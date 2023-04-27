Adithyashree isimli 8 yaşındaki kız çocuğu, telefonunun elinde patlaması sonucu hayatını kaybetti. Olay, 24 Nisan günü Hindistan’ın Kerala eyaletinin Thrissur kentindeki Thiruvilwamala’da meydana geldi. Adli tıp uzmanlarına göre olaya karışan telefonun Redmi Note 5 Pro olduğu söyleniyor.

Bunun yerine, telefonun aşırı ısındığı ve genç kız için ölümcül olduğu kanıtlanan bir patlamaya yol açtığı bildirildi. Adli tıp ekibi ön bulgularını yerel polisle paylaştı ve daha ayrıntılı inceleme yapmak için olay yerinden enkaz topladı. Polise göre, Adithyashree sağ el parmaklarının kopmasına ve avucunun kırılmasına yol açan bir patlama sonucu yüzünden ciddi şekilde yaralandı.

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Ashok Kumar’a göre, olay meydana geldiğinde ölen çocuğun babası, kızı ve büyükannesi evdeydi. Büyükannenin polise, çocuğun bir battaniyenin altında yatarken cep telefonuyla oyun oynadığını söylediği bildirildi. Yiyecek almak için mutfağa gitmişti ve döndüğünde torununu kanlar içinde yatarken bulmadan önce yüksek bir patlama sesi duydu. Ancak patlamanın, telefonunda uzun süre video izlerken gerçekleşmiş olabileceği de söyleniyor.

Genç kız, Thiruvilwamala’daki Christ New Life Okulu’nda üçüncü sınıf öğrencisiydi. Ölümü yerel halkı şok etti ve üzdü. Block Panchayat’ın bir üyesi olan Ashok Kumar, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılmasını istedi. Polisin olayı aktif bir şekilde soruşturduğu ve telefonu arızasının nedenini belirlemek için çalıştığı söyleniyor. Enkazın toplanması ve cihazın ayrıntılı adli tıp incelemesi, muhtemelen Thiruvilwamala’da genç bir hayatın trajik kaybına yol açan olaylar hakkında değerli bilgiler sağlayacaktır.

Xiaomi, olayla ilgili olarak resmi bir açıklama yayınladı. Teknoloji devi; “Xiaomi Hindistan’da müşteri güvenliği son derece önemlidir ve biz bu tür konuları son derece ciddiye alıyoruz. Bu zor zamanda ailenin yanındayız ve onları mümkün olan her şekilde desteklemeyi umuyoruz. Konu şu anda araştırılıyor. Olayın asıl nedenini belirlemek için yetkililerle birlikte çalışacağız ve gerekli her şekilde onlara destek olacağız.” ifadelerini kullandı.