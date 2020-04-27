İnceleme
Çok konuşulan AŞK 101 ve After Life 2. sezon nasıldı? Beğendik mi?
Netflix yapımlarını kendimizce yorumladığımız serimize çok konuşulan iki yapım Aşk 101 ve After Life 2. sezonu ile devam ediyoruz.
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24 Nisan Cuma günü yayınlanan iki diziden After Life’ın 2. sezonunu izleyen Kerem ile duyurulduğu günden bu yana ülkemizde fazlasıyla konuşulan Aşk 101 dizilerinin spoiler içermeden değerlendirmesini yapıyoruz.
Aşk 101’de eşcinsel karakter var mı? After Life yeni sezonda ilk sezonun etkisini verebildi mi? gibi soruları bu videoda Kerem ve Aydoğan cevaplıyor.
İyi seyirler…
Aksesuar
TP-Link Tapo P100 akıllı priz inceleme
TP-Link Tapo P100 akıllı priz inceleme yazımızda, evinizde prize bağlanan ürünleri “akıllı” hale getirmenizi sağlayan ürünün detaylarına yakından bakıyoruz. Dilerseniz kutu içeriği, tasarım ve kurulum detaylarıyla incelememize başlayalım.
TP-Link Tapo P100 akıllı priz inceleme – Tasarım ve kurulum
Ürünün tam adı aslında “Tapo P100 Mini Smart Wi-Fi Socket“. Kutuyu görür görmez isminde “mini” takısının neden koyulduğunu anlıyorsunuz. Zira akıllı priz hem oldukça sade, hem de oldukça kompakt bir boyutta.
Ürünün kutusundan çıkarttığınızda yapmanız gereken istediğiniz bir prize bağlamak ve ardından hem iOS hem de Android platforumunda bulunan Tapo isimli mobil uygulamayı telefona indirmek.
Tapo uygulamasına giriş yaptığınızda “Cihaz Ekle” bölümününden Smart Plug P100‘ü seçiyoruz. Ardından telefonunuz ile cihaz arasında Bluetooth üzerinden iletişim gerçekleştiriliyor ve ardından akıllı prizinizi evinizin veya ofisinizin Wi-Fi ağına bağlıyorsunuz. Ardından akıllı prize istediğiniz ismi verdikten sonra kullanıma hazır hale geliyor. Tüm bu süreç, yaklaşık 3 dakika sürüyor.
Akıllı priz ile neler yapılabiliyor?
Sözünü ettiğimiz TP-Link Tapo P100 akıllı priz, internete bağlantısına sahip mobil uygulama destekli bir ürün olduğundan, bu prize taktığınız her şeyi uzaktan da olsa kontrol edebilme imkanına sahip oluyorsunuz.
Örneğin evden çıktıktan sonra “acaba ütüyü açık mı unuttum?” düşüncesi hepimizin başına gelmiştir ve eve dönmek zorunda kalmışızdır. Ancak bu priz sayesinde, ütüyü akıllı prize bağlamış olacağınız için ofise gitmiş bile olsanız uygulama üzerinden prize giden elektriği anında kesebiliyorsunuz. Ayrıca yine akıllı prizinize bir aydınlatma ürünü bağladığınızda, hem ışıkları açıp kapatmak için yerinizden kalkmanıza gerek kalmıyor hem de evde olmadığınızda hırsızları uzak tutmak için ışıkların yanıp sönmesini sağlayabiliyorsunuz.
Tapo uygulaması içerisinde bulunan “planla” özelliği de, pek çok farklı kullanım ihtiyacı için düşünülmüş. Örneğin bir aydınlatma ürünü için günün belli bir saatinde açılmasını ve ardından başka bir saatte kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca kahve makinenizi akıllı prize bağlayarak, sabah istediğiniz saatte makinenizin otomatik olarak çalışmasını sağlayabiliyorsunuz.
Uygulamada ayrıca “Uzakta” ve “Zamanlayıcı” olmak üzere iki farklı özellik daha var. “Uzakta” modu, adından da anlayabileceğiniz üzere evde olmadığınızda, hırsızlara karşı evde birisi varmış gibi göstermenize yarıyor. Sizin seçeceğiniz gün ve saatler arasında, rastgele olarak açılıp kapanıyor ve böylece ürüne bir aydınlatma bağladığınızda evde birisin varmış gibi görünüyor. “Zamanlayıcı” ise belli bir saat/dakika sonra ürünün açılmasını veya kapanmasını sağlıyor. Örneğin kitap okuyorsunuz ve 1 saat sonra ışıkların otomatik olarak kapanmasını istiyorsanız, bu özelliği kullanabiliyorsunuz.
Son olarak ürünün Google Asistan ve Amazon Alexa desteğine de sahip olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Zira bu sayede, ürünlerinizi Tapo prize bağladığınızda sesli kontrol imkanı da kazanmış oluyorsunuz.
Son sözler ve fiyat
TP-Link Tapo P100 akıllı priz, şu anda kontrol ettiğimizde 119 TL fiyatla ülkemizde satılıyor. Ürünün uygun fiyatı ve yeteneklerini düşündüğümüzde, evinizdeki ürünleri akıllandırmak ve bunları her yerden kontrol edebilme imkanı oldukça başarılı.
Donanım
IPS ekranda 280 Hz ve 1ms GTG veren Fast IPS teknolojisi nedir? | TUF Gaming VG279QM
TUF Gaming VG279QM ile içerisinde yer alan Fast IPS teknolojisinin ve ürünün detaylarını bu videoda aktarıyoruz. Artık yüksek hız için TN panellere ihtiyacınız yok!
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Günümüzde rekabetçi oyuncular için önemli olan iki detay var. Bunlardan biri tepki süresi diğeri ise tazeleme hızı. Yüksek hertz ve düşük milisaniye istendiğinde ise elimizde sadece TN paneller olurdu. Yani kaliteli görüntü içi VA, hız için TN. IPS ise ikisinin ortasında yer alırken maalesef yüksek hertz verdiği zaman 1 ms GTG veremiyordu. Ancak gerçekten en yeni monitör teknolojilerini ilk sunan marka olma noktasında rakipsiz olan ASUS, şimdi de TUF GAMING VG279QM ile işi başka bir boyuta taşıyor.
IPS panelde 280 Hz tazeleme hızı ve 1 ms GTG tepkime süresiyle piyasanın en iyi e-spor monitörlerinden biri olmayı başarıyor. Tamamıyla rekabetçi, profesyonel oyuncuların dikkatini çekecek olan bu monitör. Fast IPS teknolojisiyle fark yaratacak.
ASUS Fast IPS teknolojisi, geleneksel IPS panellere göre 4 kat daha çabuk açılıp kapanabilen likit kristal bileşenlerden yararlanarak tepki süresini azaltıyor. 1 ms griden griye tepki süresiyle hareket bulanıklığı neredeyse tamamen ortadan kalkıyor. Ayrıca hareket bulanıklığını da neredeyse ortadan kaldıran ELMB Sync teknolojiside içeriyor. Bu da MPRT dediğimiz oranı da 1 ms’e çekiyor.
Asus TUF Gaming VG279QM özellikleri
Teknik özelliklerine baktığımızda 27 inçlik Fast IPS panel kullanan TUF Gaming VG279QM, IPS panelin artısı ile 178 derecelik geniş görüş açısı sunuyor. %95 oranında sRGB desteği, 1000:1 kontrast oranı gibi detayları da dikkat çekiyor. Adaptive Sync desteği sayesinde Radeon FreeSync ile kullanılabilen VG279QM, Nvidia G-Sync desteğini de bünyesinde barındırıyor.
Ayrıca Display HDR 400 ile HDR içerikler ve HDR destekli oyunlarda da gönül rahatlığı ile kullanılabilir. Bağlantı tarafında 2 adet HDMI 2.0 ve 1 adet DP 1.2 dikkat çekmekte. Ayrıca her ne kadar yetersiz seviyede olsa da üzerindeki 2 adet stereo 2W hoparlör konumlandırması da bir artısı.
Genel olarak baktığımızda Asus TUF Gaming VG279QM Full HD ekranında yüksek tazeleme hızı ve düşük gecikmesi ile göz dolduruyor. ELMB Sync sayesinde de hareket bulanıklığı da en aza indirilmiş.
Akıllı Telefon
Realme 6 Pro incelemesi | Toplam 6 kamera ve muhteşem tasarım!
Realme 6 Pro incelemesi ile karşınızdayız. Realme 6 ailesinin en güçlü ve en donanımlı üyesi olan altı kameralı telefonun detayları bu videomuzda.
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Realme 6 ailesinin en güçlü modeli olan Realme 6 Pro, üstün özellikleri ile dikkat çeken modellerden biri. Orta seviyede yüksek performans ortaya koyan Realme 6 Pro, sunduğu ufak detaylar ile üst seviye cihazların özelliklerine sahip.
Özellikle tasarımıyla dikkat çeken cihazın Yıldırım Mavisi ve Yıldırım Kırmızısı adında iki renk seçeneği mevcut. UV-curing gradyan ofset baskı teknolojisi ile üretilen ve 7 katmandan oluşan bu arka tasarım cihazın arkasına düşen ışık şiddeti ve açısına göre yıldırım efekti oluşturuyor. Bu da telefonu oldukça farklı ve masada en dikkat çekecek telefonlardan biri haline getiriyor.
Realme 6 Pro özellikleri
Teknik özellik tarafında 90 Hz tazeleme hızı sunan Full HD+ IPS bir ekran ile gelen telefonda 6,6 inç büyüklük ve %90’ı aşan bir ekran boyut oranı dikkat çekiyor. Delikli çift ön kamerasını sol üste konumlandırılmasıyla yatay kullanımlarda daha rahat bir kullanım vadeddiğini söyleyebiliriz.
Gücünü dünyada ilk defa Realme 6 Pro’da kullanılan Qualcomm Snapdragon 720G’den alan cihaz, Adreno 618 ile oyunlarda üstün performans sergiliyor. Snapdragon 730G’nin işlemci performansı arttırılmış ve aynı zamanda daha verimli çalışan versiyonu olan 720G, her oyunda en üst ayarlarda sorunsuz bir deneyim sağlıyor.
Ayrıca 8 GB bellek ve 128 GB depolama gibi üst seviye özellikler içeren cihaz, çoklu uygulama kullanımları ve uygulamaları geri çağırma gibi detaylarda da kusursuzca çalışıyor. Micro SD kart desteği de bulunan cihazın depolama alanını oldukça arttırmak da mümkün.
Realme 6 Pro kamera özellikleri
6 Pro’nun kamera detaylarına geldiğimizde 4 arka 2 ön kamera ile 6 adet kameraya yer verildiğini görmekteyiz. 64 MP ana kamerasında Samsung GW1 sensörünü kullanan cihaz, ayrıca 12 MP telefoto, 8 MP 119 derecelik geniş açılı lens ve 2 MP değerinde 4cm mesafeden çekim yapabilen makro kamera ile geliyor. Cihazın ön tarafında ise Sony IMX471 sensörünü barındıran 16 MP değerinde ana ve 8 MP değerinde 105 derecelik geniş açılı çekimler yapabilen bir de geniş açılı kamera mevcut.
Realme 6 Pro batarya performansı
Cihazın bataryası 4.300 mAh değerinde ve VOOC 4.0 şarj desteği ile 1 saatte %100 doluluk sağlayabiliyor. 30 Watt değerindeki bu şarj gücü ile cihaz anlık gereksinimlerde de hızlıca şarj olabilme kapasitesine sahip.