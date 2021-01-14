Sosyal medya

ASUS

Asus, Avrupa Donanım Birliği Topluluk Ödülleri’ne damga vurdu!

EHA 2020

Bağımsız teknoloji siteleri; anakart, ekran kartı, monitör, router, oyuncu dizüstü bilgisayarı ve mini PC gibi kategorilerde en iyi ürünleri seçti. Asus ise, birçok farklı dalda birçok ödül aldı.

İlginizi çekebilir: Asus, Be Ahead lansmanında yeni projektörünü ve taşınabilir monitörünü tanıttı

reklam
Aorus reklamı

Asus, ödüle doymadı

ASUS, Avrupa’nın önde gelen tüketici elektroniği toplulukları arasında yapılan anketlerde 2020 yılı için en fazla ödülü kazanan şirket olduğunu duyurdu. Kazanılan bu ödüller, ASUS’un Avrupa’da en çok beğenilen bilgisayar bileşeni, çevre birimi, dizüstü bilgisayar ve oyuncu bilgisayarı markaları arasında olduğunun net bir işareti. Avrupa Donanım Birliği (European Hardware Association – EHA) topluluğuna dahil binlerce okuyucu verdiği oylarla; ASUS ürünleri birçok farklı kategoride toplam 26 ödül kazandı. Avrupa’nın en büyük dokuz bağımsız teknoloji haber ve inceleme sitesinin katıldığı EHA Topluluk Ödülleri, bölgede teknoloji sektörünün en iyilerini seçmeyi hedefleyen bir organizasyon. 2020 için düzenlenen ankette ASUS, büyük başarı göstererek EHA topluluklarından en fazla ödül alan şirket oldu. ASUS; En İyi Anakart, En İyi Ekran Kartı, En İyi Monitör, En İyi Router, En İyi Mini PC ve En İyi Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı kategorilerinde birinci oldu.

28-EHA-Community-Awards-Best-Gaming-Laptop

Adventure İstanbul

Avrupa’nın önde gelen üç teknoloji medyası olan Hardwareluxx, Cowcotland ve Geeknetic de kendi yıllık anketlerini düzenledi. Düşüncelerini paylaşan okurlar ASUS’u En İyi Anakart, En İyi Ekran Kartı, En İyi Monitör, En İyi Router, En İyi Dizüstü Bilgisayar, En İyi Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı, En İyi Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı, En İyi 2’si 1 Arada Bilgisayar ve En İyi Mini PC kategorilerinde ödüle layık gördü. ASUS ayrıca, bu oylamalar kapsamında en çok ödül kazanan şirket oldu.

Asus’un 2020 yılı için kazandığı ödüllere, aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Avrupa Donanım Topluluğu Ödülleri 2020

En İyi Anakartlar

En İyi Ekran Kartları

En İyi Monitörler

En İyi Router’lar

En İyi Mini PC’ler

En İyi Oyuncu Dizüstü Bilgisayarları

 

 

 

 

 

 

Hardwareluxx Topluluk Ödülleri 2020

En İyi Anakartlar

En İyi Ekran Kartları

En İyi Monitörler

En İyi Mini PC’ler

En İyi Oyuncu Masaüstü Bilgisayarları

En İyi Dizüstü Bilgisayarlar

En İyi Oyuncu Dizüstü Bilgisayarları

En İyi 2’si 1 Arada Bilgisayarlar

 

 

 

 

Cowcotland Donanım Topluluğu Ödülleri 2020

En İyi Anakartlar

En İyi Ekran Kartları

En İyi Monitörler

En İyi Oyuncu Masaüstü Bilgisayarları

En İyi Dizüstü Bilgisayarlar

En İyi Oyuncu Dizüstü Bilgisayarları

 

 

 

 

 

 

Geeknetic Okuyucu Ödülleri 2020

En İyi Anakartlar

En İyi Ekran Kartları

En İyi Monitörler

En İyi Router’lar

En İyi Mini PC’ler

En İyi Kasa

 

 

 

 

 

 

Asus 14-EHA-Community-Awards-Best-Monitor

İlgili konular:

Motosikletler ve teknoloji ile ilgili yenilikleri yakından takip etmeyi seven; aynı zamanda metal müzik tutkunu Hardware Plus yazarı

Yorum yapmak için tıklayın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ASUS

Asus ROG, interaktif lansman deneyimiyle CES’e damga vurdu!

Yazan:

Asus ROG
Asus ROG, CES 2021 kapsamında, ROG For Those Who Dare lansmanını, sanal olarak gerçekleştirdi. ROG lansmanında, Asus’un yeni oyuncu ekipmanlarını ve teknolojilerini Citadel XV adını verdiği yeni interaktif deneyimle duyurdu. ROG’nin bugüne kadar kendi geliştirdiği ilk sanal deneyim olan Citadel XV, izleyicilere markanın görsel evrenine ve lansmanını yaptığı ürünlerine yakından bakma şansı sunuyor.

Asus, CES 2021’de yaptığı ROG lansmanıyla bütün dikkatleri üzerine topladı

İşe birinci sınıf anakartlar ve bilgisayar bileşenleri geliştirerek başlayan Asus ROG, istikrarlı bir büyüme kaydederek; bugün oyunculara kapsamlı bir ekosistem sunuyor. 15 yıllık bu deneyim, dün ilk kez interaktif bir deneyim hazırlamak için kullanıldı. Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 salgını döneminde insanların ROG ürünlerini görebilmesi için yeni bir yol geliştirmeyi amaçlayan ROG, Moonshine Studio ve ASUS Design Center (ADC) ile iş birliğine gitti. ROG görsel evreninden hikayeler içeren lansmanda, izleyicilere ilgi çekici bir sanal ortam sunuldu. Bu ortamda en yeni ROG cihazlarını görmek ve FPS türünde bir mini oyuna dahil olmak da mümkün.
ROG citadel
ROG Citadel XV deneyimi, oyuncuları ROG görsel evreninin karakterleri ve hikayeleriyle tanıştırıyor. Oyuncular 2021 ve sonrasında piyasaya çıkacak son teknoloji ekipmanları dört ayrı temadaki demo odalarında özgürce görüp; deneyimleyebiliyor. Oyuncuların görebileceği ürünler arasında ROG Gladius III kablosuz oyuncu mouse’u, ROG Claymore II RGB mekanik klavye, ROG Swift PG32UQ 4K 32 inç oyuncu monitörü, çift ekranlı Zephyrus Duo 15 SE oyuncu ekranı, ROG Strix SCAR 15 ve 17 oyuncu dizüstü bilgisayarları ve XG Mobile harici grafik işlemciye sahip ROG Flow X13 dönüştürülebilir oyuncu dizüstü bilgisayarı yer alıyor.
citadel xv
Ürünlere göz atan kullanıcılar, bu deneyimin ardından açılan poligonda nişancılık yeteneklerini ve reflekslerini test edebiliyor.
Devamını oku

ASUS

Asus, ROG Rapture GT-AXE11000 modelini duyurdu!

Yazan:

asus rog modem 2

Dünyanın ilk Wi-Fi 6E router’ı, olan ROG Rapture GT-AXE1100, 6 GHz frekans bandından yararlanabiliyor. 7 adede kadar ekstra 160 MHz kanala sahip olan GT-AXE1100, kapasitesini de büyük ölçüde artırmış durumda.

İlginizi çekebilir: Asus ROG, yeni dizüstü oyun bilgisayarlarını duyurdu!

reklam
Aorus reklamı

Asus ROG Rapture GT-AXE1100 için üst seviyede yazılım desteği sunuluyor

ROG Rapture GT-AXE1100 modelinde, Üç Katmanlı Oyun Hızlandırma, VPN Fusion, ASUS AiMesh ve ASUS AiProtection Pro gibi desteklerle, oyun ağı üzerindeki kontrolünüz ciddi manada artırılmış durumda. Aynı zamanda bu cihaz, dünyada WiFi 6E (802.11ax) kablosuz ağ standardını kullanan ilk router modeli konumunda. 2 Gbps WAN birleştirme ve kalabalık ağlarda yüksek bant genişliğiyle; GT-AXE1100, 4K/8K içerik yayını izlemek için biçilmiş kaftan. Cihaz 2,5 Gbps WAN/LAN da dahil olmak üzere; toplam 11 Gbps’e kadar yükselen Wi-Fi hızlarına erişebiliyor.

Wi-Fi 6E desteğinin önemi nedir?

Geriye dönük olarak da mevcut tüm Wi-Fi cihazlarını tamamen destekleyen Wi-Fi 6E teknolojisi, yeni 6 GHz bandından yararlanıyor. 5 GHz bandından 3 kat daha fazla bant genişliği sunan bu teknoloji, Wi-Fi 6 standardındaki iki kanala yedi adede kadar 160 MHz frekansında bant ekleyebilme kapasitesine sahip. Wi-Fi 6E teknolojisi ayrıca, ağdaki cihaz kapasitesini de önemli ölçüde artırıyor ve her bir cihaz için daha düşük gecikme süresi sunabiliyor. Yalnızca Wi-Fi 6E cihazlarına ayrılan 6 GHz bandı ise; önceki nesil cihazlardan etkilenmeden yüksek hızı koruyor. Bu da, GT-AXE11000 modelini, performans tarafında rakiplerinin önünde olmak isteyen oyuncular için cazip kılıyor.
ASUS’un ağ teknolojileri alanında yenilik yaratabilmeye önem verdiğinin işaretlerinden olan GT-AXE11000, şirketin dünyanın ilk Wi-Fi 6 router modeli gibi daha önceki çığır açan yeniliklerini devam ettiren bir oyuncu router’ı diyebiliriz. Buna ek olarak; Wi-Fi 6E özelliğine sahip çok sayıda cihazın 2021 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.
asus rog

Wi-Fi 6 teknolojisinin bütün avantajlarından yararlanabilmek mümkün

Wi-Fi 6, daha önceki Wi-Fi standartlarıyla geriye dönük uyumlu olduğundan; eski Wi-Fi cihazlarının tümü de herhangi bir Wi-Fi 6E router ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Wi-Fi 6’nın bir uzantısı olan Wi-Fi 6E, 6 GHz frekansındaki bantları destekleyebilmenin dışında; Wi-Fi 6 teknolojisini de temel alıyor. OFDMA ve MU-MIMO teknolojilerini bir araya getiren Wi-Fi 6 ağ verimliliğini artırıyor ve çok sayıda cihazın ağa bağlandığı ortamlarda daha etkili çalışabiliyor. Böylece Wi-Fi 5’e (802.11ac) kıyasla 4 kat daha fazla kapasite sunulabilmesi mümkün hale geliyor. OFDMA ile de, birden fazla cihazdan gelen sinyaller birleştirilip aynı anda aktarılabiliyor. Bu da, gecikmelerin azalmasını; ayrıca daha akıcı ve hızlı bir Wi-Fi deneyimi elde edilebilmesini sağlıyor. Wi-Fi 6’daki bir diğer özellik olan Hedef Bekleme Süresi (Target Wait TimeTWT) ise veri iletimini zaman programına bağlama olanağı sunuyor. Böylece IoT sensörleri gibi cihazlar daha uyku modunda daha uzun süre kalarak daha az güç tüketiyor. Bu da bu cihazların pil ömrünü 7 kata kadar artırıyor.

Oyun tarafında birçok destek sunuluyor

GT-AXE11000, kaliteli bir oyun deneyimi sunmak için; üç katmanlı oyun hızlandırma özelliğiyle, oyun trafiğine destek olmayı amaçlıyor. Kabloyla bağlanan cihaza öncelik veren Oyun Bağlantı Noktası, bu cihaza ait verilerin her zaman ilk sırada olmasını sağlıyor. Bu da, ping oranını ve oyunlardaki gecikme sürelerini azaltarak rekabet seviyesinin yüksek olduğu oyunlarda avantaj sağlıyor. Game Boost (Adaptive QoS) özelliği ile, ağ içindeki oyun paketlerine öncelik veriliyor. GT-AXE11000 ayrıca Outfox oyun ağının 90 günlük deneme sürümünü de kullanıcılara sunuyor. Outfox, özel ağ oyun sunucularına daha hızlı ve stabil bağlantı sunuyor.

ASUS AiMesh desteği de sunan GT-AXE11000, oyunculara AiMesh özellikli başka router’lar bağlayarak evlerinde kendi ağ Wi-Fi sistemlerini oluşturma olanağı sunuyor. Tüm evi kapsayan bu Wi-Fi sistemi ile ev içinde bağlantı sorunu yaşamadan ve cihazlar arasındaki geçişleri hissetmeden dolaşmak mümkün, özellikleri senkronize etmek ve tüm ağı tek merkezden yönetmek mümkün.
GT-AXE11000’de Trend Micro destekli kurumsal düzey ağ güvenliği çözümü AiProtection Pro da yer alıyor. Ürünün kullanım ömrü boyunca ücretsiz sunulan bu hizmet, ağdaki tüm bağlı cihazları koruma altına almanızı sağlıyor.
Devamını oku

ASUS

ASUS (ROG) CES 2021’de yeni oyuncu ekipmanlarını duyurdu!

Yazan:

asus thumbnail

ASUS Republic of Gamers (ROG), ilk interaktif lansman deneyimini gerçekleştirdi. Oyuncu ekipmanları ve teknolojileri serisini, CES 2021 ROG For Those Who Dare online lansman etkinliğinde duyurdu.

İlginizi çekebilir: OPPO Find X3 Pro basın görselleri ortaya çıktı!

reklam
Aorus reklamı

 Asus Republic of Gamers (ROG) neler tanıttı?

Etkinlikte konsol ve PC oyunları için HDMI 2.1 desteğine sahip 32” ROG Swift PG32UQ 4K 144 Hz oyun monitörünün yanı sıra; ROG Claymore II oyun klavyesi ve ROG Gladius III Kablosuz oyun faresi ilk kez oyuncuların karşısına çıktı. Bu en yeni ürünler ve daha fazlası, ROG For Those Who Dare sanal etkinlik canlı akışı sırasında tanıtılan ve Steam’den ücretsiz olarak indirilebilen bir deneyim olan ROG Citadel XV‘de keşfedilebiliyor.

ROG Citadel XV, oyun ekosistemini ve genel oyun deneyimini zenginleştirmek için ROG donanım ve yazılımları oyun içeriğine doğru genişletiyor. Deneyim, oyuncuları en yeni ROG ürünlerini ve teknolojilerini deneyimleyecekleri ROG Citadel yeraltı kalesine götürüyor. Yeni ROG dünyasını görmek için birkaç fütüristik Cyberpunk’tan ilham alan laboratuvar oyuncuları karşılıyor. Laboratuvar tasarımları; Vanguard, Fusion ve Rebel temalarına dayanan ROG tasarım dilini yansıtıyor.

Adventure İstanbul

ROG Swift PG32UQ

Dünyanın ilk 32” HDMI 2.1 oyun monitörü olan ROG Swift PG32UQ; 1 ms hareketli görüntü yanıt süresine (MPRT) ve 144 Hz IPS panele sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Monitör, en yeni oyun konsollarında 120 Hz’ye kadar 4K görselleri desteklemek için iki HDMI 2.1 bağlantı noktasına sahip; ultra yüksek çözünürlüklü video akışlarını tek bir arabirim üzerinden yüksek hızda ve görsel kalitede algılanabilir bir kayıp olmadan taşımaya yarayan bir sıkıştırma standardı olan Display Stream Compression (DSC) teknolojisini de destekleyen PG32UQ, tek bir DisplayPort 1.4 bağlantısı aracılığıyla 4K 144 Hz görüntü sunabiliyor.

G-SYNC uyumlu olan PG32UQ, değişken kare hızlarında tutarlı ve pürüzsüz görseller için ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) teknolojisi ve ASUS Variable Overdrive teknolojisine sahip.

DisplayHDR™ 600 uyumluluğuna sahip PG32UQ, %160 sRGB ve %98 DCI-P3 renk gamını destekliyor ve Delta E <2 renk doğruluğunu garanti etmek için kutusundan fabrikada önceden kalibre edilmiş halde çıkıyor. ROG Swift PG32UQ’nun, 2021’in ilk çeyreğinin sonunda satışa sunulması bekleniyor.

 

ROG Claymore II

ROG Claymore II; içi boş kare gövde tasarımı ve her yönden tuş başına aydınlatma için gömülü RGB LED’ler kullanan ROG RX Mavi Optik Mekanik Anahtarlara sahip ilk mekanik RGB oyuncu klavyesi. Sıfıra yakın geri çevrilme gecikmesi sağlayan anahtar tasarımı, tuşları basıldıkları anda hemen tetikliyor. İçi boş kare gövde, dört tuş başlığı köşe mandalı ve X-sabitleyici mekanizması tutarlı tuş vuruşları sağlarken, 100 milyon basma ömrüyle dayanıklılık sunuyor.

Claymore II’nin manyetik bir bilek desteği ve çeşitli oyun tarzlarına ve oyun kurulumlarına uyması için klavyenin %80’lik uzunluğunun her iki tarafına da takılabilen çıkarılabilir bir sayısal tuş takımı bulunuyor. Sayısal tuş takımı, üretkenlik kısayolları veya makro komutları için özelleştirilebilen dört ortam kontrol tuşu içerirken; ayrıca ses seviyesini ayarlamak için bir de kaydırma tekerleğine sahip.

Kablolu USB-C® ve 2,4 GHz RF kablosuz bağlantılar, gecikmesiz bağlantı sağlıyor. 4000 mAh pil, tek bir şarjla 40 saate kadar kullanım sağlarken, USB-C bağlantısı ayrıca diğer cihazlar için hızlı şarjı veya USB geçişini destekliyor. Claymore II, çok sayıda özelleştirme seçeneği için kablosuz Aura Sync aydınlatma senkronizasyonu ve Armoury Crate yazılım desteğine de sahip.

 

ROG Gladius III Wireless

ROG Gladius III Wireless; kablolu, kablosuz 2,4 GHz RF ve Bluetooth modlarıyla gelişmiş üç modlu bağlantıya sahip ergonomik bir 19.000 dpi oyun faresi. Yeni ve özel Push-Fit Anahtar Soketi II, hem geleneksel 3 pinli mekanik hem de 5 pinli Omron optik mikro anahtarları destekliyor ve kullanıcının düğme tıklama ve hissini tercihlerine göre uyarlamasına olanak tanıyor. Kullanıcılar ayrıca farenin ömrünü uzatmak için yıpranmış anahtarları da değiştirebiliyor. Sıfır tıklama gecikmesi gerçek zamanlı tepki verirken esnek, düşük sürüklemeli ROG Paracord kablosu ve yuvarlak kenarlı % 100 TPFE ROG Omni fare ayakları yumuşak bir kayma sağlıyor. ROG Gladius III’ün kablolu bir versiyonu da mevcut.

İlginizi çekebilir:  Seçtiğimiz Uygun fiyatlı akıllı telefon modellerine Hepsiburada‘dan göz atmak için tıklayınız!

İlginizi çekebilir: Seçtiğimiz Uygun fiyatlı akıllı telefon modellerine Trendyol‘dan göz atmak için tıklayınız!

 

Devamını oku

Forumdan Son Mesajlar

HWP Podcast

Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.

HWP COIN’den Haberler