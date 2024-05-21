Microsoft’un Copilot+ PC dünyasında ARM tabanlı Windows döneminde yeni adımı atması ardından ASUS, Next Level. AI Incredible. lansman etkinliğinde ASUS Vivobook S 15’in (S5507) lansmanını gerçekleştirdi. Snapdragon X Elite ile ARM tabanlı gelen cihaz, Windows AI özellikleri ve özel ASUS AI uygulamaları koleksiyonu ile markanın ilk Copilot+ bilgisayarı oldu.

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ASUS Vivobook S 15, şirketin ilk Copilot+ bilgisayarı ve Snapdragon X Elite Platformunun verimli gücü ve dahili yapay zeka motoru ile kullanıcılar, özel entegre Qualcomm Oryon CPU’nun bir sonucu olarak donanım hızlandırmalı yapay zeka işlevlerinin keyfini çıkarabiliyorlar. ASUS Vivobook S 15, 3K 120 Hz ASUS Lumina OLED ekranı, Harman Kardon sertifikalı ses ve 14,7 mm inceliği, 1,42 kg hafifliği ile geliyor.

Yeni nesil yapay zeka gücü

ASUS Vivobook S 15, en yeni Windows AI araçlarını sunan ilk yeni nesil ASUS Windows Copilot+ PC olma özelliği taşıyor. Dahili Qualcomm Hexagon NPU’ya sahip Snapdragon X Elite ile güçlendirilen bilgisayar, cihaz üzerinde hızlı yapay zeka işleme için 45 TOPS nöral işlem günüce sahip. Bellek ve depolama seçenekleri arasında 32 GB 8448 MHz LPDDR5X RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD bulunuyor.

Yeni nesil yapay zeka destekli geliştirmeler arasında Windows Studio Efektleri ve ASUS AiSense IR kamera yer alıyor. Kameranın varlık algılama özellikleri, kullanıcı uzağa baktığında ekranı karartan Adaptif Karartma ve kullanıcı uzaklaştığında dizüstü bilgisayarı otomatik olarak kilitleyen ve geri döndüğünde kilidi açan Adaptif Kilit özelliğini etkinleştiriyor. Ayrıca ASUS Vivobook S 15, şirketin özel yapay zeka uygulaması olan StoryCube’e sahip ilk cihaz olma özelliğini taşıyor. StoryCube, yakalanan ham dosyaları sıralamak, düzenlemek, yönetmek ve dışa aktarmak için yapay zeka yardımı kullanarak tüm dijital varlıkları yönetmenin en akıllı, en kullanışlı ve en güçlü yolu oluyor.

Bu güçlü donanımdan yararlanan ASUS Vivobook S 15, portre modunda görüntülü görüşmeler sırasında aydınlatma ve gürültü gidermeyi geliştiren Windows Studio Efektleri ve kullanıcılar uzaklaştığında otomatik kilitleme ve geri döndüklerinde otomatik kilit açma ve kullanıcı uzağa baktığında otomatik karartma sağlayan uyarlanabilir kilit özelliğini etkinleştiren Yapay Zeka Destekli Güvenlik özellikli ASUS AiSense Kamera gibi gelişmiş özellikleri entegre ediyor. Ayrıca, doğru gerçek zamanlı altyazılar için Canlı Altyazılar içeriyor ve Cocreator, kullanıcıların eskizleri bitmiş sanat eserlerine dönüştürmelerini sağlıyor. Bu yenilikçi teknolojiler yalnızca güvenlik ve gizliliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda görsel-işitsel deneyimi yükseltiyor ve yaratıcılığın kilidini açıyor.

Önemli odak taşınabilirlik

ASUS Vivobook S 15, 14,7 mm ultra ince ve 1,42 kg hafif tamamen metal tasarımıyla öne çıkıyor. Birinci sınıf CNC oymalı logosu şık bir dokunuş katarken, çok yönlü konik yekpare tasarımı güç ve sağlamlık sağlıyor.

Yüksek kapasiteli 70 Wh pil, hızlı şarj desteği ve neredeyse her kaynaktan rahat şarj için ASUS USB-C Easy Charge ile 18 saate kadar kesintisiz üretkenlik veya eğlence sunuyor.

Cihaz aynı zamanda tek bölgeli RGB arkadan aydınlatmalı bir klavye içeriyor. Özel bir Copilot tuşu, kullanıcıların sadece bir saniye içinde Windows AI destekli araçlara ulaşmasını sağlıyor ve süper büyük, süper akıllı dokunmatik yüzey, zahmetsiz gezinme ve genişletilmiş bir çalışma alanı sunuyor. Kullanıcılar sezgisel hareketlerle sesi ayarlamaktan ekran parlaklığını optimize etmeye veya video oynatmayı yönetmeye kadar çeşitli görevleri sorunsuz bir şekilde kontrol edebiliyorlar.

Gelişmiş bağlantı seçeneği

ASUS Vivobook S 15, hareket halindeyken sorunsuz bağlantı için yapılandırılmış. Hızlı şarjı, 4K harici ekranları ve 40 Gbps’ye kadar veri aktarımını destekleyen iki adet USB 4 Tip-C bağlantı noktasının yanı sıra iki adet de USB 3.2 Gen 1 Tip-A bağlantı noktası, bir HDMI 2.1 bağlantı noktası, bir microSD kart okuyucu ve bir ses kombo jakına sahip.

Qualcomm FastConnect 7800 sistemi tarafından etkinleştirilen WiFi 7 sayesinde ASUS Vivobook S 15, aynı zamanda Bluetooth 5.4 arayüzüne de sahip bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

Deneyim için geliştirildi

ASUS Vivobook S 15, 15,6 inçlik 3K 120 Hz ASUS Lumina OLED ekranda ultra geniş %89 ekran-gövde oranına, 0,2 ms tepki süresine, sinema sınıfı %100 DCI-P3 renk gamına sahip ve VESA DisplayHDR True Black 600 sertifikası barındırıyor. Ayrıca gelişmiş göz bakımı için TÜV Rheinland sertifikalı düşük mavi ışık seviyeleri ve ASUS OLED Care sistemini de içeriyor. Görseli desteklemek adına ayrıca üründe Dolby Atmos ses desteği de mevcut.

FİYATLANDIRMA

ASUS Vivobook S 15, 21 Mayıs tarihinden itibaren ASUS E-Store’dan ön sipariş verilebilecek. Ön Sipariş dönemine özel MW201C Bluetooh Mouse ve AP4600 ASUS Sırt Çantası da hediye. Daha fazla bilgi ve ön sipariş için: https://tr.asus.click/sllta6

TEKNİK ÖZELLİKLER