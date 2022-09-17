Facebook grupları, aşı karşıtı içeriği otomatik denetleme araçlarından gizlemek için havuç emojisini kullanıyor. Facebook’un algoritmaları, resimlerden ziyade kelimelere odaklanma eğilimindedir.

Gruplar, aşılar tarafından yaralanan veya öldürülen insanların doğrulanmamış iddialarını paylaşmak için kullanılıyor.

Meta, “Zararlı yanlış bilgilendirme politikalarımızı ihlal ettiği için bu grubu kaldırdık. Bu politikaya uygun diğer benzer içerikleri gözden geçireceğiz. Covid-19 aşısı yanlış bilgilendirmesini daha fazla ele almak için halk sağlığı uzmanlarıyla yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Bu tarz grupların kuralları ise şöyle: “Her şey için kod sözcükleri kullanın. C kelimesini, v kelimesini veya b kelimesini asla kullanmayın” (covid, aşı, güçlendirici)”.

Dezenformasyon araştırmacısı Marc Owen-Jones bu gruba katılım davet linki aldı. Owen-Jones, “Covid-19 aşısını yaptırdıktan kısa bir süre sonra ölen akrabalarının hesabını verenler oldu. Ancak ‘Covid-19’ veya ‘aşı’ kelimelerini kullanmak yerine havuç emojilerini kullanıyorlardı” dedi.

“Başlangıçta biraz kafam karıştı. Sonra gönderiye tıkladım. Facebook’un sahte haber algılama algoritmalarından kaçınmanın bir yolu olarak havuç emojisi kullanıyorlardı.”.

Risk

2021’de Ulusal İstatistik Ofisi’nden alınan veriler, aşılanmadığı takdirde virüsün kendisinden ölen beş milyon kişi başına 35.000 ölüm riskine kıyasla, Covid-19 aşısından ölme riskinin beş milyonda bir olduğunu ileri sürdü.

Hannah Rose Kirk, Oxford İnternet Enstitüsü için bir blogda, “Teknoloji devleri platformları için zararlı içeriği tarayacak algoritmalar kullanıyorlar. Ancak öncelikle kelimeler ve metinler üzerinde eğitiliyorlar.” diye yazdı.

Kirk, HatemojiCheck adlı bir araç oluşturan bir araştırma ekibinin parçasıydı. HatemojiCheck, AI sistemlerinin emoji tabanlı kötüye kullanımı çok iyi işlemediği alanları belirlemek için bir kontrol listesidir.

Kirk, “Dilin nasıl çalıştığına dair etkileyici bir kavrayışa sahip olmasına rağmen, AI dil modelleri çok az emoji gördü. Bir dizi kitap, makale ve web sitesi, hatta İngilizce Vikipedi’nin tamamı üzerinde eğitim alıyorlar. Ancak bu metinler nadiren emoji içeriyor.” dedi.

Görünürde saklanmak

Emojilerin, onları yöneten konsorsiyum olan Unicode tarafından resmi olarak ilan edilenlerin yanı sıra birden fazla anlamı olabilir.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi, yasadışı uyuşturucuları tartışmak için emojilerin nasıl kullanılabileceğini gösteren bir poster yayınladı.

Surrey Üniversitesi’nden siber güvenlik uzmanı Prof. Alan Woodward, “Bu, stenografinin modern bir biçimidir. Bir mesajı açık bir şekilde yazmak ve gizlemek. Ancak nereye bakacağınızı bilmediğiniz sürece onu göremezsiniz” dedi.

Woodward, “Bütün bunların gösterdiği şey, ‘zararlı’ materyalin paylaşımını önlemek için içeriğin denetlenmesini otomatikleştirmeye çalışmak boşunadır. İnsanlar iletişim kurmak için yeni lehçeler geliştirirken, en iyi ihtimalle bir köstebek vurma oyunu oynuyor olacaksınız.” dedi.

Facebook geçen yıl, pandeminin başlangıcından bu yana Covid-19 veya aşı hakkında yanlış bilgiler içeren 20 milyondan fazla içeriği kaldırdığını söyledi. Ayrıca, aşıların genel olarak korudukları hastalıklardan daha tehlikeli olduğunu veya toksik olduklarını iddia eden içeriği kaldırdığını da söylüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, teknoloji devlerini aşı hakkındaki yanlış bilgilerin internette yayılmasını önlemek için yeterince çaba göstermediği için eleştirdi.

Facebook’un platformunda yayılan koronavirüs aşıları hakkındaki “çirkin yanlış bilgilerle” savaşmak için daha fazlasını yapacağını umduğunu söyledi.