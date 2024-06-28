Assassin’s Creed Remake için güzel haber geldi. Ubisoft CEO’su Yves Guillemot, Assassin’s Creed hayranlarını sevindirecek önemli bir duyuru yaptı. Guillemot, şirketin web sitesinde yayınlanan bir röportajda, eski Assassin’s Creed oyunlarının yeniden yapımlarının yolda olduğunu açıkladı. Bu açıklama, serinin nostaljik ve unutulmaz dünyalarını modern grafikler ve teknolojilerle yeniden keşfetmek isteyen oyuncular için büyük bir müjde oldu.

Assassin’s Creed Remake Geliyor: Yepyeni Bir Deneyim

Guillemot, röportajda, eski Assassin’s Creed oyunlarının hala son derece zengin dünyalara sahip olduğunu ve bu yeniden yapımların Ubisoft’un yarattığı bu eski dünyaları modernize etmesine olanak tanıyacağını belirtti. Ayrıca, Ubisoft’un amacının Assassin’s Creed oyunlarını daha düzenli olarak piyasaya sürmek olduğunu, ancak her yıl aynı deneyimi sunmaktan kaçınacaklarını vurguladı.

Ubisoft’un Assassin’s Creed Remake için hangi oyunları seçtiği henüz netlik kazanmasa da, Guillemot’un açıklamaları ve daha önceki söylentiler, serinin hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Özellikle 2013 yılında piyasaya sürülen ve 18. yüzyıl korsanlarına odaklanan “Black Flag”in yeni bir versiyonu üzerinde çalışıldığı bildirildi. Assassin’s Creed Remake, serinin en sevilen oyunlarından biri olan Black Flag’in yenilenmiş hali olabilir.

Ubisoft’un planları arasında, yeni oyunların yanı sıra, oyuncuların serideki oyunları başlatmak ve oynamak için kullanabilecekleri “Animus hub” adlı yeni bir platformun da yer aldığı belirtiliyor. Eskiden Infinity olarak bilinen Animus hub, potansiyel olarak bir mağaza işlevi de görecek ve Ubisoft’un bu platform üzerinden daha fazla Assassin’s Creed oyunu satabileceği öngörülüyor.

Serinin yeni oyunları arasında ise, Kutsal Roma İmparatorluğu’ndaki cadı mahkemeleri sırasında geçecek olan “Assassin’s Creed Hexe” ve Sengoku döneminin sonunda Japonya’da geçecek olan “Assassin’s Creed Shadows” bulunuyor. Shadows, gerçek tarihi olayları ve figürleri içerecek ve 15 Kasım’da dünya çapında satışa sunulacak.

Assassin’s Creed hayranları, Assassin’s Creed Remake ve yeni oyunlarla birlikte serinin evrenini daha da genişletecek. Ubisoft’un bu hamleleri, seriyi hem nostaljik bir yolculuğa çıkaracak hem de yeni nesil oyuncular için heyecan verici bir deneyim sunacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi oyunlar Remake’e dahil edilmeli? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!