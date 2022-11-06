Biyo-baskılı vücut parçaları gelecekteki tedaviler için hayati önem taşıyabilir ve bilim insanları bunu test etmek için mümkün olan her şeyi yapıyor. NASA, Redwire ve ABD Silahlı Kuvvetler Tıp Üniversitesi Biyoteknoloji Merkezi (4DBio3), yörüngede bir insan diz menisküsünü biyo-basmak ve sonucu Dünya’da incelemek için Uluslararası Uzay İstasyonu’na yeni bir 3D yazıcı, 3D BioFabrication Facility (BFF) gönderiyor.

Redwire tüm organları uzayda 3D olarak basmayı umuyor, ancak bunu “uzun vadeli” bir hedef olarak nitelendiriyor. Şirket ayrıca uzaya uygun bitki genlerini belirlemeye yönelik bir proje için NASA’nın Gelişmiş Bitki Habitatını kullanıyor. Bir başka çalışmada ise NASA’nın fırını kullanılarak düşük yerçekiminde elektronik cihazlar için pasif soğutma yaratılacak ve gösterilecek.

Ayrıca bkz: Westworld Dört Sezonun Ardından HBO Tarafından İptal Edildi!

BFF yazıcısı, 6 Kasım’da NASA’nın Wallops Island Uzay Üssü’nden fırlatılacak bir fırlatma aracıyla ISS’ye uçacak. Görev üç ek faydalı yük daha taşıyacak.

Bu NASA’nın ilk uzay 3D yazıcısı değil. Geçtiğimiz yıl NASA, ay toprağının basımını göstermek üzere ISS’ye bir Redwire yazıcı getirmişti. Bu teknoloji bir gün ay kolonicilerinin Dünya’dan büyük miktarda malzeme taşımadan ev inşa etmelerine yardımcı olabilir. Biyo-yazıcının elbette daha acil bir pratik önemi var. Araştırma başarılı olursa, doktorlar organ bağışı ya da inorganik implantlara başvurmadan hasarlı vücut parçalarını değiştirebilecekler.