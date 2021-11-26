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Donanım

Küçük ama çok etkili! | ASUS Mini PC PB62

ASUS Mini PC PB62 modeli, hem minik boyutları hem de bu ufak haline rağmen oldukça işlevsel yapısıyla dikkat çekiyor. Bakalım bu mini pc modeli neler yapabiliyor?

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Küçük ama çok etkili! | ASUS Mini PC PB62

 

ASUS Mini PC PB62 teknik özellikleri

Boyut: 17,5 x 17,5 x 4,42 mm
Ağırlık: 1,3 kg
İşlemci: Intel Core i7-11700
Grafik: Intel HD Graphics 730
Bellek: 16GB DDR4 3200 Hz
Depolama: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
İşletim Sistemi: Windows 11
Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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