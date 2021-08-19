ASELSAN’ın yerli anteni Türk Telekom şebekesinde test ediliyor

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Oppo, Telefonlarda Görüntüleme Çözümlerinin Geleceğine Yön Verecek Yeni Teknolojilerini Tanıttı
Oppo’nun Future Imaging Technology lansmanında tanıtılan ve Oppo’nun ciddi bir Ar-Ge çalışması yaptıktan sonra tanıtılan yeni teknolojiler arasında; RGBW sensörü, Kesintisiz Optik Zoom, Beş Eksenli Otomatik Görüntü Sabitleme ve yeni nesil Ekran Altı Kamera yer alıyor.
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Oppo, Ar-Ge yatırımlarına hızla devam ediyor
Oppo bugün, 2021 Oppo Future Imaging Technology lansmanını düzenledi. Online düzenlenen etkinlikte Oppo, akıllı telefon görüntüleme teknolojilerinde sensörlere, modüllere ve algoritmalardaki yükseltmelere odaklanan bir dizi yeniliği duyurdu. Şirket, kullanıcıların ‘hayattaki güzellikleri kolayca yakalamalarını’ sağlamak için arka plandaki görüntüleme teknolojileri konusunda gerekli Ar&Ge çalışmalarını gerçekleştirerek kendini geliştirmeye ve bu teknolojileri optimize etmeye odaklanıyor.
Duyurulan yenilikler arasında Oppo’nun yeni nesil RGBW sensörü, Oppo 85-200 mm Kesintisiz Optik Zoom, Beş Eksenli Otomatik Görüntü Sabitleme (OIS) teknolojisi ve Oppo’nun tescilli yapay zeka algoritmasına sahip yeni nesil Ekran Altı Kamerası bulunuyor. Oppo bu yeni teknolojileri kullanarak, ışık duyarlılığı, yakınlaştırma yeteneği, sabitleme, gelecekteki ürünlerin formlarına yönelik ön araştırmalar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli görüntüleme yeteneklerini kapsayan akıllı telefon görüntüleme teknolojilerinde büyük bir sıçrama yakaladı.
Yeni Sensör: Yeni nesil RGBW sensörü, geliştirilmiş renk performansıyla ışık hassasiyetini artırıyor
Oppo’nun yeni nesil RGBW sensörü, ek olarak beyaz alt pikseller (W), DTI teknolojisi ve Oppo’nun kendi geliştirdiği 4’ü 1 arada piksel algoritmasını sunarak ışık hassasiyetini önemli ölçüde artırıyor. Bu yeniliklerin bir sonucu olarak yeni sensör, düşük ışık koşullarında çok daha net ve daha parlak görüntüler sunmak için %35’e varan bir gürültü azalması sağlarken önceki sensörlere göre %60 daha fazla ışık yakalanmasına imkan tanıyor.
Yeni nesil RGBW sensörü, ileri üretim ve işleme teknolojileri kullanılarak geliştirildi. Bu teknoloji, karmaşık algoritmaları işlemek ve sensördeki beyaz pikseller aracılığıyla elde edilen veri miktarını en üst düzeye çıkarmak için gereken ek bilgi işlem gücünü sağlamakta destek oluyor. Oppo’nun tescilli 4’ü 1 arada piksel algoritması, sensörün renk performansını önemli ölçüde artırmaya yardımcı olurken renk hataları ve hareli desen oluşumu gibi sorunların önüne geçilebilmesini sağlıyor. Ayrıca, yeni sensördeki sektör lideri DTI piksel izolasyon teknolojisi alt piksel karışmalarını etkili bir şekilde önlüyor ve görüntü kalitesini yukarı taşıyabilmeyi sağlıyor.
Yeni nesil RGBW sensörü, düşük ışıkta fotoğraf çekmeyi iyileştirmenin ötesine geçerek cilt, doku ve kontrast iyileştirmeleriyle de portreleri hem fotoğraf hem de video çekimlerinde daha etkileyici hale getirebiliyor. Yeni sensör, 2021’in 4’üncü çeyreğinden itibaren Oppo ürünlerinde ticari olarak sunulacak.
Yeni Modül: OPPO 85-200mm Kesintisiz Optik Zoom kesintisiz yakınlaştırmayı desteklerken; Beş Eksenli Otomatik Görüntü Sabitleme daha net anlık görüntüler sunuyor
Duyurusu henüz yapılan, temel yapısal modülü donanım düzeyinde yeniden tasarlayan 85-200 mm Kesintisiz Optik Zoom modülü şu özelliklere sahip:
• G+P (cam + plastik) lens teknolojisini ilk kez bir arada sunuyor. Işık dağılmasını en aza indirmek gibi optik efektleri önemli ölçüde zenginleştirmek için iki adet ultra ince ve yüksek hassasiyetli asferik cam lense sahip.
• Tünel manyeto direnç sensörünün (TMR sensörü) yenilikçi uygulaması, kamera modülü içinde bulunan lenslerin daha kararlı ve hassas hareket etmesine olanak tanıyor.
• Yeni yükseltilmiş kılavuz şaft motoru, lens sisteminin hareket ettirilebileceği dinamik eğimi artırarak daha yüksek yakınlaştırmalarda Kesintisiz Optik Zoom’u destekliyor.
Kullanıcılar, profesyonel bir kamerada olduğu gibi zoom aralığında sorunsuz bir geçişin keyfini, Kesintisiz Optik Zoom teknolojisiyle çıkarabiliyor. Ayrıca bu teknoloji, geleneksel çoklu kamera yakınlaştırma sistemlerinde karşılaşılabilen atlama, hatalı beyaz dengesi veya renk bozukluğu gibi yaygın sorunları önlüyor.
Oppo’nun bir diğer inovasyonu olan Beş Eksenli Otomatik Görüntü Sabitleme teknolojisi, sistem işlemcisinin jiroskoptan hareket verilerini almasına, analiz etmesine ve algoritmalar aracılığıyla ilgili bileşenlerine ayırmasına olanak tanıyor. Veriler daha sonra iki hareketli bileşene iletiliyor: bilyeli motorlar ve sonrasında şekil hafızalı alaşımlar tarafından harekete geçirilen lens ile görüntü sensörü, temel olarak yatay (X) ve dikey (Y) kaydırma özelliğine sahip lens kaydırmalı Otomatik Görüntü Sabitleme aracılığıyla sabitleniyor. Bununla birlikte hareket nispeten büyük olduğunda, sensör kaydırmalı Otomatik Görüntü Sabitleme, beş eksenli alanda sabitleme elde etmek için algoritma desteğiyle birlikte (yatay kaydırma x, dikey kaydırma y ve yuvarlanma özelliği dahil olmak üzere) kullanılıyor.
Bu çözüm, mobil cihazlarda geleneksel Otomatik Görüntü Sabitleme teknolojisinden üç kat daha fazla olan maksimum ±3° stabilizasyon açısına izin verirken, sensör de 2μm’lik bir hassasiyetle kaydırılabiliyor. Oppo’nun tescilli algoritma teknolojisi, gece çekimlerinde veya hareketli çekimlerde sabitlemeyi, netliği ve renk performansını önemli ölçüde iyileştirebiliyor. Böylece, titreşim dengeleme performansını %65’e kadar artırabiliyor. Beş Eksenli Otomatik Görüntü Sabitleme, muhtemel olarak 2022 yılının ilk çeyreğinden itibaren Oppo ürünlerinde yerini alacak.
Yeni Algoritma: Oppo’nun kendi geliştirdiği algoritmalar, ekran ve kamera kalitesi arasında mükemmel dengeyi sağlamak üzere yeni nesil Ekran Altı Kamerası’nı destekliyor
Son olarak Oppo, geleceğin akıllı telefonları için geliştirdiği yeni nesil Ekran Altı Kamera çözümünü de tanıttı. Yenilikçi piksel geometrisi, ekran altı kamera alanında 400-PPI’lık yüksek kalitede görüntü sunuyor. Şeffaf kablolamanın ve yeni tasarımın kullanılması, daha akıcı bir görsel deneyim ve çok daha iyi görüntü kalitesiyle sonuçlanıyor. Her piksel devresi, ekranda yalnızca 1 piksel (1’e 1) kullanıyor ve Oppo’nun algoritmik geri kazanım teknolojisiyle ekranda yalnızca yaklaşık %2’lik bir sapma gerçekleşirken ekran ömrü %50’ye kadar iyileştiriliyor; tüm ekranın rengi ve parlaklığı daha doğru kontrol ediliyor.
Bunlara ek olarak Oppo’nun ABD Araştırma Enstitüsü, Ekran Altı Kamera’nın görüntüleme kalitesini daha iyi optimize etmek için kırılım azaltma, yoğunlaşma önleme, HDR ve AWB yetenekleri dahil olmak üzere yapay zekadan güç alan bir dizi görüntüleme algoritması geliştirdi. Oppo’nun yapay zeka özellikli kırılım azaltma modeli, ışık kaynağındaki kırılmaların neden olduğu sorunları kontrol altında tutmak için on binlerce görüntü kullanılarak geliştirildi ve kullanıcıların daha net, daha doğal görünen görüntüler yakalamasına imkan verdi.
Oppo, dünya çapındaki kullanıcıların sürekli değişen görüntüleme taleplerini karşılamak için global Ar&Ge kapasitesini daha da güçlendiriyor. Şu anda Oppo’nun, Hindistan’ın Haydarabad kentindeki yeni Görüntüleme Laboratuvarı ile Japonya’nın Yokohama kentinde bulunan Görüntüleme Laboratuvarı da dahil olmak üzere, dünya çapında 6 Araştırma Enstitüsü, 5 Ar-Ge Merkezi ve onlarca Görüntüleme Laboratuvarı bulunuyor. Gelecekte Oppo, kendi geliştirdiği görüntüleme teknolojilerinin uygulanmasına odaklanmaya devam etme motivasyonu içinde gözüküyor. Ayrıca Oppo’nun bu misyondaki bir diğer amacı da kullanıcılara daha da iyi bir görüntüleme deneyimi sunmak için; sektörde daha fazla iş birliği yapabilmek yönünde.
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MSI’dan %35’e varan “Okula Dönüş İndirimi”
Dünyanın birçok bölgesinde aşılamanın artmasıyla beraber Covid-19 pandemisinin gitgide etkisini yitirmeye başlamasıyla beraber; ülkemizde de kısıtlamaları kaldırma sürecine girildi. Bunun için erken mi değil mi tartışılır fakat tartışılamayacak kadar önemli bir kampanya var ki, o da MSI’ın çok uzun bir süreden sonra okula dönecek öğrencilere olan hediyesi. MSI, yakın zamanda yeniden okul hayatına başlayacak olan öğrencilere, laptop modellerinde %35’e varan indirim sunuyor.
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MSI GF65 THIN 10UE-055TR
MSI GF65 THIN 10UE-055TR, Intel’in kendini ispatlamış işlemcilerinden olan Intel Core i7-10750H’a sahip. Doğrudan Windows lisansına sahip olarak gelen cihazda, 15.6 inçlik FHD çözünürlüğe ve 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. RTX3060’la da desteklenen cihaz, 8 GB RAM’e sahip olmakla beraber; 512 GB boyuttaki SSD depolama ile sunuluyor.
Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
MSI BRAVO 15 B5DD-018TR
MSI BRAVO 15 B5DD-018TR, AMD’nin performansıyla ön plana çıkan işlemcilerinden olan Ryzen 7 5800H’a sahip. Doğrudan Windows 10 Home lisansıyla gelen cihazda, ekstra bir işletim sistemi kurmanıza gerek yok. 15.6 inçlik FHD çözünürlüğe ve 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. Ekran kartında seçimini yine AMD’den kullanan cihaz, RX5500M’la desteklenmiş; ayrıca 16 GB RAM’e sahip olmakla beraber 512 GB boyuttaki SSD depolama ile sunuluyor.
Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
GP66 LEOPARD 10UE-487TR
GP66 LEOPARD 10UE-487TR, Intel’in kendini ispatlamış işlemcilerinden olan Intel Core i7-10870H’a sahip. Doğrudan Windows 10 Home lisansına sahip olarak gelen cihazda, 15.6 inçlik FHD çözünürlüğe ve 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. RTX3060’la da desteklenen cihaz, 16 GB RAM’e sahip olmakla beraber; 512 GB boyuttaki SSD depolama ile sunuluyor.
Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
PULSE GL66 11UDK-218TR
PULSE GL66 11UDK-218TR, Intel’in oyun sektöründeki en iddialı işlemcilerinden olan Intel Core i7-10800H’a sahip. Doğrudan Windows 10 Home lisansına sahip olarak gelen cihazda, 15.6 inçlik FHD çözünürlüğe ve 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. RTX3050 TI’la da desteklenen cihaz en zorlu oyunlar için bile biçilmiş kaftan, ayrıca 16 GB RAM’e sahip olmakla beraber; 512 GB boyuttaki SSD depolama ile sunuluyor.
Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
STEALTH 15M A11UEK-039TR
STEALTH 15M A11UEK-039TR, Intel’in mobil taraftaki en güncel işlemcilerinden olan Intel Core i7-11375H’a sahip. Doğrudan Windows 10 Home lisansına sahip olarak gelen cihazda, 15.6 inçlik FHD çözünürlüğe ve 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. RTX3060’la da desteklenen cihaz NVidia’nın mobil taraftaki en iyi ekran kartlarından biriyle kullanıcıya sunuluyor. Ayrıca cihaz 16 GB RAM’e sahip olmakla beraber; 512 GB boyuttaki SSD depolama ile sunuluyor.
Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
KATANA GF76 11UD-070TR
KATANA GF76 11UD-070TR, Intel’in 11. nesil işlemcilerinden olan Intel Core i7-11800H’a sahip. Doğrudan Windows 10 Home lisansına sahip olarak gelen cihazda, 15.6 inçlik FHD çözünürlüğe ve 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. RTX3050 TI’la oyunculara en zorlu grafiklere sahip oyunlarda bile hizmet etmek üzere tasarlanan cihaz ayrıca 16 GB RAM’e sahip olmakla beraber; 1 TB gibi gerçekten büyük boyuttaki bir SSD depolama ünitesiyle sunuluyor.
Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
GE76 RAIDER 10UH-671TR
GE76 RAIDER 10UH-671TR, Intel’in 10. nesilde çok tercih edilen işlemcilerinden olan Intel Core i7-10870H’a sahip. Doğrudan Windows 10 Home lisansına sahip olarak gelen cihazda, 17.3 inçlik QHD çözünürlüğe (2K) ve 165 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. RTX3080 gibi NVidia’nın en üst düzey grafik kartına sahip olan cihaz; 32 GB RAM ile günümüz standartlarının en üst seviyesinde kalmayı başarıyor. Ayrıca cihazın 2 TB kapasiteye sahip bir SSD depolama ünitesine sahip olması; depolama alanında uzun vadede hiçbir sıkıntıyla karşılaşmayacağınız anlamına geliyor.
Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
GF75 THIN 10UE-083TR
GF75 THIN 10UE-083TR, Intel’in oyun sektöründe hatırı sayılır satış adetleri yakalayarak çok tercih edildiğini gösteren işlemcilerinden olan Intel Core i7-10750H’a sahip. Doğrudan Windows 10 Home lisansına sahip olarak gelen cihazda, 17.3 inçlik FHD çözünürlüğe ve 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. RTX3060’la da desteklenen cihaz en zorlu oyunlar için mücadeleye hazır. Ayrıca 16 GB RAM’e sahip olmakla beraber; 1 TB boyuttaki SSD depolama alanıyla dikkat çekiyor.
Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
GP76 LEOPARD 10UE-662TR
GP76 LEOPARD 10UE-662TR, Intel’in 10. nesilde çok tercih edilen işlemcilerinden olan Intel Core i7-10870H’a sahip. Doğrudan Windows 10 Home lisansına sahip olarak gelen cihazda, 17.3 inçlik FHD çözünürlüğe ve 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. RTX3060 gibi NVidia’nın önde gelen güncel grafik kartlarından birine sahip olan cihaz; 16 GB RAM ile günümüz standartlarını karşılıyor. Ayrıca cihazın 512 GB kapasiteye sahip bir SSD depolama ünitesiyle sunulmasının birçok kullanıcı için faydalı olacağı aşikar.
Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
GF65 THIN 10UE-045XTR
GF65 THIN 10UE-045XTR, Intel’in ciddi satış adetleri yakalayarak çok tercih edildiğini gösteren işlemcilerinden olan Intel Core i7-10750H’a sahip. Cihazda, 15.6 inçlik FHD çözünürlüğe ve 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. RTX3060’la da desteklenen cihaz oyunlarda yüksek performans vermek için hazır durumda. Ayrıca 16 GB RAM’e sahip olmakla beraber; 512 GB boyuttaki SSD depolama alanıyla dikkat çekiyor.
Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
GE76 RAIDER 11UH-437XTR
GE76 RAIDER 11UH-437XTR, Intel’in 11. nesil işlemcilerinden olan Intel Core i7-11800H’a sahip. Cihazda, 17.3 inçlik QHD yani 2K çözünürlüğe ve 165 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. RTX3050 TI’la oyunculara en zorlu grafiklere sahip oyunlarda bile hizmet etmek üzere tasarlanan cihaz ayrıca 32 GB RAM’e sahip olmakla beraber; 1 TB gibi gerçekten büyük boyuttaki bir Gen4 SSD depolama ünitesiyle sunuluyor.
Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
BRAVO 15 B5DD-022XTR
BRAVO serisi MSI’ın en çok değer verdiği serilerin başında geliyor. Bundan dolayı MSI için Bravo 15 B5DD-022XTR modelinin de önemi büyük. Cihaz AMD’nin fiyat performans dengesiyle ön plana çıkan işlemcilerinden olan Ryzen 5 5600H’a sahip. 15.6 inçlik FHD çözünürlüğe ve 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. Ekran kartında seçimini yine AMD’den kullanan cihaz, RX5500M’la desteklenmiş; ayrıca 8 GB RAM’e sahip olmakla beraber 512 GB boyuttaki SSD depolama ile sunuluyor.
Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
BRAVO 15 B5DD-021XTR
BRAVO 15 B5DD-021XTR, işlemcisiyle öne çıkıyor. Bu laptop, AMD’nin mobil taraftaki en güçlü işlemcilerinden Ryzen 7 5800H’a sahip. 15.6 inçlik FHD çözünürlüğe ve 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. Ekran kartında seçimini yine AMD’den kullanan cihaz, RX5500M’la desteklenmiş; ayrıca 16 GB RAM’e sahip olmakla beraber 1 TB boyuttaki SSD depolama alanıyla elini hem RAM tarafında hem de depolama tarafında bol tutmayı başarmış.
Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
BRAVO 15 A4DDR-243XTR
BRAVO 15 A4DDR-243XTR, işlemci seçimini 4. nesil AMD ürünlerinden yana kullanmış. Cihazın kalbinde Ryzen 7 4800H işlemci bulunuyor. 15.6 inçlik FHD çözünürlüğe ve 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. Ekran kartında tercihini yine AMD’den kullanan cihaz, RX5500M’la desteklenmiş; ayrıca 8 GB RAM’e sahip olmakla beraber 512 GB SSD depolama alanına sahip.
Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
BRAVO 15 A4DCR-255XTR
MSI’ın kampanya listesindeki son modelse BRAVO 15 A4DCR-255XTR. Cihaz AMD’nin fiyat performans dengesiyle ön plana çıkan işlemcilerinden olan Ryzen 5 4600H’a sahip. 15.6 inçlik FHD çözünürlüğe ve 60 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. Ekran kartında seçimini yine AMD’den kullanan cihaz, RX5300M’le desteklenmiş; ayrıca 8 GB RAM’e sahip olmakla beraber 512 GB boyuttaki SSD depolama ile kullanıcıların taleplerine cevap vermeye hazır.
Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
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