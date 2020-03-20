Genel
Aston Martin Bulldog: Pek bilinmeyen, ortadan motorlu prototip
Aston Martin‘in tarihinde yer alan bu ilginç prototip, yakın zamada Bridgnorth‘taki (Birleşik Krallık) Classic Motor Cars (CMC) tarafından restore edilmeye başlanacak.
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William Towns tarafından 1979‘da tasarlanan Aston Martin Bulldog‘u, şirketin o dönemdeki mühendislik becerisinin bir kanıtı olarak gösterebiliriz. Geçtiğimiz günlerde CMC tarafından yapılan bir açıklamaya göre söz konusu Aston, 18 ay sürmesi planlanan bir restorasyon sürecine girecek.
CMC Genel Müdürü Nigel Woodward “Aracı ilk üretildiği zamanki haline getiremeye çalışacağız fakat Bulldog’un güvenilirliğini arttırmak adına modern bileşenler ve teknolojiler ekleyebiliriz. Planın geneline bakacak olursak aracın mühendislik ve mimarisini korumak istiyoruz.” şeklinde konuştu.
Restorasyondan sonra aracın sahibi, Bulldog’u saatte 200 mil (322 km/s) hızın üzerinde çalıştırmayı ve hemen ardından araçla dünya turuna çıkmayı planlıyor. Şu 322 km/s olayının sebebi ise Aston’un bu araçla olan hedefiydi. Bulldog ile saatte 200 mil hızı aşabileceğini uman üretici, zamanının en hızlı seri üretim otomobili ünvanını eline almak istiyordu.
Fakat bu hayal gerçekleşemedi. 1981‘de Aston’un başkanlık koltuğuna Victor Gauntlett geçtiğinde, her ne kadar Bulldog MIRA pistinde 307 km/s hıza ulaşmış olsa da modelin test ve geliştirmeleri durduruldu.
Ortadan motorlu Bulldog gücünü, 8.3 litrelik çift turbolu bir V8 motordan alıyordu. Bu ünite 600 beygir güç ve 678 Nm tork üretebiliyordu. Ayrıca aracın bu seviyedeki hızlara ulaşabilmesinin bir diğer sebebi ise kama şeklinden dolayı sahip olduğu 0.34’lük sürtünme katsayısıydı.
Aston Martin Bulldog’u yeniden hayata döndürmek çok da kolay bir iş gibi durmuyor. Çünkü araca ait parçaların bulunması imkansıza yakın. Yani bu da demek oluyor ki CMC’nin bu parçaları kendi çabalarıyla bulması veya üretmesi gerekiyor. CMC patronu ise bu durum hakkında “Şu anda arabadaki hiç bir parçanın işe yaramadığını varsayıyoruz. Ayırdığımız her parçada araçla edeceğimiz mücadeleye dair izler bulacağımıza eminiz.” diyor.
Ayrıca arabanın geçmişi de biraz sıkıntılı. CMC her ne kadar Bulldog’un bir hayli büyük olan geçmiş dosyasına sahip olsa da hatırı sayılır bir kısmı kayıpmış. Bu yüzden şirket, arabayı ilk başta yapan mühendis ekibiyle sıkı bir iletişim içinde. Hatta aracın bilgilerine ve dönem fotoğraflarına sahip kişilerin Classic Motor Cars ile iletişime geçmesi rica ediliyor.
Genel
Netflix ve YouTube Avrupa’da yayın kalitesini düşürüyor!
Dünyanın en büyük video içerik platformları olan Netflix ve YouTube, Avrupa’da koronavirüs ile alakalı önemli bir adım atmaya başladıklarını duyurdu.
Koronavirüs nedeniyle tüm dünya alınan tedbirler birlikte insanlar evlerinde vakit geçirmeye başladı. Pek çok iş yeri de personellerini evden çalıştırma kararı aldı. İnsanların eve kapandığı bu süreçte vakit geçirmek için kullandıkları en büyük araç internet oldu.
Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıcıların iletişim ağlarındaki baskıyı gevşetmeleri ve internet bağlantılarının sorunsuz şekilde devam edebilmesi için Netflix ve YouTube, içeriklerinin akış kalitesini sınırlandıracak.
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The Verge tarafından paylaşılan habere göre, bu hamle, Netflix CEO’su Reed Hastings’in Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton ile konuşmasının ardından gerçekleşti. Netflix sözcüsü,”30 gün boyunca Avrupa genelinde bit rate değerini düşürme kararı aldık. Avrupa ağlarındaki trafiğin %25 azalacağını tahmin ediyoruz. Bununla birlikte kullanıcılarımıza iyi kalitede bir servis sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
YouTube da Netflix gibi oldukça fazla şekilde kullanılan bir mecra olduğu için Breton’dan benzer bir talep aldı. Gelen talep doğrultusunda “AB’deki tüm trafiği geçici olarak varsayılan standart tanımlı hale getirme taahhüdü veriyoruz,” denildi.
Şu an için alınan bu tedbir sadece Avrupa ülkelerinde geçerli ve başka bölgelere uygulanıp uygulanmayacağı belirsizliğini koruyor. Ülkemizde de benzer bir kalite düşüşünün yaşanması bekleniyor.
AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Breton, Avrupa’da koronavirüs salgının ardından internet kullanımındaki artışın altyapıyı etkilememesi için dijital platformların yüksek çözünürlüklerini düşürmelerini talep etmişti.
Apple
Apple, Disney hisselerini satın alabilir
Apple, geçtiğimiz aylarda Apple TV+ servisini kullanıma sunmuştu. Şirket şimdi ise koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Disney’i satın alma ihtimali ile gündeme geldi.
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Dünyada çok ciddi bir pandemi haline gelen Corona virüsü (COVID-19) sonucunda menkul kıymetler borsasındaki hisseler de hızlı bir şekilde düşüşe geçmiş durumda. Amerikalı şirket, bu durumu fırsata çevirmek için Disney’in her geçen gün daha da düşen hisselerini satın alabileceği ile gündemde.
Wall Street’te finansal analist olan Bernie McTernan’ın iddialarına göre salgın nedeniyle borsada değer kaybeden Disney, Apple tarafından satın alınabilir. Eğer bu gerçekleşirse son yılların en büyük satın alması olacak gibi görünüyor.
McTernan, cuma günü müşterilerine gönderdiği bir bildiride Apple’ın, Disney için ciddi bir teklif yapabileceğini belirtti. Halihazırda ocak ayından bu yana hisse değerinde %36‘lık bir düşüş yaşayan Disney için de bu durumun sürpriz olmayacağı belirtiyor. Ayrıca Apple için Disney’i bünyesine katmanın artı noktalarından biri de kendi içerik/yayın stratejilerini ve potansiyel sinerjilerini güvence altına almayı fırsat olarak görüyor.
Disney’in geçtiğimiz üç hafta içerisinde yaklaşık olarak 85 milyar dolarlık (toplam piyasa değerinin yaklaşık üçte biri) bir kayıp yaşadığı da belirtildi. Söz konusu şirketin oldukça ciddi olan bu kaybı telafi etmek şimdilik çok güç görünüyor.
Apple’ın, Disney’i satın almak için 100 milyar doları gözden çıkarmasını bekleniyor. Koronavirüsün etkilerinin ne zaman geçeceği bilinmediği için Disney’e yapılacak ciddi bir teklifin kabul edilmesi bekleniyor.
Genel
Jaguar F-Pace SVR, 2021 model yılı için makyajlanıyor!
2021 Jaguar F-Pace prototipleri, 2019 Aralık ayından beri yollarda geziyor. Fakat bu araçta diğerlerinde olmayan bazı detaylar bize, bu aracın F-Pace’in SVR versiyonu olduğunun sinyalini veriyor.
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Söz konusu fotoğraflar, “yeşil cehennem” lakabıyla da bilinen Nürburgring Pisti‘nde çekilmiş. Daha önce görüntülenen F-Pace prototipleri gibi SVR olan prototip de ağır kamuflajlı olarak test ediliyor.
Bu aracın F-Pace SVR olduğunu belli eden ayrıntılar ise devasa fren disklerine eşlik eden kontrastlı fren kaliperleri, büyük ölçülü jantlar, ön ve arka kanatlar ve tabi ki de devasa dörtlü egzoz sistemi oluyor.
Dış görünümde az önce bahsettiğim detaylar dışında 2021 F-Pace SVR modeli, normal 2021 Jaguar F-Pace modelleriyle aynı detayları paylaşacak. Yani yeni ön ve arka farlar, yeni ızgara gibi detaylar, geçen sene makyajlanan Jaguar XE‘de gördüğümüz tasarım çizgilerinden etkilenecek.
SVR demek performans demek!
2021 Jaguar F-Pace’in dışı makyajlanacak olsa da, motor konusunda eski modeliyle aynı motoru kullanacak. Söz konusu 5.0 litrelik süperşarjlı V8, 542 beygir güç ve 680 Nm tork değerlerine sahip. 8 ileri otomatik şanzıman ile bütün gücü dört tekerleğe birden aktaran F-Pace SVR’nin 0-100 km/s hızlanması ise sadece 4.3 saniye. Bahsi geçen teknik veriler geçen seneki modele ait. Yani makyajlı modelde fazladan birkaç beygir veya daha iyi bir hızlanma değeri görebiliriz.