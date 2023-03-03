Yükselen pazar payıyla oyun dizüstü bilgisayarları kategorisinde büyüme ivmesini devam ettiren ASUS, GFK sonuçlarına göre yüzde 19,6’lık pazar payıyla zirvede yer aldı. ASUS, oyun dizüstü bilgisayarların da içinde olduğu tüketici elektroniği notebook kategorisinde ise, IDC verilerine göre 2022 yılını yüzde 20,72 pazar payıyla lider olarak tamamladı.

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Araştırma şirketi GFK’nın verilerine göre oyun dizüstü bilgisayarları pazarında ASUS, 2021 yılına kıyasla yüzde 2,3’lük bir artış yakaladı ve yüzde 19,6 pazar payıyla zirvede yer aldı. ASUS, oyun dizüstü bilgisayarlarının da yer aldığı tüketici elektroniği notebook kategorisinde ise 2022 yılını IDC verilerine göre yüzde 20,72 pazar payıyla birinci sırada bitirdi.

ASUS’un yakaladığı başarı hakkında konuşan ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, “ASUS olarak 2022 yılını IDC verilerine göre tüketici elektroniği notebook kategorisinde lider olarak kapattık. Bu başarımızı hem performans hem de konfor açısından kullanıcılarımızın çağın yeniliklerini tecrübe etmelerini sağlayabilecek teknolojiler üretme tutkumuz yatıyor. 2023 yılı bizler için teknolojide fark yaratacak, daha önce tecrübe edilmemiş bazı modelleri piyasaya sunduğumuz/sunacağımız bir yıl olacak. 2023 yılında da hedefimiz lider pozisyonumuzu artan bir pazar payı oranı ile korumak ve inanılmazın peşinde olmaya devam etmek.” ifadelerini kullandı.