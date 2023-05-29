Geçtiğimiz günlerde Sony, ‘PlayStation Showcase 2023’ etkinliğini düzenledi. Bu etkinliğe dünya çapında birçok oyun stüdyosu katıldı. Ubisoft da bu stüdyolar arasındaydı ve Assassin’s Creed serisinin yeni oyunu olan Assassin’s Creed Mirage’ı tanıttı. Tanıtımın ardından oyunun ön siparişleri başladı. Oyun, Türkiye’de 329 TL fiyatla satılacakken geçtiğimiz gün bir zam haberi geldi. İşte yeni fiyat!

Daha Oyun Tanıtılmadan 2 Katın Üzerinde Zam Geldi!

Assassin’s Creed Mirage’ın 329 TL olarak açıklanan ön sipariş fiyatı, 849 TL olarak güncellendi. Oyun, 12 Ekim 2023 tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X, PC ve Amazon Luna platformlarına çıkış yapacak.

Fiyatın duyurulmasından kısa bir süre sonra, oyunseverlerin tepkisini çeken bir durum ortaya çıktı. Kullanıcılar, oyunun daha önce ulaşabildikleri 329 TL’lik fiyatın kısa sürede 2 kat üzerinde bir zamla karşılaşmasına tepki gösterdi.

Assassin’s Creed Mirage’ın ön sipariş fiyatının hızla yükselmesi, Türkiye’deki oyunseverler arasında büyük bir tepki uyandırdı. Oyuncular, daha önce ulaşabildikleri 329 TL gibi bir fiyatın kısa sürede 849 TL’ye yükselmesini kabul edilemez buldu. Bu durum, genel olarak Türkiye’deki oyun fiyatlarındaki artış trendinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Son dönemde, döviz kurlarındaki dalgalanmaların Türk oyun pazarını etkilediği bir gerçek. Türkiye’de birçok oyuna döviz kurları yüzünden zam gelmesi, oyunseverlerin bütçelerini zorluyor. Oyunseverler, fiyat artışlarının oyunlara olan erişimi kısıtladığını ve oyun dünyasında adaletin sağlanması gerektiğini vurguluyor.

En büyük oyun istemcilerinden olan Steam de uzunca bir süre döviz kurlarında dalgalanmalara karşı direnmiş ve oyun fiyatlarını güncellememişti ama 2023 yılının başlamasıyla beraber, Steam ve Epic Games gibi birçok oyun istemcisi oyun fiyatlarına ciddi zam yaptı. Öyle ki, artık üst düzey yapımlar 500 TL’den başlıyor ve 1.000 TL üzerinde de birçok oyun bulunuyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce oyunlara gelen zamlar adaletli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!