ASUS
Asus, Avrupa Donanım Birliği Topluluk Ödülleri’ne damga vurdu!
Bağımsız teknoloji siteleri; anakart, ekran kartı, monitör, router, oyuncu dizüstü bilgisayarı ve mini PC gibi kategorilerde en iyi ürünleri seçti. Asus ise, birçok farklı dalda birçok ödül aldı.
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Asus, ödüle doymadı
ASUS, Avrupa’nın önde gelen tüketici elektroniği toplulukları arasında yapılan anketlerde 2020 yılı için en fazla ödülü kazanan şirket olduğunu duyurdu. Kazanılan bu ödüller, ASUS’un Avrupa’da en çok beğenilen bilgisayar bileşeni, çevre birimi, dizüstü bilgisayar ve oyuncu bilgisayarı markaları arasında olduğunun net bir işareti. Avrupa Donanım Birliği (European Hardware Association – EHA) topluluğuna dahil binlerce okuyucu verdiği oylarla; ASUS ürünleri birçok farklı kategoride toplam 26 ödül kazandı. Avrupa’nın en büyük dokuz bağımsız teknoloji haber ve inceleme sitesinin katıldığı EHA Topluluk Ödülleri, bölgede teknoloji sektörünün en iyilerini seçmeyi hedefleyen bir organizasyon. 2020 için düzenlenen ankette ASUS, büyük başarı göstererek EHA topluluklarından en fazla ödül alan şirket oldu. ASUS; En İyi Anakart, En İyi Ekran Kartı, En İyi Monitör, En İyi Router, En İyi Mini PC ve En İyi Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı kategorilerinde birinci oldu.
Avrupa’nın önde gelen üç teknoloji medyası olan Hardwareluxx, Cowcotland ve Geeknetic de kendi yıllık anketlerini düzenledi. Düşüncelerini paylaşan okurlar ASUS’u En İyi Anakart, En İyi Ekran Kartı, En İyi Monitör, En İyi Router, En İyi Dizüstü Bilgisayar, En İyi Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı, En İyi Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı, En İyi 2’si 1 Arada Bilgisayar ve En İyi Mini PC kategorilerinde ödüle layık gördü. ASUS ayrıca, bu oylamalar kapsamında en çok ödül kazanan şirket oldu.
Asus’un 2020 yılı için kazandığı ödüllere, aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
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Avrupa Donanım Topluluğu Ödülleri 2020
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En İyi Anakartlar
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En İyi Ekran Kartları
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En İyi Monitörler
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En İyi Router’lar
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En İyi Mini PC’ler
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En İyi Oyuncu Dizüstü Bilgisayarları
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Hardwareluxx Topluluk Ödülleri 2020
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En İyi Anakartlar
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En İyi Ekran Kartları
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En İyi Monitörler
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En İyi Mini PC’ler
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En İyi Oyuncu Masaüstü Bilgisayarları
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En İyi Dizüstü Bilgisayarlar
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En İyi Oyuncu Dizüstü Bilgisayarları
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En İyi 2’si 1 Arada Bilgisayarlar
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Cowcotland Donanım Topluluğu Ödülleri 2020
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En İyi Anakartlar
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En İyi Ekran Kartları
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En İyi Monitörler
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En İyi Oyuncu Masaüstü Bilgisayarları
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En İyi Dizüstü Bilgisayarlar
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En İyi Oyuncu Dizüstü Bilgisayarları
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Geeknetic Okuyucu Ödülleri 2020
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En İyi Anakartlar
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En İyi Ekran Kartları
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En İyi Monitörler
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En İyi Router’lar
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En İyi Mini PC’ler
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En İyi Kasa
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ASUS
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ASUS
Asus, ROG Rapture GT-AXE11000 modelini duyurdu!
Dünyanın ilk Wi-Fi 6E router’ı, olan ROG Rapture GT-AXE1100, 6 GHz frekans bandından yararlanabiliyor. 7 adede kadar ekstra 160 MHz kanala sahip olan GT-AXE1100, kapasitesini de büyük ölçüde artırmış durumda.
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Oyun tarafında birçok destek sunuluyor
GT-AXE11000, kaliteli bir oyun deneyimi sunmak için; üç katmanlı oyun hızlandırma özelliğiyle, oyun trafiğine destek olmayı amaçlıyor. Kabloyla bağlanan cihaza öncelik veren Oyun Bağlantı Noktası, bu cihaza ait verilerin her zaman ilk sırada olmasını sağlıyor. Bu da, ping oranını ve oyunlardaki gecikme sürelerini azaltarak rekabet seviyesinin yüksek olduğu oyunlarda avantaj sağlıyor. Game Boost (Adaptive QoS) özelliği ile, ağ içindeki oyun paketlerine öncelik veriliyor. GT-AXE11000 ayrıca Outfox oyun ağının 90 günlük deneme sürümünü de kullanıcılara sunuyor. Outfox, özel ağ oyun sunucularına daha hızlı ve stabil bağlantı sunuyor.
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ASUS (ROG) CES 2021’de yeni oyuncu ekipmanlarını duyurdu!
ASUS Republic of Gamers (ROG), ilk interaktif lansman deneyimini gerçekleştirdi. Oyuncu ekipmanları ve teknolojileri serisini, CES 2021 ROG For Those Who Dare online lansman etkinliğinde duyurdu.
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Asus Republic of Gamers (ROG) neler tanıttı?
Etkinlikte konsol ve PC oyunları için HDMI 2.1 desteğine sahip 32” ROG Swift PG32UQ 4K 144 Hz oyun monitörünün yanı sıra; ROG Claymore II oyun klavyesi ve ROG Gladius III Kablosuz oyun faresi ilk kez oyuncuların karşısına çıktı. Bu en yeni ürünler ve daha fazlası, ROG For Those Who Dare sanal etkinlik canlı akışı sırasında tanıtılan ve Steam’den ücretsiz olarak indirilebilen bir deneyim olan ROG Citadel XV‘de keşfedilebiliyor.
ROG Citadel XV, oyun ekosistemini ve genel oyun deneyimini zenginleştirmek için ROG donanım ve yazılımları oyun içeriğine doğru genişletiyor. Deneyim, oyuncuları en yeni ROG ürünlerini ve teknolojilerini deneyimleyecekleri ROG Citadel yeraltı kalesine götürüyor. Yeni ROG dünyasını görmek için birkaç fütüristik Cyberpunk’tan ilham alan laboratuvar oyuncuları karşılıyor. Laboratuvar tasarımları; Vanguard, Fusion ve Rebel temalarına dayanan ROG tasarım dilini yansıtıyor.
ROG Swift PG32UQ
Dünyanın ilk 32” HDMI 2.1 oyun monitörü olan ROG Swift PG32UQ; 1 ms hareketli görüntü yanıt süresine (MPRT) ve 144 Hz IPS panele sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Monitör, en yeni oyun konsollarında 120 Hz’ye kadar 4K görselleri desteklemek için iki HDMI 2.1 bağlantı noktasına sahip; ultra yüksek çözünürlüklü video akışlarını tek bir arabirim üzerinden yüksek hızda ve görsel kalitede algılanabilir bir kayıp olmadan taşımaya yarayan bir sıkıştırma standardı olan Display Stream Compression (DSC) teknolojisini de destekleyen PG32UQ, tek bir DisplayPort 1.4 bağlantısı aracılığıyla 4K 144 Hz görüntü sunabiliyor.
G-SYNC uyumlu olan PG32UQ, değişken kare hızlarında tutarlı ve pürüzsüz görseller için ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) teknolojisi ve ASUS Variable Overdrive teknolojisine sahip.
DisplayHDR™ 600 uyumluluğuna sahip PG32UQ, %160 sRGB ve %98 DCI-P3 renk gamını destekliyor ve Delta E <2 renk doğruluğunu garanti etmek için kutusundan fabrikada önceden kalibre edilmiş halde çıkıyor. ROG Swift PG32UQ’nun, 2021’in ilk çeyreğinin sonunda satışa sunulması bekleniyor.
ROG Claymore II
ROG Claymore II; içi boş kare gövde tasarımı ve her yönden tuş başına aydınlatma için gömülü RGB LED’ler kullanan ROG RX Mavi Optik Mekanik Anahtarlara sahip ilk mekanik RGB oyuncu klavyesi. Sıfıra yakın geri çevrilme gecikmesi sağlayan anahtar tasarımı, tuşları basıldıkları anda hemen tetikliyor. İçi boş kare gövde, dört tuş başlığı köşe mandalı ve X-sabitleyici mekanizması tutarlı tuş vuruşları sağlarken, 100 milyon basma ömrüyle dayanıklılık sunuyor.
Claymore II’nin manyetik bir bilek desteği ve çeşitli oyun tarzlarına ve oyun kurulumlarına uyması için klavyenin %80’lik uzunluğunun her iki tarafına da takılabilen çıkarılabilir bir sayısal tuş takımı bulunuyor. Sayısal tuş takımı, üretkenlik kısayolları veya makro komutları için özelleştirilebilen dört ortam kontrol tuşu içerirken; ayrıca ses seviyesini ayarlamak için bir de kaydırma tekerleğine sahip.
Kablolu USB-C® ve 2,4 GHz RF kablosuz bağlantılar, gecikmesiz bağlantı sağlıyor. 4000 mAh pil, tek bir şarjla 40 saate kadar kullanım sağlarken, USB-C bağlantısı ayrıca diğer cihazlar için hızlı şarjı veya USB geçişini destekliyor. Claymore II, çok sayıda özelleştirme seçeneği için kablosuz Aura Sync aydınlatma senkronizasyonu ve Armoury Crate yazılım desteğine de sahip.
ROG Gladius III Wireless
ROG Gladius III Wireless; kablolu, kablosuz 2,4 GHz RF ve Bluetooth modlarıyla gelişmiş üç modlu bağlantıya sahip ergonomik bir 19.000 dpi oyun faresi. Yeni ve özel Push-Fit Anahtar Soketi II, hem geleneksel 3 pinli mekanik hem de 5 pinli Omron optik mikro anahtarları destekliyor ve kullanıcının düğme tıklama ve hissini tercihlerine göre uyarlamasına olanak tanıyor. Kullanıcılar ayrıca farenin ömrünü uzatmak için yıpranmış anahtarları da değiştirebiliyor. Sıfır tıklama gecikmesi gerçek zamanlı tepki verirken esnek, düşük sürüklemeli ROG Paracord kablosu ve yuvarlak kenarlı % 100 TPFE ROG Omni fare ayakları yumuşak bir kayma sağlıyor. ROG Gladius III’ün kablolu bir versiyonu da mevcut.
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