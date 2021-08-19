ASELSAN’ın yerli anteni Türk Telekom şebekesinde test ediliyor

Oppo’nun Future Imaging Technology lansmanında tanıtılan ve Oppo’nun ciddi bir Ar-Ge çalışması yaptıktan sonra tanıtılan yeni teknolojiler arasında; RGBW sensörü, Kesintisiz Optik Zoom, Beş Eksenli Otomatik Görüntü Sabitleme ve yeni nesil Ekran Altı Kamera yer alıyor.

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Oppo, Ar-Ge yatırımlarına hızla devam ediyor

Oppo bugün, 2021 Oppo Future Imaging Technology lansmanını düzenledi. Online düzenlenen etkinlikte Oppo, akıllı telefon görüntüleme teknolojilerinde sensörlere, modüllere ve algoritmalardaki yükseltmelere odaklanan bir dizi yeniliği duyurdu. Şirket, kullanıcıların ‘hayattaki güzellikleri kolayca yakalamalarını’ sağlamak için arka plandaki görüntüleme teknolojileri konusunda gerekli Ar&Ge çalışmalarını gerçekleştirerek kendini geliştirmeye ve bu teknolojileri optimize etmeye odaklanıyor.

Duyurulan yenilikler arasında Oppo’nun yeni nesil RGBW sensörü, Oppo 85-200 mm Kesintisiz Optik Zoom, Beş Eksenli Otomatik Görüntü Sabitleme (OIS) teknolojisi ve Oppo’nun tescilli yapay zeka algoritmasına sahip yeni nesil Ekran Altı Kamerası bulunuyor. Oppo bu yeni teknolojileri kullanarak, ışık duyarlılığı, yakınlaştırma yeteneği, sabitleme, gelecekteki ürünlerin formlarına yönelik ön araştırmalar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli görüntüleme yeteneklerini kapsayan akıllı telefon görüntüleme teknolojilerinde büyük bir sıçrama yakaladı.

Yeni Sensör: Yeni nesil RGBW sensörü, geliştirilmiş renk performansıyla ışık hassasiyetini artırıyor

Oppo’nun yeni nesil RGBW sensörü, ek olarak beyaz alt pikseller (W), DTI teknolojisi ve Oppo’nun kendi geliştirdiği 4’ü 1 arada piksel algoritmasını sunarak ışık hassasiyetini önemli ölçüde artırıyor. Bu yeniliklerin bir sonucu olarak yeni sensör, düşük ışık koşullarında çok daha net ve daha parlak görüntüler sunmak için %35’e varan bir gürültü azalması sağlarken önceki sensörlere göre %60 daha fazla ışık yakalanmasına imkan tanıyor.

Yeni nesil RGBW sensörü, ileri üretim ve işleme teknolojileri kullanılarak geliştirildi. Bu teknoloji, karmaşık algoritmaları işlemek ve sensördeki beyaz pikseller aracılığıyla elde edilen veri miktarını en üst düzeye çıkarmak için gereken ek bilgi işlem gücünü sağlamakta destek oluyor. Oppo’nun tescilli 4’ü 1 arada piksel algoritması, sensörün renk performansını önemli ölçüde artırmaya yardımcı olurken renk hataları ve hareli desen oluşumu gibi sorunların önüne geçilebilmesini sağlıyor. Ayrıca, yeni sensördeki sektör lideri DTI piksel izolasyon teknolojisi alt piksel karışmalarını etkili bir şekilde önlüyor ve görüntü kalitesini yukarı taşıyabilmeyi sağlıyor.

Yeni nesil RGBW sensörü, düşük ışıkta fotoğraf çekmeyi iyileştirmenin ötesine geçerek cilt, doku ve kontrast iyileştirmeleriyle de portreleri hem fotoğraf hem de video çekimlerinde daha etkileyici hale getirebiliyor. Yeni sensör, 2021’in 4’üncü çeyreğinden itibaren Oppo ürünlerinde ticari olarak sunulacak.

Yeni Modül: OPPO 85-200mm Kesintisiz Optik Zoom kesintisiz yakınlaştırmayı desteklerken; Beş Eksenli Otomatik Görüntü Sabitleme daha net anlık görüntüler sunuyor

Duyurusu henüz yapılan, temel yapısal modülü donanım düzeyinde yeniden tasarlayan 85-200 mm Kesintisiz Optik Zoom modülü şu özelliklere sahip:

• G+P (cam + plastik) lens teknolojisini ilk kez bir arada sunuyor. Işık dağılmasını en aza indirmek gibi optik efektleri önemli ölçüde zenginleştirmek için iki adet ultra ince ve yüksek hassasiyetli asferik cam lense sahip.

• Tünel manyeto direnç sensörünün (TMR sensörü) yenilikçi uygulaması, kamera modülü içinde bulunan lenslerin daha kararlı ve hassas hareket etmesine olanak tanıyor.

• Yeni yükseltilmiş kılavuz şaft motoru, lens sisteminin hareket ettirilebileceği dinamik eğimi artırarak daha yüksek yakınlaştırmalarda Kesintisiz Optik Zoom’u destekliyor.

Kullanıcılar, profesyonel bir kamerada olduğu gibi zoom aralığında sorunsuz bir geçişin keyfini, Kesintisiz Optik Zoom teknolojisiyle çıkarabiliyor. Ayrıca bu teknoloji, geleneksel çoklu kamera yakınlaştırma sistemlerinde karşılaşılabilen atlama, hatalı beyaz dengesi veya renk bozukluğu gibi yaygın sorunları önlüyor.

Oppo’nun bir diğer inovasyonu olan Beş Eksenli Otomatik Görüntü Sabitleme teknolojisi, sistem işlemcisinin jiroskoptan hareket verilerini almasına, analiz etmesine ve algoritmalar aracılığıyla ilgili bileşenlerine ayırmasına olanak tanıyor. Veriler daha sonra iki hareketli bileşene iletiliyor: bilyeli motorlar ve sonrasında şekil hafızalı alaşımlar tarafından harekete geçirilen lens ile görüntü sensörü, temel olarak yatay (X) ve dikey (Y) kaydırma özelliğine sahip lens kaydırmalı Otomatik Görüntü Sabitleme aracılığıyla sabitleniyor. Bununla birlikte hareket nispeten büyük olduğunda, sensör kaydırmalı Otomatik Görüntü Sabitleme, beş eksenli alanda sabitleme elde etmek için algoritma desteğiyle birlikte (yatay kaydırma x, dikey kaydırma y ve yuvarlanma özelliği dahil olmak üzere) kullanılıyor.

Bu çözüm, mobil cihazlarda geleneksel Otomatik Görüntü Sabitleme teknolojisinden üç kat daha fazla olan maksimum ±3° stabilizasyon açısına izin verirken, sensör de 2μm’lik bir hassasiyetle kaydırılabiliyor. Oppo’nun tescilli algoritma teknolojisi, gece çekimlerinde veya hareketli çekimlerde sabitlemeyi, netliği ve renk performansını önemli ölçüde iyileştirebiliyor. Böylece, titreşim dengeleme performansını %65’e kadar artırabiliyor. Beş Eksenli Otomatik Görüntü Sabitleme, muhtemel olarak 2022 yılının ilk çeyreğinden itibaren Oppo ürünlerinde yerini alacak.

Yeni Algoritma: Oppo’nun kendi geliştirdiği algoritmalar, ekran ve kamera kalitesi arasında mükemmel dengeyi sağlamak üzere yeni nesil Ekran Altı Kamerası’nı destekliyor

Son olarak Oppo, geleceğin akıllı telefonları için geliştirdiği yeni nesil Ekran Altı Kamera çözümünü de tanıttı. Yenilikçi piksel geometrisi, ekran altı kamera alanında 400-PPI’lık yüksek kalitede görüntü sunuyor. Şeffaf kablolamanın ve yeni tasarımın kullanılması, daha akıcı bir görsel deneyim ve çok daha iyi görüntü kalitesiyle sonuçlanıyor. Her piksel devresi, ekranda yalnızca 1 piksel (1’e 1) kullanıyor ve Oppo’nun algoritmik geri kazanım teknolojisiyle ekranda yalnızca yaklaşık %2’lik bir sapma gerçekleşirken ekran ömrü %50’ye kadar iyileştiriliyor; tüm ekranın rengi ve parlaklığı daha doğru kontrol ediliyor.

Bunlara ek olarak Oppo’nun ABD Araştırma Enstitüsü, Ekran Altı Kamera’nın görüntüleme kalitesini daha iyi optimize etmek için kırılım azaltma, yoğunlaşma önleme, HDR ve AWB yetenekleri dahil olmak üzere yapay zekadan güç alan bir dizi görüntüleme algoritması geliştirdi. Oppo’nun yapay zeka özellikli kırılım azaltma modeli, ışık kaynağındaki kırılmaların neden olduğu sorunları kontrol altında tutmak için on binlerce görüntü kullanılarak geliştirildi ve kullanıcıların daha net, daha doğal görünen görüntüler yakalamasına imkan verdi.

Oppo, dünya çapındaki kullanıcıların sürekli değişen görüntüleme taleplerini karşılamak için global Ar&Ge kapasitesini daha da güçlendiriyor. Şu anda Oppo’nun, Hindistan’ın Haydarabad kentindeki yeni Görüntüleme Laboratuvarı ile Japonya’nın Yokohama kentinde bulunan Görüntüleme Laboratuvarı da dahil olmak üzere, dünya çapında 6 Araştırma Enstitüsü, 5 Ar-Ge Merkezi ve onlarca Görüntüleme Laboratuvarı bulunuyor. Gelecekte Oppo, kendi geliştirdiği görüntüleme teknolojilerinin uygulanmasına odaklanmaya devam etme motivasyonu içinde gözüküyor. Ayrıca Oppo’nun bu misyondaki bir diğer amacı da kullanıcılara daha da iyi bir görüntüleme deneyimi sunmak için; sektörde daha fazla iş birliği yapabilmek yönünde.