Türkiye’nin teknoloji alanındaki en saygın platformlarından biri olan Bilişim 500 Ödülleri, bu yıl da sektörün öncü şirketlerini bir araya getirdi. Arvento, “Yılın Türkiye Merkezli Üretici – IoT ve M2M” kategorisinde elde ettiği birincilikle bu prestijli organizasyonda istikrarlı başarısını bir kez daha kanıtladı.

Bilişim 500 Ödülleri, bu yıl “Bakış Açını Değiştir” temasıyla; yenilikçi, ezber bozan ve dönüştürücü çözümleriyle öne çıkan teknoloji liderlerini ödüllendirdi. 20 yıldır mobil takip teknolojileri ve filo yönetim sistemleri geliştiren Arvento, “Yılın Türkiye Merkezli Üretici – IoT ve M2M” kategorisindeki birinciliğiyle yalnızca sektör liderliğini değil, teknolojiye kattığı farklı bakış açısını da bir kez daha ortaya koydu.

Geliştirdiği sistemlerle iş yapış biçimlerini dönüştüren Arvento, bugün yalnızca bir teknoloji sağlayıcısı değil; veriye dayalı karar süreçlerini mümkün kılan, operasyonları sadeleştiren ve müşterilerinin dijitalleşme yolculuğuna yön veren bir iş ortağı olarak konumlanıyor. Bu ödül, Arvento’nun sadece teknik yetkinliklerini değil; sahadan merkeze tüm süreçleri daha görünür, daha akıllı ve daha sürdürülebilir hale getirme vizyonunu da tescilliyor.

Yapay Zekâ Destekli Çözümler, Gerçek Zamanlı Kararlar

Yapay zekâ destekli çözümleri, güçlü veri analitiği altyapısı ve kullanıcı dostu uygulamalarıyla Arvento; lojistikten perakendeye, kamu taşımacılığından eğitime, inşaattan soğuk zincir yönetimine kadar pek çok sektörde dijital dönüşümün öncülüğünü üstleniyor. Geliştirdiği ileri teknoloji sistemlerle müşterilerine zaman, yakıt ve maliyet tasarrufu sağlarken; operasyonel verimlilik, sürüş güvenliği ve sürdürülebilirlik alanlarında da somut değer yaratıyor.

Üç Kıtada, 135.000’i Aşkın Müşteri

Bugün üç kıtada 135.000’i aşkın müşteri ve 1.500.000’den fazla araca ulaşan Arvento, Türkiye’nin 81 iline yayılan satış ve servis ağıyla müşterilerine kesintisiz destek sunuyor. 20 yıllık deneyimi ve geniş müşteri portföyünden elde edilen içgörülerle Arvento, sahada karşılaşılan ihtiyaçlara en uygun çözümleri geliştirmeye devam ediyor.

Arvento Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özlem Kapdan, “Bu yıl da başarılarımızı sürdürerek, IoT ve M2M alanındaki ödüllerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bilişim 500 bizim için sadece bir sıralama değil; teknolojiye nasıl baktığımızı, dünyayı nasıl okuduğumuzu ve geleceğe nasıl hazırlandığımızı gösteren bir yol haritası.

Biz Arvento olarak bu yolculukta sadece teknolojiyi takip etmiyoruz; yön veriyor, değer üretiyor ve fark yaratıyoruz. 20 yılı aşkın sektör tecrübemiz, farklı sektörlerden gelen binlerce müşteriyle kurduğumuz yakın iş birlikleri ve sahadan aldığımız geri bildirimler sayesinde, ihtiyaçlara özel, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir çözümler sunabiliyoruz. IoT ve M2M alanındaki uzmanlığımızla, mobiliteyi daha güvenli, daha verimli ve daha akıllı hale getirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.