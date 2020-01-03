Aston Martin yeni dikiz aynası ile tüm kör noktaları ortadan kaldırıyor!

Tüketiciler tarafından, yüksek kaliteli içeriğe, veri koruma ve yönetimine olan talep her geçen gün artıyor. Veri altyapısında global bir lider olan Western Digital, bu taleplere yönelik en iyi performans ve kapasiteyi bir araya getirerek üretilen zengin içerikle sektörde daha iyi performans göstermelerini sağlayacak yeni ve lider çözümler sunmaya devam ediyor. Marka ayrıca 2020’de de Türkiye’deki ürün çeşitliliği ve performansları sayesinde sektörün ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürmeyi vaat ediyor. 17 Aralık tarihinde Western Digital’in Wydham Grand Levent’te düzenlemiş olduğu basın toplantısında Western Digital Dahili Depolama ve Platform Ürünlerinden Sorumlu Kıdemli Müdürü Arkın Balıkçıoğlu ve Western Digital Türkiye Satış Müdürü Yosi Rafael şirketin kurumsal ve son kullanıcı çözümleri ile önümüzdeki dönemlerde piyasaya çıkması planlanan ürünleri ve şirketin 2020’de genişleyecek Türkiye ürün portfolyosundan bahsetti.

Western Digital’in kurumsal ve oyuncu çözümleri



Western Digital Dahili Depolama ve Platform Ürünlerinden Sorumlu Kıdemli Müdürü Arkın Balıkçıoğlu düzenlenen etkinlikte; “Uçtan çekirdeğe gözetim çözümlerimiz ile özellikle güvenlik sistemleri, IT, akıllı binalar ve bina otomasyonu sektörlerine yönelik WD çözümlerimize 2020 yılında da ilgi giderek artacak” dedi. 2020’deki SSD planları hakkında da konuşan Balıkçıoğlu; “Odak noktamız ürün ailesi özelinde WD Purple gibi gözetim, normal masaüstü sürücülerin 10 katı kapasiteye sahip Ultrastar HDD gibi kurumsal ve SSD ürünleri üzerinde olacak. SSD’ lerle ilgili olarak da gücümüzü NAS SSD ve NVMe SSD’ler üzerinde yoğunlaştıracağız.” dedi.

Balıkçıoğlu ayrıca, WD Black SN750 NVMe SSD ve WD Blue SN550 NVMe SSD gibi daha iyi performans ve hız vaat eden farklı ürünlerle performansı en üst seviyeye çıkarmanın önemini vurguladı. Bununla birlikte Western Digital’in geçtiğimiz aylarda tanıttığı kurumsal çözümü WD Purple microSD kartın, sert hava şartlarına ve -25° ile 85° C arası sıcaklıklar gibi aşırı derecelere karşı dayanıklığıyla kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırdığını belirten Arkın Balıkçıoğlu; “ürün, 7/24 kesintisiz video kayıt kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor” dedi.

“Liderliğimiz sürdüreceğiz”



Western Digital Türkiye Satış Müdürü Yosi Rafael; “Flash bellek ve sabit diskler üzerinde Türkiye’deki liderliğimizi sürdürmeye ve her iki alanda da yeni ürünler ve teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi. 2020 yılının daha iyi ve sağlıklı bir IT yönetimi yılı olacağına inandığını belirten Rafael; “WD Black oyun portfolyomuzdan olan P10 ve D10 gibi oyun çözümleri ve SanDisk Extreme Portable SSD gibi taşınabilir saklama çözümleri 2020’de de ana büyüme kategorilerimizden olacak.” dedi. Rafael konuşmasında 5 TB’a kadar kapasitelerde bulunan ve üst düzey bir harici HDD olan WD Black P10 Game Drive’ın konsol veya kişisel bilgisayarların potansiyelini arttırmak isteyen oyunculara özel üretildiğini belirtti. WD Black D10’un da özelliklerinin altını çizen Yosi Rafael; “Ürün, oyuncuların oyun konsolu veya kişisel bilgisayarlarını bir sonraki seviyeye taşıyacak ve kazanmaları için gereken rekabet üstünlüğünü korumaya yardımcı olacak” dedi.

Taşınabilir depolama çözümlerine de değinen Western Digital Türkiye Satış Müdürü Yosi Rafael, yüksek performanslı SanDisk Extreme Portable SSD sayesinde dosyaların göz açıp kapayıncaya kadar aktarılabileceğini belirtti.