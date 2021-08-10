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ASUS

ASUS IoT, sınır bilişim yapay zeka destekli yüz tanımlama geliştirici kitini duyurdu

Facial Recognition

Asus IoT, CyberLink ile iş birliği anlaşmasına vardı. İki şirket arasındaki iş birliği sonucunda perakende, kamu hizmetleri, konaklama, sağlık ve daha birçok alanda; AIoT uygulamaları için birinci sınıf yüz tanıma teknolojilerinden yararlanılabilecek.

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Asus IoT ve Cyberlink’ten iş birliği

Asus IoT, bundan sonraki dönemlerde CyberLink ile yapacağı iş birliğini basına duyurdu. Asus ve CyberLink FaceMe® yapay zeka tabanlı yüz tanıma motorunu Asus IoT Tinker Board 2 tek kartlı bilgisayarına (SBC) entegre ederek Asus IoT sınır bilişim yapay zeka destekli yüz tanımlama geliştirici kitini kullanıma sunuyor. Asus IoT ile CyberLink FaceMe ekibi arasındaki birliğinin bir ürünü olan bu ortak çözüm; güvenlik, erişim kontrolü, misafir yönetimi ve perakende, kamu hizmetleri, konaklama gibi sektörler için temassız kullanım deneyimi ve daha birçok alanda kullanıma hazır tam entegre yüz tanıma özelliklerine sahip.

Arm tabanlı bir teknoloji üzerine kurulan ve bir tek kartlı bilgisayar olan Asus IoT Tinker Board 2, Android 10 işletim sistemi üzerinden çalışıyor. Bu bilgisayar, yeni 64 bit Armv8 mimarisine sahip 6 çekirdekli Rockchip RK3399 SoC ve çok çekirdekli Mali-T860 GPU’dan güç alıyor. Tinker Board 2, kablolu ve kablosuz bağlantı seçenekleri ve iki adet 4K ekran desteğiyle; perakende, kamu hizmetleri, konaklama ve sağlık sektörlerinde dijital tabela, bilgilendirme ekranları, satış noktaları ve erişim kontrolü sistemleri için kullanıma hazır bir çözüm haline gelmiş durumda.

“Sınır Yapay Zeka çeşitli pazarlardaki AIoT uygulamalarında gelecek teknolojilerin önemli bir parçası.” diyen Asus IoT İş Birimi Genel Müdürü Kuowei Chao, sözlerini şöyle sürdürdü: “Asus IoT olarak dünyanın önde gelen yapay zeka destekli yüz tanıma teknolojileri şirketlerinden CyberLink ile iş birliği yaparak en güçlü tek kartlı bilgisayarımız olan Tinker Board 2’de entegre çözümler sunmaktan heyecan duyuyoruz. Rakip ürünlere kıyasla çok daha gelişmiş performans sunan bu model perakende, sağlık ve güvenlik sektörleri için ideal.”

Cyberlink

Cyberlink’ten IoT cihazları için optimize edilmiş gerçek zamanlı yüz tanıma ve çıkarım performansı

CyberLink FaceMe AI yüz tanıma motoru, dünyaca bilinen NIST FRVT’de (Ulusal Standartlar ve Teknolojiler Enstitüsü’nün Yüz Tanıma Marka Testi) ilk 10’da yer aldı. Bu çözüm hem 1:1 hem 1:N testlerinde başarılı sonuçlar elde etti. FaceMe, yeni sınır bilişim yapay zeka destekli yüz tanıma geliştirici kiti ile birlikte çeşitli IoT ve AIoT cihazlarına yüz tanıma özelliği getirmek için esnek bir çözüm de sunuyor.

“Dünyanın en popüler teknolojilerinden olan yüz yanıma, büyüyen pazarda sayısı katlanarak artan IoT çözümlerine güç veriyor.” diyen CyberLink CEO’su Dr. Jau Huang, sözlerini şöyle sürdürdü. “IoT alanında liderlik yapan ASUS ile dünyanın en hassas ve esnek yüz tanıma yazılım geliştirme kitlerinden FaceMe için çözümler geliştirmekten gurur duyuyoruz.”

Arm tabanlı SoC’ler ve Android için optimize edilen FaceMe, gerçek zamanlı yüz tespiti ve çıkarım yapabiliyor. Sınır bilişim yapay zeka tabanlı yüz tanıma geliştirici kitinde FaceMe ve Tinker Board 2 yer alıyor. Bu kit gerçek zamanlı yüz tanıma işlemleri için bir dijital tabela çözümü olarak kurulabiliyor. Yaş, cinsiyet ve duygu gibi özellikleri hassas bir biçimde tespit edebilen kit, istatistik olarak kullanılacak ziyaretçi trafiği verisi sunmak veya gerçek zamanlı kişisel reklam sağlamak için kullanılabiliyor. Bunlara alternatif olarak bu kiti otellerde giriş yapmak için kullanılan ekranlara yerleştirerek kayıtlı üyeleri anında tanıyıp onlara son derece hızlı, kişiselleştirilmiş ve temassız hizmet sunmak da mümkün.

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ASUS

ASUS, Windows 11’i destekleyen anakart modellerini açıkladı

Yazan:

asus

ASUS, yeni Windows 11 Insider Preview sürümünün mevcut çoğu ASUS anakart modeline kurulabileceğini duyurdu. İlgili ASUS destek sayfasından en son UEFI BIOS güncellemesini yapan veya mevcut UEFI BIOS’ta gerekli işlevi etkinleştiren kullanıcılar kurulum yapabiliyor.

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Bu iki yöntemden birini uygulayan meraklı kullanıcılar yeni işletim sisteminin beta sürümünü deneyebiliyor, Windows ve PC deneyiminin geleceğini şimdiden görerek bu yılın sonunda sunulacak Windows 11’in tam sürümü hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

ASUS anakartlar ve Windows 11: Intel ve AMD yonga setlerinde geniş uyum

ASUS anakartlarının büyük bir çoğunluğu Windows 11 Insider Preview sürümünün kurulumuna ve çalışmasına izin veriyor. Aşağıdaki tabloda listelenen modellere sahip olan kullanıcılar en son UEFI BIOS güncellemesini indirip kurarak veya mevcut UEFI BIOS’taki gerekli işlevi etkinleştirerek yeni işletim sistemini kurabiliyorlar. Windows 11 kurulumu için UEFI BIOS güncellemesi hakkında daha fazla bilgi için ASUS destek sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Aşağıdaki ASUS anakart modelleri Windows 11 Insider Preview desteği veriyor

Intel platformu

AMD platformu

C621 Serisi

WRX80 Serisi

C422 Serisi

TRX40 Serisi

X299 Serisi

X570 Serisi

Z590 Serisi

B550 Serisi

Q570 Serisi

A520 Serisi

H570 Serisi

X470 Serisi

B560 Serisi

B450 Serisi

H510 Serisi

X399 Serisi

Z490 Serisi

X370 Serisi

Q470 Serisi

B350 Serisi

H470 Serisi

A320 Serisi

B460 Serisi

H410 Serisi

W480 Serisi

Z390 Serisi

Z370 Serisi

H370 Serisi

B365 Serisi

B360 Serisi

H310 Serisi

Q370 Serisi

C246 Serisi

Z270 Serisi*

H270 Serisi*

B250 Serisi*

Q270 Serisi*

Z170 Serisi*

H170 Serisi*

B150 Serisi*

H110 Serisi*

Q170 Serisi*

Listede yer alan tüm anakart modelleri en yeni Windows 11 Insider Preview sürümünün kurulumuna hazır olsa da kullanıcıların tüm beta sürümlerinde olduğu gibi bu yazılımın da henüz tamamlanmadığını dikkate alması gerekli. Bu yazılım henüz resmi donanım onaylarından geçmiş değil. Bu nedenle Windows 11 Insider Preview sürümüne geçişle karşılaşılabilecek tüm riskler kullanıcıya ait olduğunu da hatırlatalım. Olası sistem hasarlarından veya veri kayıplarından yalnızca kullanıcılar sorumludur. ASUS, Windows 11 Insider Preview sürümünün kullanımıyla oluşabilecek veri kayıplarından veya sistem hasarlarından sorumlu değildir.

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ASUS

ASUS, AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartlarını duyurdu

Yazan:

asus

ASUS, ROG Strix ve ASUS Dual AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartlarını duyurdu. Oyunlara yönelik AMD RDNA 2 mimarisinden yararlanan bu ekran kartları güçlü performansı ve soğutmayı orta segmente de getiriyor.

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Yüksek performanslı AMD Radeon RX 6000 Serisi modellerinde başarısını ispatlayan AMD RDNA 2 mimarisi, yüksek çözünürlüklü ve yüksek yenileme hızlı monitörlerde en iyi görüntüleri arayan oyunculara hitap ediyor. En yeni ROG Strix ve ASUS Dual AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartları, oyunlara yönelik AMD RDNA 2 mimarisinin yeni nesil özelliklerinden yararlanarak günümüzün en rekabetçi yapımlarında akıcı performans sergiliyor ve son derece gerçekçi AAA yapımlarda akıcı bir deneyim sunuyor.

ROG Strix ve AMD Radeon RX 6600 XT: Sağlam güç ve iddialı stil

asus

ROG Strix AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartları, oyunlara yönelik AMD RDNA 2 mimarisinin gücü ile ROG yeniliklerini bir araya getiriyor. Dört adet ısı borusu ve geniş taban plakası, ısıyı GPU’dan ve GDDR6 belleklerden uzaklaştırıyor. Boruların geçtiği geniş yüzey alanlı soğutma bloğu ısıyı hızla aktararak, düşük sıcaklarda mümkün olan en yüksek saat hızlarını sunuyor.

Yeni Eksen Teknolojisi tasarımına sahip olan iki adet fan, gürültü düzeyini artırmadan soğutma bloğunun içinden büyük miktarda hava akışı sağlıyor. Bu hassas denge daha fazla fan kanadı, daha küçük fan yuvaları, pürüzsüz kanat yüzeyi tasarımı ve çentikli bariyer halkalarıyla sağlanıyor. Soğutma bloğundan geçen hava sessiz bir şekilde gereken bölgelere iletiliyor.

asus

Teknoloji meraklıları iki farklı fan ve güç profilleri ile performansı diledikleri gibi ayarlama fırsatına da sahip. Bunun için dahili çift BIOS anahtarı avantaj sağlıyor. Performans modu daha fazla hava akışı sağlayarak en yüksek saat hızlarına ve en iyi hız aşırtma potansiyeline ulaşma imkanı veriyor. Sessiz mod ise daha sakin bir fan eğrisiyle performansı koruyor. Her iki profilde bulunan 0 dB modunda sistem boştayken fanların tamamen durmasını sağlayarak oyun oynanmadığında gürültü düzeyini olabildiğince düşürüyor.

Tüm ROG modellerinde olduğu gibi, ROG Strix AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartı da performansı kadar dış görünümüyle de dikkat çekici olacak biçimde tasarlanmış. Tüm soğutma boyunca uzanan ROG siber metin desenleriyle kaplı. Alaşımlı tam boy arka plakada da ROG grafikleri yer alıyor. Alttaki adreslenebilir RGB LED’lerin ışığı kartın sol kenarındaki Aura RGB hatlarından sızıyor. Aura Sync desteği sayesinde kullanıcılar sevdikleri renkleri ve aydınlatma efektlerini uyumlu diğer tüm bileşenlerde aynı biçimde senkronize edebiliyor.

ASUS Dual ve AMD Radeon RX 6600 XT: Saf performans

asus

ASUS Dual AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartları sade bir tasarımda birinci sınıf özellikler arayan kullanıcılar için ideal. ROG Strix modelinde olduğu gibi, bu kartta da iki adet Eksen Teknolojili fan bulunuyor. Bu fanlar havayı geniş yüzey alanlı soğutma bloğuna aktarıyor. Ekran kartı boştayken fanlar tamamen durabiliyor. Her fanda bulunan çift rulman da kullanım ömrünü uzatıyor.

asus

ASUS Dual AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartı siyah ve gümüş rengi hatlar, zıt dokular ve geometrik kesimlerle dikkat çeken şık bir tasarıma sahip. Alaşımlı tam boy arka plaka PCB’yi alttan destekliyor ve ASUS desenleriyle ekstra bir estetik unsur katıyor. ASUS ekran kartlarında kullanılan Auto-Extreme montaj teknolojisi, ön korumanın altındaki her bir bileşenin ve arka plakanın hassas ve sağlam bir biçimde lehimlenmesini sağlayarak uzun bir kullanım ömrü sunuyor.

Teknik özellikler ise şu şekilde: 

ROG Strix AMD Radeon RX 6600 XT OC Edition

Dual AMD Radeon RX 6600 XT OC Edition

●  AMD Radeon RX 6600 XT GPU

●  8 GB GDDR6

●  PCIe® 4.0 Arayüzü

●  1 x Yerleşik HDMI® 2.1

●  3 x Yerleşik DisplayPort 1.4a
  • AMD Radeon RX 6600 XT GPU
  • 8 GB GDDR6
  • PCIe® 4.0 Arayüzü
  • 1 x Yerleşik HDMI® 2.1
  • 3 x Yerleşik DisplayPort 1.4a

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