Arttırılmış Gerçeklik Firması Magic Leap’in Prototipi İnternete Sızdı

Uzun süredir sadece adını bildiğimiz projelerini son derece gizli yürüten Magic Leap’in prototipinin fotoğrafı sızdırıldı.

Yayınlanan fotoğrafta Magic Leap’in PEQ0 adı verilen prototipi yer alıyor. Bu isim prototipin üzerinde yer alan bir şemadan geliyor. Fotoğrafta açıkça görüldüğü üzere daha cihazın üzerinde yapılması gereken bir çok iş var. Cihaz sırt çantası gibi taşınacak ve Star Trek’in VISOR gözlüklerine benzer bir gözlükle kullanılacak. Fotoğrafta ayrıca cihaza gücünü veren dev batarya açıkça gözüküyor.

SCOOP!!! This is the FIRST PUBLIC PHOTO of MAGIC LEAP https://t.co/6hPEMe6eCg pic.twitter.com/oWKBJvKmza — Alternative Dave (@redletterdave) February 11, 2017

Şirket çalışanları bir sonraki yönetim toplantısında bir sunum yapacak. Bu sunumda prototip aktif olarak kullanılacak. Cihazın sırt çantası iki parçadan oluşuyor birinde batarya yer alırken diğerinde ise cihazın kendisi yer alıyor. Cihaz şirketin bazı patent başvurularında görüldüğü gibi elde kullanılan, kemerde ya da cepte taşınabilen cihazların yanına bile yaklaşamıyor. Şirketin CEO’su Rony Abovitz arttırılmış gerçeklik üzerine çalıştıklarını ancak bunun Microsoft’un geliştirdiği HoloLens cihazından çok daha farklı olacağını açıkladı.