genişletiyor ve bazı dikkate değer kusurları olsa bile her yönden üstün bir deneyim sunuyor.

Star Wars Jedi Survivor inceleme

Hikaye en başından yumruk atmıyor ve artık direnişin bir parçası olan kahramanımız Cal Kestis, Coruscant gezegeninin İmparatorluk bölgesine yapılan bir saldırıya liderlik ederken, kendinizi hemen aksiyonun ortasına atılıyorsunuz. Açılış perdesinde sevdiğim şey, Cal’in ilk oyundaki olaylardan bu yana geçen beş yıl içinde ne kadar olgunlaştığı ve bu bilgi, aktörü Cameron Monaghan’ın mükemmel performansıyla burada kolayca görselleştiriliyor.

Eski Jedi Cere Junda ve kaptanın kendisi Greez Dritus gibi dostlarımız ve Mantis mürettebatıyla yeniden bir araya geliyoruz. Ayrıca kampanya boyunca sizinle büyüyen Bode Akuna şeklinde yeni bir arkadaş var. Ayrıca birçok hayranın Fallen Order’dan yardımcı karakter olarak hatırlayabileceği eski Nightsister Merrin ile bir kez daha buluşuyoruz. Cal ve Merrin arasındaki aşk, devam filminde çok daha ayrıntılı olarak araştırılıyor.

Beni etkileyen şey, oyunun bu sefer evrenin çok derinlemesine araştırmak yerine karakterizasyona ne kadar öncelik verdiğiydi. Bir Jedi Şövalyesi olma sorumluluğuyla mücadele ederken, liderliğimizle yeniden tanışmamıza izin veriyor ve İmparatorluğun saldırısına karşı geri adım atmaktan nasıl yorulduğunu görüyoruz.



Oyun, başlangıçtaki birkaç saat boyunca ekiple neden Cal ile beş yılı aşkın bir süredir ayrılmaya karar verdiklerine dair samimi konuşmalara sürekli olarak serpiştiriyor. Bu anlar oldukça içten ve kişisel olsa da, diğer anlatı vuruşlarının çoğu o kadar ayrıntılı değil. Olay örgüsü çok fazla klişeye giriyor ve bir mil öteden gelen olay örgüsünü görebiliyorsunuz. Yine de her şey iyi yazılmış.

Star Wars Jedi: Survivor’ın oynanışı, selefine benzer olmaya devam ediyor, ancak Respawn, daha dinamik bir yaklaşım benimseyen savaşın yanı sıra, keşfe büyük ölçüde genişletilmiş bir odaklanma ile onu yeni zirvelere yükseltmeyi başardı. Daha ayrıntılı olarak açıklamak gerekirse, devam oyunuyla birlikte sunulan en dikkate değer özellikler, beş dövüş duruşu, kıskaç kullanılarak manevra kabiliyetine daha geniş bir vurgu ve kilidi açılacak çok sayıda yeni beceridir.

İki yeni duruş, Çapraz Muhafız Duruşu ve Blaster Duruşu’dur ve bunların her ikisi de, savaş sırasında düşmanlarınızı istismar etmeniz için size yeni fırsatlar sunar. Çapraz Muhafız Duruşu, ışın kılıcınızla daha yavaş ama daha ölümcül saldırılar yapmanızı sağlarken, Blaster Duruşu size hem düşmanları uzaktan ortadan kaldırma hem de yakın mesafeden yakalama seçeneği sunuyor.

Beş duruşun hepsinden en sevdiğim, anında çift elli olan oldu. Ama tabii ki bu aynı zamanda dikkatli olmam gerektiği anlamına da geliyordu çünkü bu duruşla elde ettiğiniz hareket alanına rağmen sizi gelen düşman saldırılarına karşı daha duyarlı hale getiriyor. Benzer bir durumda, eğer biri sert vuran Çapraz Koruma duruşunu kullanırsa, saldırı animasyonlarını yavaşlatır ve sizi daha uzun süre savunmasız bırakır.

Bu devam oyununda keşif çok daha fazla teşvik ediliyor ve alanların çoğu, oyuncuların harabeler gibi yerleri özgürce keşfedebilecekleri ve uygun gördükleri yan görevleri üstlenebilecekleri sanal alan ortamları olacak şekilde tasarlandı.

Ama yine de, devam oyununda aynı kıvrımlı tasarıma sahip harita ile bulmaca bölümlerinde gezinmek veya yakındaki sırları bulmaya çalışmak çok çileden çıkıyor. Çok katmanlı holografik tasarım kötü falan değil, Respawn’ın size rehberlik etmede ne kadar kötü bir iş çıkardığını hesaba katmasını diledim, özellikle de bu, birçok hayranın prequel ile zaten sahip olduğu bir şikayet.

Oyun için harikalar yaratan önemli bir ekleme, yeni çapraz geçiş sistemidir, çünkü Cal artık bir kancayı kullanarak büyük boşluklardan kendini sapanla atlayabilir ve ulaşılması zor yerlere erişebilir. Yararlılığı, ilerlemek için çapraz bulmacaları zamanında ve dikkatli bir şekilde tamamlamanız gereken çeşitli zindanlarda daha da parlıyor.

Ayrıca duvarda koşma yeteneği ve parkuru ile el ele çalışır ve manevra kabiliyeti söz konusu olduğunda, yeni havadan atılma becerisinin size çevredeki büyük boşlukları aşmanız için yeni bir yol sağladığını bilmekten memnun olacaksınız. Ayrıca savaş sırasında kendinizi yeniden konumlandırın. Tüm bu geçiş mekaniğini birlikte kullanmak, keşfi o kadar faydalı kılıyor ki, bunu yapmanın gerçek eylemi, haritalar hakkında sahip olabileceğim herhangi bir eleştiriden daha ağır basıyor.

Yine de en önemlisi, Cal’ın becerilerinin ve yeteneklerinin çoğunu ilk oyundan koruduğu gerçeğine bayılıyorum, çünkü diğer video oyunu devam filmleri, kahramanı önceki taksitten bu yana geçen sürede daha zayıf hissettirme eğiliminde. Jedi Survivor ile Cal Kestis aslında becerilerini geliştiren ve artık her zamankinden daha yetkin bir Jedi gibi hissediyor.

Bir karakter olarak büyümekten bahsetmişken, yeni tanıtılan görsel özelleştirme özellikleri, Cal’a farklı bir görünüm sağlayarak onu her oyuncu için benzersiz kılıyor. Sakalını değiştirmekten saç stiline kadar, vahşi doğada tonlarca özelleştirme seçeneği bulabilirsiniz.

Star Wars Jedi: Survivor’ın grafiksel doğruluğu olağanüstü bir şey olmasa da, oyunu gerçekten öne çıkaran şey, doğal ortamlardaki ayrıntılar ve bitki örtüsü ve fauna söz konusu olduğunda, Star Wars’a özgü yetenektir. Güzel sunumları ve gösteriye odaklanmalarıyla çoğu bir Uncharted oyunundan fırlamış olabilecek set parçalarına da daha fazla vurgu yapılıyor.

Bununla birlikte, oyun görseller bölümünde öne çıkarken, ne yazık ki, en azından şimdilik, oyunun hem konsollarda hem de PC’de sorunları olduğu için, performans tarafında arzulanan çok şey bırakıyor. Bu aynı zamanda oyunun öncelikle yeni nesil bir başlık olarak tasarlandığı gerçeğini de dikkate alıyor. AMD RX 6700 XT, orta ve yüksek ayar ön ayarı karışımında sağlam bir 60FPS kare hızını korumakta zorlanıyor.

Performansa odaklanarak Xbox Series X’te oynadım ve savaş karşılaşmaları sırasında ve önemli patron dövüşleri sırasında hala birkaç kare hızında düşüş oldu. EA, Day One yamasıyla bu sorunların birçoğunu çözme sözü verdi, ancak bu sorunların çoğu bence çok daha fazla zaman gerektirecek.

İster üçüncü şahıs aksiyon- macera oyunlarının hayranı olun , ister genel olarak Star Wars evreninin hayranı olun, burada herkes için bir şeyler var. Çünkü Star Wars Jedi: Survivor, zaten var olan bir formülde çeşitli iyileştirmeler yapmayı başaran ve neredeyse onu mükemmelleştirmeye yaklaşan harika bir devam filmi.

Oynanış hakkında konuşurken, yeni savaş duruşları, savaşa çok ihtiyaç duyulan bir derinlik katıyor, kıskaç ve Air Dash, geçişi daha keyifli hale getiriyor. Son oyundan dönen kafa karıştırıcı holografik harita nedeniyle geçiş yapmak biraz kafa karıştırıcı olsa bile, daha büyük haritaları keşfetmek gerçekten eğlenceli.

Sonuç olarak tüm performans sorunlarına rağmen serinin ikinci oyunu üzerine koyarak gelişen ve eğlence dozunu artıran bir yapım olmuş diyebilirim.