Konsola özel oyuncu monitörü: ASUS CG32UQ

Günümüzde farklı panel, çözünürlük, yenileme hızı ve gecikme süreleriyle oyuncu monitörlerini görmekteyiz. Ancak Asus CG32UQ ise Xbox One X, PlayStation 4 Pro ve yeni çıkacak konsolları isteyen oyuncularının gözdesi olacak.

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Asus CG32UQ

31,5 inç boyutunda ve 4K çözünürlüğünde olan CG32UQ, bu sayede Xbox One X ve PlayStation 4 Pro’nun 4K içeriklerini rahatlıkla geniş ekranında gösterebiliyor. HDR desteği de sunan cihazda Xbox için FreeSync desteği de yer alıyor. Bunu DCI-P3 %95 profesyonel renk gamutuna sahip DisplayHDR 600 sertifikasyonu ile sağladığını belirtelim. Ayrıca GameFast sistemi de barındıran montiör, bu sayede giriş gecikmesini 13ms’ye kadar yok denilecek kadar az seviyeye çekmeyi başarıyor. Bu da 4K TV’lere göre çok daha akıcı bir deneyim sağlıyor.

Tabii konsola özel bu sistemlerin yanı sıra G-Sync ve FreeSync desteğini AMD ve Nvidia ekran kartları ile kullanmanız da mümkün.

Halo Sync ile ekrandan taşan görüntü

Philips televizyonlarda gördüğümüz Ambilight teknolojisine benzer Halo Sync teknolojisiyle gelen Asus CG32UQ, monitörün arkasında yer alan 66 programlanabilir RGB ledler ile monitörün yer aldığı duvarda ayrı bir renk şöleni sunuyor.

Tıpkı Ambilight’ta olduğu gibi ekrandaki renkler ile eşleşerek yanan bu ledler, görüntünün ekrandan taşmasını sağlayacak Ayrıca yeni nesil birf dinamikl ekran menüsü sunan CG32UQ, özel animasyonları ve tasarımı ile bir oyun oynama edasında ayarları düzenlemenizi sağlıyor.

Harman Kardon ses ile monitör gerektirmez

Üzerinde yer alan 12 Watt değerinde iki hoparlör ile oldukça yüksek ve kaliteli ses sunabilen cihazda, 4 farklı ses modu da yer alıyor. Film, FPS, yarış ve savaş olarak geçen modlar sayesinde oynadığınız oyun ve içeriğe göre en doyurucu sesi alabilmeniz sağlanmış.

Kontolcüleri rahatlıkla şarj edin

Standın yanlarında yer alan iki USB 3.0 girişi sayesinde telefon ve kontrolcülerinizi bu noktalardan şarj edebilmek mümkün. Ayrıca eğer monitörü duvara asarsanız geride kalan standı da kulaklık standı olarak kullanabilirsiniz. Bu sayede hem standı saklamanız gerekmez hem de buradaki USB bağlantılarını kullanmaya devam edersiniz.

Asus CG32UQ teknik özellikleri