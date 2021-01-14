Asus, Be Ahead lansmanında yeni projektörünü ve taşınabilir monitörünü tanıttı

Asus, Be Ahead lansmanını, online bir etkinlikle gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında içerik üreticileri için tasarlanan ProArt Display PA148CTV ve hem projeksiyon hem de hoparlör olarak kullanılabilen ZenBeam Latte L1 modelleri de tanıtıldı.

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Asus cephesinde yapılan son lansmanla, yeni ürünleri gördük

ASUS eş CEO’su Samson Hu, CES 2021 kapsamında düzenlenen Be Ahead sanal lansman etkinliğinde yeni ASUS ürünlerini duyurdu. Etkinlik kapsamında içerik üreticileri için tasarlanan ProArt Display PA148CTV taşınabilir monitör ve hem projeksiyon hem de hoparlör olarak kullanılabilen ZenBeam Latte L1 tanıtıldı.

ProArt Display PA148CTV

ASUS ProArt Display PA148CTV, içerik üreticilerinin verimli ve üretken bir şekilde çalışabilmesi için tasarlanmış; 14 inç boyutlu FHD IPS panele sahip bir monitör. Ekranda, Adobe Photoshop, After Effects, Premiere ve Lightroom Classic gibi Adobe araçlarının kullanım kolaylığını artıran kısayollar ve programlanabilir kısayol tuşları mevcut. Ayrıca ASUS Dial ve Virtual Control Panel da bu cihazda sunuluyor. PA148CTV, %100 sRGB ve %100 Rec 709 renk gamutuna sahipken; Delta E <2 renk doğruluğunu sağlamak için Calman Verified sertifikası olması ve fabrikada önceden kalibre edilmesiyle güvenilir bir referans monitörü konumuna yükseliyor. Ekranda ayrıca dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak için parlama önleyici bir filme sahip duyarlı 10 noktalı çoklu dokunmatik panel de bulunuyor.

ProArt Display PA148CTV’deki Sanal Kontrol Paneli, yaratıcı çalışmanın hassasiyetini ve detayını artıran programlanabilir kısayol tuşlarına sahip ayarlama kadranları, sürgüler, düğmeler ve tekerlekler sunuyor. Ekranın arkasında fiziksel bir kadran olarak konumlanan ASUS Dial; kullanıcıların uyumlu Adobe yazılımını ve Microsoft Surface Dial özelliklerini kontrol etmelerini sağlıyor; ve eldeki görev bölünmeden çeşitli ayarları kolayca yapabilmeyi sağlıyor. Entegre ekran üzeri görüntü (OSD) denetleyicisi, diğer monitör ayarlamalarının hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesine de olanak tanıyor. Ek olarak, ProArt Preset yazılımı, kullanıcıların renk gamını hızlı bir şekilde ayarlamasını sağlarken; çeşitli görüntüleme parametreleri de ProArt Palette aracılığıyla kontrol edilebiliyor.

PA148CTV, içerik oluşturucuların ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi bağlantı noktasına da sahip. İki USB-C bağlantı noktası, tek bir kablo üzerinden ses, video ve güç girişi sağlarken; mikro HDMI bağlantı noktası ile farklı giriş kaynaklarına bağlantı sağlanabiliyor. Tripod soketi, ekranı bir tripoda monte etmeye olanak tanırken; ayarlanabilir metal ayak, ekranı ideal görüntüleme ve çalışma pozisyonları sağlayacak şekilde destekleyebiliyor. PA148CTV yanında ayrıca, ürünü yanınızda taşırken kullanabilmeniz için deri kılıf da sunuluyor.

ZenBeam Latte L1 Projektör

ZenBeam Latte L1, filmleri veya müzikleri seyahat halindeyken de yanlarında götürmelerini sağlıyor. Tasarımıyla ise, adeta bir bardak latte naifliğinde. Aynı zamanda, kumaş bir dış kaplama sunan Latte L1, CES 2021 İnovasyon Ödülü, 2020 İyi Tasarım Ödülü ve 2021 Tayvan Mükemmellik Ödülü ile onurlandırıldı.

Latte L1, dahili bir pille taşınabilir kullanım için tam şarjda üç saate kadar pil ömrü sunuyor. Görüntüleri 300 LED lümen ışık gücüyle 1 ila 3 metre arasındaki bir mesafeye yayınlayabiliyor ve bu sayede sınırlı alana sahip odalarda da rahatlıkla kullanılabiliyor. Aptoide TV desteği ile kullanıcılar projektörün genişletilmiş ekranında favori akış uygulamalarının keyfini çıkarabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, daha geniş görüntüleme seçenekleri için ZenBeam Latte L1 ile kablosuz yansıtma (casting ve mirroring) yoluyla cep telefonu ekranlarını da yansıtabiliyor. 10W Harman Kardon imzalı hoparlörler, Bluetooth üzerinden yüksek kaliteli ses sunabiliyor. Bu hoparlörler ayrıca 12 saate kadar ses sağlayan taşınabilir bir Bluetooth hoparlör görevi de görebiliyor.