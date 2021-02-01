Asus, GPU Tweak III için açık beta programını duyurdu

Oyun, bilgisayar çevre birimleri, bilgisayar donanımı ve bileşenleri ve mobil cihazlar kategorilerinde ASUS ve ROG modelleri, çeşitli ödüllere layık görüldü. CES’te ödül kazanan ASUS ürünleri arasında; ZenBook Duo, ZenBook Pro Duo, Zen AiO serisi, Pro WS anakart, Mini PC PN63 ve ZenBeam Latte L1 bulunuyor. Ödüle layık görülen ROG modelleri ise ROG Zephyrus G14 ve ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT oldu.

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Asus, 2021 yılına hızlı bir giriş yaptı

ASUS ve ASUS Republic of Gamers (ROG), 16 ürününün CES 2021 İnovasyon Ödülü kazandığını duyurdu. Bu ödüller tüketici elektroniği alanında inovasyon, mühendislik, işlevsellik ve estetik açısından olağanüstü başarı gösteren ürünlere takdim ediliyor. Daha önce duyurulan ödüllü ürünlere ek olarak CES 2021’de İnovasyon Ödülü kazanan ASUS ürünleri ZenBook Duo (UX482), ZenBook Pro Duo (UX582LR), Zen AiO A5400/A5200/A5401/M5401, ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WiFi, Mini PC PN63 ve ZenBeam Latte L1 oldu. Bu ürünler ROG Zephyrus G14 ve ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT’nin arasına katıldı. Kazanılan ödüller, ASUS’un tasarım ve inovasyon aracılığıyla muhteşem tüketici deneyimleri sunma kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Consumer Technology Association (CTA) tarafından yürütülen CES İnovasyon Ödülleri programı, her yıl tüketici elektroniği sektöründe 28 farklı ürün kategorisinde tasarım ve mühendislik açısından olağanüstü özellikler taşıyan ürünleri onurlandırıyor. Endüstri uzmanlarından oluşan jüride medya mensupları, tasarımcılar ve mühendisler yer alıyor. Yapılan başvurular inovasyon, mühendislik, işlevsellik, estetik ve tasarım açılarından değerlendiriliyor. Ödül duyuruları, ilk kez tamamen online olarak düzenlenen CES 2021 sırasında yapıldı.

CES 2021 İnovasyon Ödülü kazanan ASUS ve ROG ürünleri neler?

ASUS ZenBook Duo 14 (UX482)

ASUS ZenBook Duo 14, ikinci ekrana sahip ince ve hafif 14 inç dizüstü bilgisayar. Ergonomik kullanım için yukarı kalkabilen 12,6 inç boyutundaki ikinci dokunmatik ekran, 14 inç ana dokunmatik ekranla uyumlu bir şekilde çalışıyor. Bir Intel EVO platformu olan UX482; Anında Uyanma (<1 saniye), 11 saatten fazla video oynatma süresi için 70 Wsaat pil, hızlı performans, Thunderbolt 4 üzerinden 30 dakika şarj ile 4 saat kullanım sunan hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip.

ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582)

ASUS Zenbook Pro Duo 15 OLED, ASUS ScreenPad Plus adlı ikinci bir ekrana bir dizüstü bilgisayar. Özel üretim termal sistem sayesinde işlemciler maksimum performansa ulaşabiliyor. Böylece kullanıcılar bu dizüstü bilgisayarın tüm avantajlarından yararlanabiliyor.

ASUS Zen AiO (A5400/A5200/A5401/M5401)

Zen AiO şık, işlevsel ve güçlü PC özelliklerini tek bir pakette bir araya getiriyor. Özenle üretilen bu hepsi bir arada bilgisayarlar yüksek performans ile şık estetik görünümü birleştirerek hoş tasarım ve hızlı performans arayanlara seçenek sunuyor. Yeni görünüm, tam merkezde yer almayan metal stant ve Harman Kardon sertifikalı öne dönük kumaş kaplı hoparlörlerle dikkat çekiyor.

ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WiFi

ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WiFi iş istasyonu anakartı, AMD Ryzen Threadripper PRO işlemcileri destekleyerek AMD WRX80 platformunun gerçek işlem gücünü açığa çıkarıyor. 12 x 13 inç (EATX) boyutlarındaki bu anakart, kurumsal iş istasyonlarının yanı sıra profesyonel ve amatör içerik üreticiler için de ideal bir çözüm. Toplam yedi adat PCIe Gen 4 x16 yuvası, üç adet M.2 yuvası ve iki adet dahili U.2 bağlantı noktasıyla olağanüstü veri aktarım hızları ve performans veren anakart toplam 17 adet USB girişiyle de eksiksiz bağlantı seçenekleri sunuyor. Intel X550-AT2 çift 10Gb Ethernet ve Wifi 6 özellikleriyle de büyük dosyaların hızla aktarılmasını sağlıyor. Yerleşik BMC (Baseboard Management Controller) yongası ise IPMI mimarisine akıllı özellikler ekliyor.

Asus, Mini PC modellerinde de iddialı

ASUS Mini PC PN63

Yeni ASUS Mini PC PN63 iş ve ev eğlencesi de dahil birçok farklı kullanım senaryosu için ideal, küçük boyutlu ve hafif bir mini PC. Yalnızca 120 x 130 x 55,5 mm boyutlarındaki Mini PC PN63 her ortama da kolayca uyum sağlıyor. 4 adet ekrana destek veren modelde, ön kısımdaki Thunderbolt bağlantı noktası da dahil olmak üzere kapsamlı giriş çıkış seçenekleri bulunuyor. Bu sayede bağlantı yuvaları, ekranlar ve depolama cihazlarıyla son derece hızlı bağlantı kurulabiliyor. Depolama ve bellek değişimini iki adımda kolayca yapmayı mümkün kılan kasa tasarımı da ürüne esneklik katıyor.

Dahası da var:

ASUS ZenBeam Latte L1

ASUS ZenBeam Latte, ASUS projektörlerin yeni bir türü. 720p HD projeksiyon ile Harman Kardon ses performansını küçük, hafif ve kolay taşınabilir bir tasarımda birleştiren model, büyük bir kahve bardağını andırıyor. ASUS ZenBeam Latte L1, iOS ve Android cihazları için kablosuz projeksiyon imkanı sunuyor. 120 inç maksimum görüntü boyutuna sahip olan model, tek dokunuşla bir Bluetooth hoparlör görevi de görüyor. ZenBeam Latte kolay taşınabilen çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor.

ROG Zephyrus G14

ROG Zephyrus G14, Windows 10 Pro ile güçlü ve kolayca her yere götürülebilecek oyun deneyimini herkesin kullanımına sunuyor. 8 çekirdekli AMD Ryzen 9 5900HS modeline kadar CPU seçenekleri ve GeForce RTX 3060 dizüstü bilgisayar GPU’suyla iyi bir oyun performansı sunmaya çalışıyor. Yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızlı 120 Hz WQHD veya ultra akıcı 144 Hz Full HD olmak üzere iki harika ekran seçeneği sunan model, Pantone onaylı renkleri sunabiliyor. Dört adet hoparlör üzerinden Dolby Atmos sesler sunulurken özel İki Yönlü Yapay Zeka Destekli Gürültü Önleme özelliği ise sesli görüşmelerin net olmasını sağlıyor.

ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT

Radeon RX 6800 XT, AMD’nin bugüne kadar geliştirdiği en güçlü grafik işlemci. Dünya genelinde PC meraklıları işlemciler için hepsi bir arada sıvı soğutma sistemlerinin avantajlarını biliyor. Bu kullanıcılar grafik işlemci performansının sınırlarını zorlamak için de piyasada satılan ürünleri ekran kartlarına uyguluyor. ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT, sıvı soğutma desteği sayesinde yüksek performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Zenbook ailesi ödüle doymuyor

ASUS ZenBook Pro 15 (UX535)

ZenBook Pro 15 hareket halindeki tasarımcılara yönelik bir 15 inç dizüstü bilgisayar. 4K OLED NanoEdge ekran, GeForce GTX 1650 Ti GPU ve özel ASUS Screenpad 2.0, her yerde medya düzenleme için hazır bir bilgisayar platformu oluşturuyor.

ASUS ZenBook Flip 15 (UX564)

ZenBook Flip 15’in 4K UHD OLED NanoEdge dokunmatik ekranı PANTONE Validated renk doğruluğu sertifikasına sahip. TÜV Rheinland sertifikalı titreşimsiz çalışma ve düşük mavi ışık yayılımının yanı sıra hassas bir şekilde geliştirilen 360° ErgoLift menteşe ile çok yönlü bir cihaz elde ediliyor. Kompakt bir tasarıma sahip olan ZenBook Flip 15, %90’lık inanılmaz bir ekran gövde oranına sahip. ZenBook Flip 15, en yeni 11. Nesil Intel Core işlemcisi ve oyuncu sınıfı NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti ekran kartı seçeneğiyle birçok beklentiyi karşılamaya hazır.

ROG modelleri, bu yıl çok iyi başarı gösterdi

ROG Phone 3

ROG Phone 3, konsol düzeyinde oyunlara tam destek verebilen bir oyun telefonu. 144 Hz ekran, ultrasonik yan düğmeler ve Qualcomm Snapdragon 865 Plus SoC’nin olağanüstü performansını devamlı kılan gelişmiş termal çözüm ile mobil oyun deneyimi sunuyor. Cihaz, öne dönük iki adet hoparlör ve 6000 mAh pil ile destekleniyor.

ROG MAXIMUS XII Extreme

ROG MAXIMUS XII Extreme modelinde, temel ve ikincil güç regülatörlerinin sıcaklıkları geniş bir soğutma bloğu dizisiyle kontrol altında tutuluyor. Bu soğutma blokları ekstra kütle ve yüzey alanı sağlayan metal bir korumaya bağlı. Bunların altında ise 16 adet TDA21490 güç aşamasından (her biri 90 amp) oluşan 8 fazlı VRM bulunuyor. Her biri uygun SA ve IO regülatörüne sahip güç aşamaları sistemde kullanılan tüm işlemcilere yeterli desteği sunuyor.

ROG Strix XG16

15,6 inç boyutunda bir yardımcı oyun ekranı olan ROG Strix XG16’da video sinyalleri ve güç USB Type-C üzerinden aktarılıyor. Bunun yanı sıra bulunan bir HDMI girişi de çeşitli oyun platformlarıyla uyumluluk sunarak kullanıcıların XG16’yı telefonlara ve konsollara bağlayabilmesini sağlıyor. Yerleşik pil tasarımı, harici güç kaynağına gerek duymadan üç saate kadar kullanım sunuyor. Ergonomik tasarımlı stant farklı açılarda kullanım olanağı sunuyor. Üründe bir de standart üç ayak yuvası bulunuyor. Bu sayede XG16’yı herhangi bir üç ayak ile birlikte yükseğe ve ortaya yerleştirebilmek mümkün oluyor.

ROG Swift PG32UQX

ROG Swift PG32UQX, bir Mini LED 4K HDR oyuncu monitörü. 32 inç IPS 4K panel 144 Hz yenileme hızını destekliyor. Piksel başına 10 bit renk derinliğine sahip olan ekran 1’den az Delta E değeriyle de renkleri en doğru şekilde yansıtıyor. DCI-P3 renk gamının %95’ini kapsayan ekran 1600 nit maksimum parlaklığa sahip. Gelişmiş görüntü kalitesi, HDR oyunlar ve multimedya içeriklerde gerçekçiliği artırıyor.

ROG’dan oyuncu ekipmanları

ROG Falchion

ROG Falchion, %65 oranındaki boyutuyla oyuncuların oyun stilini değiştirmek için tasarlanan bir kablosuz mekanik klavye. Etkileşimli dokunmatik panele ve iki yönlü yenilikçi kılıfa sahip olan model ayrıca kablosuz Aura Sync RGB aydınlatmaya sahip ilk ROG klavye. Çift kat PBT (polibütilen tereflatat) tuş başlıklarıyla gelen tuşlarda hassas kullanım sunan Alman üretimi Cherry MX RGB mekanik anahtarlar yer alıyor. ROG Falchion oyuncu sınıfı 2,4 GHz RF bağlantısıyla 1 ms raporlama hızına ulaşıyor. Model tek şarjla 450 saat kullanım sunuyor.

ROG Kunai 3 Gamepad

ROG Kunai 3 Gamepad, oyun oynamak için yeni yollar sunan modüler tasarımıyla en üstün ve etkileyici mobil oyun deneyimini sunuyor. Kunai 3 hem bağımsız Gamepad modunda hem de cihaz yerleştirilen Elde Kullanım modundayken, konsolların kontrol cihazlarına benzer bir kullanım deneyimini mobil telefonlarda sunuyor. ROG Phone 3 ile USB-C bağlantısı sayesinde oyuncular hiçbir gecikme olmadan hızlı ve akıcı bir biçimde oyun oynayabiliyor.