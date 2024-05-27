Astrolog Meral Güven Türkiye’de futbol camiasının odağında. Geçtiğimiz hafta sonu, Türkiye futbol camiası için heyecan dolu anlara sahne oldu. 2023-2024 Süper Lig şampiyonu, nefes kesen maçların ardından belli oldu ve Galatasaray, 24. kez ligi zirvede tamamladı. Bu olayın ardından sosyal medyada gözler, “Fenerbahçe mucizevi şekilde şampiyon olacak” diyen astrolog Meral Güven’e çevrildi. Bugün astrolog adına kripto para çıkarıldI! İşte Fener’i bitiren astrolog!

Astrolog Meral Güven Adına Kripto Para Çıkarıldı: İşte Fenerbahçe’yi Bitiren Astrolog

Son haftalarda Meral Güven’in sosyal medyada yaptığı tahminler büyük ilgi gördü. Hatta bu popülarite, adına Solana ağında bir token çıkarılmasına kadar vardı. “MERAL” adı verilen bu kripto varlık, kısa sürede birçok yatırımcının ilgisini çekti. Ancak, Galatasaray’ın şampiyonluğunun ardından bu token’in değeri hızla düştü. Bu da Fener şampiyon olacak diye bekleyen yatırımcıların çakılmasına neden oldu.

Başlangıçta 0,00006 SOL seviyesinden işlem gören MERAL, hızlı bir yükselişle değerini 10’a katlayarak 0,0006 SOL’a ulaştı. Ancak Galatasaray’ın şampiyon olmasıyla birlikte token, ciddi bir düşüş yaşayarak şu anda 0,000004 SOL seviyelerinde işlem görüyor. Bu da zirve noktasından yüzde 99,33’lük bir değer kaybı anlamına geliyor.

MERAL token’ini kimin çıkardığı veya yatırımcıların bu kripto paraya neden yatırım yaptıkları halen belirsiz. Ancak bu olay, bir kez daha kripto varlıkların ne kadar riskli olabileceğini gözler önüne serdi. Uzmanlar, amacı belli olmayan ve çoğunlukla gündem odaklı çıkarılan kripto paralara yatırım yapmanın büyük kayıplara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Bu olayda da, MERAL’in değer kazanması astrolog Meral Güven tarafından yapılan tahminlerin, veya daha spiritüel adıyla kehanetlerin doğru çıkmasına, yani Fenerbahçe’nin şampiyon olmasına bağlıydı. Galatasaray’ın maçı kazanması ve Süper Lig şampiyonu olmasıyla bu ihtimal elendi. Her ne kadar astrolog Meral yaptığı açıklamada “Fener’i kandırdım” dese de, kripto para dünyasında bu açıklama değer görmedi.

Bu olay, yatırımcıların daha bilinçli olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Ani popülarite kazanan ve sadece belirli olaylara bağlı olarak değerini koruyabilen kripto varlıklara yatırım yapmak anlamsız. Bunun için stabil coin’ler var. Tether gibi belirli bir parametreye endeksli varlıklar yatırımcıların uzun vadede riskini azaltacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Astrolog Meral Güven kripto parasını kim çıkardı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!