Arttırılmış Gerçeklik Firması Magic Leap’in Prototipi İnternete Sızdı

Yayınlanan fotoğrafta Magic Leap’in PEQ0 adı verilen prototipi yer alıyor. Bu isim prototipin üzerinde yer alan bir şemadan geliyor. Fotoğrafta açıkça görüldüğü üzere daha cihazın üzerinde yapılması gereken bir çok iş var. Cihaz sırt çantası gibi taşınacak ve Star Trek’in VISOR gözlüklerine benzer bir gözlükle kullanılacak. Fotoğrafta ayrıca cihaza gücünü veren dev batarya açıkça gözüküyor.

SCOOP!!! This is the FIRST PUBLIC PHOTO of MAGIC LEAP https://t.co/6hPEMe6eCg pic.twitter.com/oWKBJvKmza

— Alternative Dave (@redletterdave) February 11, 2017