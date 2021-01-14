Haber
Asus, Be Ahead lansmanında yeni projektörünü ve taşınabilir monitörünü tanıttı
Asus, Be Ahead lansmanını, online bir etkinlikle gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında içerik üreticileri için tasarlanan ProArt Display PA148CTV ve hem projeksiyon hem de hoparlör olarak kullanılabilen ZenBeam Latte L1 modelleri de tanıtıldı.
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Asus cephesinde yapılan son lansmanla, yeni ürünleri gördük
ASUS eş CEO’su Samson Hu, CES 2021 kapsamında düzenlenen Be Ahead sanal lansman etkinliğinde yeni ASUS ürünlerini duyurdu. Etkinlik kapsamında içerik üreticileri için tasarlanan ProArt Display PA148CTV taşınabilir monitör ve hem projeksiyon hem de hoparlör olarak kullanılabilen ZenBeam Latte L1 tanıtıldı.
ProArt Display PA148CTV
ASUS ProArt Display PA148CTV, içerik üreticilerinin verimli ve üretken bir şekilde çalışabilmesi için tasarlanmış; 14 inç boyutlu FHD IPS panele sahip bir monitör. Ekranda, Adobe Photoshop, After Effects, Premiere ve Lightroom Classic gibi Adobe araçlarının kullanım kolaylığını artıran kısayollar ve programlanabilir kısayol tuşları mevcut. Ayrıca ASUS Dial ve Virtual Control Panel da bu cihazda sunuluyor. PA148CTV, %100 sRGB ve %100 Rec 709 renk gamutuna sahipken; Delta E <2 renk doğruluğunu sağlamak için Calman Verified sertifikası olması ve fabrikada önceden kalibre edilmesiyle güvenilir bir referans monitörü konumuna yükseliyor. Ekranda ayrıca dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak için parlama önleyici bir filme sahip duyarlı 10 noktalı çoklu dokunmatik panel de bulunuyor.
ProArt Display PA148CTV’deki Sanal Kontrol Paneli, yaratıcı çalışmanın hassasiyetini ve detayını artıran programlanabilir kısayol tuşlarına sahip ayarlama kadranları, sürgüler, düğmeler ve tekerlekler sunuyor. Ekranın arkasında fiziksel bir kadran olarak konumlanan ASUS Dial; kullanıcıların uyumlu Adobe yazılımını ve Microsoft Surface Dial özelliklerini kontrol etmelerini sağlıyor; ve eldeki görev bölünmeden çeşitli ayarları kolayca yapabilmeyi sağlıyor. Entegre ekran üzeri görüntü (OSD) denetleyicisi, diğer monitör ayarlamalarının hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesine de olanak tanıyor. Ek olarak, ProArt Preset yazılımı, kullanıcıların renk gamını hızlı bir şekilde ayarlamasını sağlarken; çeşitli görüntüleme parametreleri de ProArt Palette aracılığıyla kontrol edilebiliyor.
PA148CTV, içerik oluşturucuların ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi bağlantı noktasına da sahip. İki USB-C bağlantı noktası, tek bir kablo üzerinden ses, video ve güç girişi sağlarken; mikro HDMI bağlantı noktası ile farklı giriş kaynaklarına bağlantı sağlanabiliyor. Tripod soketi, ekranı bir tripoda monte etmeye olanak tanırken; ayarlanabilir metal ayak, ekranı ideal görüntüleme ve çalışma pozisyonları sağlayacak şekilde destekleyebiliyor. PA148CTV yanında ayrıca, ürünü yanınızda taşırken kullanabilmeniz için deri kılıf da sunuluyor.
ZenBeam Latte L1 Projektör
ZenBeam Latte L1, filmleri veya müzikleri seyahat halindeyken de yanlarında götürmelerini sağlıyor. Tasarımıyla ise, adeta bir bardak latte naifliğinde. Aynı zamanda, kumaş bir dış kaplama sunan Latte L1, CES 2021 İnovasyon Ödülü, 2020 İyi Tasarım Ödülü ve 2021 Tayvan Mükemmellik Ödülü ile onurlandırıldı.
Latte L1, dahili bir pille taşınabilir kullanım için tam şarjda üç saate kadar pil ömrü sunuyor. Görüntüleri 300 LED lümen ışık gücüyle 1 ila 3 metre arasındaki bir mesafeye yayınlayabiliyor ve bu sayede sınırlı alana sahip odalarda da rahatlıkla kullanılabiliyor. Aptoide TV desteği ile kullanıcılar projektörün genişletilmiş ekranında favori akış uygulamalarının keyfini çıkarabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, daha geniş görüntüleme seçenekleri için ZenBeam Latte L1 ile kablosuz yansıtma (casting ve mirroring) yoluyla cep telefonu ekranlarını da yansıtabiliyor. 10W Harman Kardon imzalı hoparlörler, Bluetooth üzerinden yüksek kaliteli ses sunabiliyor. Bu hoparlörler ayrıca 12 saate kadar ses sağlayan taşınabilir bir Bluetooth hoparlör görevi de görebiliyor.
Haber
Telegram CEO’su: Tarihin en büyük dijital göçüne tanık oluyoruz
Telegram CEO’su Pavel Durov, Telegram’daki kişisel kanalından yaptığı açıklamada tarihin en büyük dijital göçüne tanık olduklarını söyledi. Pavel Durov, Telegram’da kişisel kanalını açan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da atıfta bulunarak siyasi liderlerin Telegram’a katılmalarından onur duyduğunu ifade etti.
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Telegram CEO’suna göre son birkaç günde yaşananlar, insanlık tarihinin en büyük dijital göçü
Son günlerin en çok konuşulan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram’ın en yetkili isiminden, uygulamaya yapılan geçişlerle alakalı açıklama geldi. Platformun kurucusu ve hâlihazırda CEO’su olan Pavel Durov, kişisel Telegram kanalından yaptığı paylaşımda “İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyoruz.” açıklamasında bulundu.
Bundan birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kendi Telegram kanalını açtığını duyurmuş ve vatandaşları kanalına davet etmişti. Ek olarak Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da Telegram’da kanal açarak Brezilya vatandaşlarına doğrudan Telegram üzerinden hitap etmeye başlamıştı. CEO Pavel Durov, Türkiye ve Brezilya cumhurbaşkanına atıfta bulunarak siyasi liderlerin Telegram’ı tercih etmelerinden çok memnun olduğunu dile getirdi.
Telegram’ın diğer mesajlaşma uygulamalarının aksine daha şeffaf algoritmalarla donatıldığının altını çizen CEO, Telegram kanallarını liderlerin vatandaşlarla güvenilir bir şekilde iletişim kurmalarının “tek yolu” olarak nitelendirdi.
Telegram’ın CEO’sunun açıklamasının ilgili kısmı şu şekilde:
“Son yazımdan bu yana, Telegram’a geçen yeni kullanıcılarda önemli bir hızlanma görüldü. İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyoruz. Siyasi liderlerin yanı sıra kamu kuruluşlarının yanlış bilgilerle mücadele etmek ve toplumlarını önemli konular hakkında bilgilendirmek için Telegram’a güvenmelerinden onur duyuyoruz. Telegram’daki kanallar, liderlerin vatandaşlarıyla güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasının doğrudan doğruya tek yoludur.”
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WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi, en çok Telegram’a yaradı
Gizlilik Sözleşmesi’ni değiştireceğini ve kullanıcı verilerini Facebook şirketleriyle paylaşacağını açıklayan WhatsApp, Telegram kullanıcılarındaki artışa çok büyük katkı sağlamış gibi görünüyor.
Popüler anlık mesajlaşma uygulaması, 72 saat içerisinde 25 milyon kullanıcı kazandı. Böylece Telegram toplam 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Bunların yüzde 38’i Asya‘dan, yüzde 27’si Avrupa‘dan, yüzde 21’i Latin Amerika‘dan ve yüzde 8’i Orta Doğu ve Afrika bölgesinden geldi.
Oyun
Cyberpunk 2077 ilk büyük güncellemesini alıyor
Cyberpunk 2077 belki de son yılların en çok konuşulan oyunu durumunda. Oyun piyasaya çıkana kadar defalarca ertelenmesiyle sıklıkla gündeme geldi. Piyasaya çıktıktan sonra ise önceki nesil konsollara başarısız optimizasyonu ve içerdiği çok sayıda hata dolayısıyla oyun severlerin tepkilerini aldı. Hatta oyunun yapımcısı CD Projekt oyunculardan özür dilemek zorunda kaldı. Firma, son durum ile ilgili bir video yayınladı.
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CD Projekt, Cyberpunk 2077 için ilk büyük güncellemeyi 10 gün içinde yayınlayacak
CD Projekt, yayınladığı video ile birlikte güncellemelerle ilgili bir yol haritası paylaştı. Yol haritasına göre ilk güncelleme önceki nesil konsollardaki sorunları gidermeye yönelik olacak. Şubat ayı gibi daha büyük bir ikinci güncelleme gelecek. Yeni nesil konsollar için ise 2021’in ikinci yarısında bir güncelleme gelecek. Ancak yeni nesil konsol sahipleri PlayStation ve Xbox konsollardaki geriye dönük uyumluluk sayesinde yayınlanacak ilk iki güncellemeden yararlanabilecekler.
Firmanın kurucularından olan Marcin Iwinski bugün yayınlanan videoda, oyunun hatalı şekilde piyasaya çıkmasında kendisi ve yönetim kurulunun sorumlu olduğunu söyledi. Firmadaki hiçbir takımın bu durumdan sorumlu tutulmamasını istedi. Yapımcı, oyunun PC sürümü ile eski nesil konsollar için hazırlanan sürümü arasında kalite farkıyla ilgili olarak: “Başlangıçta oyunun PC’de kusursuz görünmesini sağlamayı istemek ve sonrasında konsollara adapte etmek, bizim için işleri daha zor hale getirdi” dedi.
Yayınlanan videoya göre, yakın zamanda duyurulan oyunun ücretsiz DLC’si de ilk iki güncellemenin sonrasına bırakıldı. Marcin Iwinski, Cyberpunk 2077’nin piyasaya çıkmasına yakın dönemdekinin aksine duyurdukları büyük güncellemeyi zorunlu fazla mesai yapmadan çıkarmayı düşündüklerini söyledi. Oyunun PlayStation Store’a ne zaman geri döneceği ile ilgili olarak ise düzeltmeler ve güncellemeler üzerinde uğraştıklarını ve Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store’a geri getirmek için Sony ile işbirliği içinde olduklarını belirtti.
Cyberpunk 2077, tüm bu hatalara rağmen 13 milyon’luk satış rakamına ulaşmayı başardı. Oyunun satışları ve firmanın geleceği güncellemelerin başarısına bağlı olacak.
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Genel
Logitech MK850 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti yeniden satışta!
Logitech, MK850 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti’ni Ocak ayından itibaren %30’a varan indirim ile yeniden satışa sundu. Aynı anda bilgisayar, akıllı telefon ve tabletle kullanılabilen, tam donanımlı bir set.
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Logitech MK850 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti tekrardan satışa sunuldu
Easy-Switch teknolojisine sahip MK850 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti, tek dokunuşla üç cihaz arasında kolayca geçiş yapma imkânı tanıyor. Logitech DuoLink yazılımıyla çalışan MK850 Klavye ve Mouse Seti’nin yastıklı avuç içi desteği, bileği yormayan bir yazım pozisyonu sağlarken, klavyenin ayarlanabilir ayakları farklı kullanım yüksekliklerine olanak tanıyor. Aynı klavye ve mouse ile tüm cihazlara erişimi sağlayarak konfor sunan MK580 Klavye ve Mouse Seti; Windows, Mac veya Chrome OS bilgisayarda; Android ve iOS mobil cihazlarda kolayca çalışıyor. Logitech Unifying USB veya Bluetooth Smart ile bilgisayar, telefon veya tabletlerle rahatça eşleşiyor.
Bu cihazlarda, klavyenizin pillerini 36 ay boyunca değiştirmeden de kullanabilmeniz mümkün. Ayrıca bu değer, fare tarafında 24 aya kadar uzayabiliyor. Cihazlarınızı Logitech Unifying USB alıcı ile kablosuz olarak bağlayıp; Bluetooth ile eşleştirdikten sonra uzun süreli kullanım ömrü yakalayabilmeniz mümkün.
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