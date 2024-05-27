Geçtiğimiz günlerde “Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak” sözleriyle gündeme gelen Astrolog Meral Güven, dün akşam Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonu olmasıyla sosyal medya hesabından yaptığı küfürlü paylaşımlar nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. Bugün size adına kripto para çıkarıldı haberini verdiğimiz ve “astrolog Meral” adıyla tanınan Meral Güven için gözaltı haberi geldi.

İçindekiler Astrolog Meral Güven Hakkında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlamasıyla Soruşturma Başlatıldı

Astrolog Meral Güven Hakkında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlamasıyla Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Meral Güven’in sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin harekete geçti. Meral Güven neden gözaltına alındı sorusunun cevabını de verelim. Güven’in yayındaki ifadeleri, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma açılmasına neden oldu.

Başsavcılık, Güven’in küfürlü paylaşımlarının ardından, resen soruşturma başlattı. Bu gelişmeler doğrultusunda polis ekipleri, Meral Güven’i ikamet adresinde gözaltına aldı. Güven, emniyete götürülerek hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda, Meral Güven’in adli sicil kaydının oldukça kabarık olduğu ortaya çıktı. Güven’in, “tehdit ve hakaret” suçlarından iki kaydı bulunurken, “kişilerin huzur ve sükununu bozma”, “kasten yaralama”, “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma” ile “taksirle yaralama” suçlarından toplam altı kaydı olduğu belirlendi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay, Güven’in daha önceki kehanetleri ve sansasyonel açıklamaları ile birleşince kamuoyunda geniş bir tartışma konusu haline geldi. Astrolog Meral Güven’in yaşanan bu olaylar sonrasında nasıl bir savunma yapacağı ve hukuki süreçte nelerle karşılaşacağı merakla bekleniyor.

Gelişmeler oldukça, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte, sosyal medyada yapılan paylaşımların sorumluluğunu hatırlatmak ve toplum huzurunu bozabilecek ifadelerden kaçınmanın önemini vurgulamak istiyoruz.

İlginizi Çekebilir: Astrolog Meral Güven adına kripto para çıkarıldı! İşte Fener’i bitiren astrolog!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Meral Güven gözaltı olayı önceden tahmin edilebilir bir olay mıydı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!