Asus, Avrupa Donanım Birliği Topluluk Ödülleri’ne damga vurdu!

Bağımsız teknoloji siteleri; anakart, ekran kartı, monitör, router, oyuncu dizüstü bilgisayarı ve mini PC gibi kategorilerde en iyi ürünleri seçti. Asus ise, birçok farklı dalda birçok ödül aldı.

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Asus, ödüle doymadı

ASUS, Avrupa’nın önde gelen tüketici elektroniği toplulukları arasında yapılan anketlerde 2020 yılı için en fazla ödülü kazanan şirket olduğunu duyurdu. Kazanılan bu ödüller, ASUS’un Avrupa’da en çok beğenilen bilgisayar bileşeni, çevre birimi, dizüstü bilgisayar ve oyuncu bilgisayarı markaları arasında olduğunun net bir işareti. Avrupa Donanım Birliği (European Hardware Association – EHA) topluluğuna dahil binlerce okuyucu verdiği oylarla; ASUS ürünleri birçok farklı kategoride toplam 26 ödül kazandı. Avrupa’nın en büyük dokuz bağımsız teknoloji haber ve inceleme sitesinin katıldığı EHA Topluluk Ödülleri, bölgede teknoloji sektörünün en iyilerini seçmeyi hedefleyen bir organizasyon. 2020 için düzenlenen ankette ASUS, büyük başarı göstererek EHA topluluklarından en fazla ödül alan şirket oldu. ASUS; En İyi Anakart, En İyi Ekran Kartı, En İyi Monitör, En İyi Router, En İyi Mini PC ve En İyi Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı kategorilerinde birinci oldu.

Avrupa’nın önde gelen üç teknoloji medyası olan Hardwareluxx, Cowcotland ve Geeknetic de kendi yıllık anketlerini düzenledi. Düşüncelerini paylaşan okurlar ASUS’u En İyi Anakart, En İyi Ekran Kartı, En İyi Monitör, En İyi Router, En İyi Dizüstü Bilgisayar, En İyi Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı, En İyi Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı, En İyi 2’si 1 Arada Bilgisayar ve En İyi Mini PC kategorilerinde ödüle layık gördü. ASUS ayrıca, bu oylamalar kapsamında en çok ödül kazanan şirket oldu.

Asus’un 2020 yılı için kazandığı ödüllere, aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.