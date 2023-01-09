Ürün tasarımından geleneksel ve dijital pazarlamaya, marka, kategori ve kanal yönetiminden imalat organizasyonuna uzanan 360 derece faaliyet gösteren bir döngüye sahiptir.

Daha etkili, sürdürülebilir ve şık bir yaşam mottosuyla bilinçli tüketicilere son moda teknolojileri sunmak için 15 yıl önce çıktığı yolda emin adımlarla ilerliyor.

2000’li yılların başında Uğur Cesur Coşkunoğlu ve Serat Seyhan isimli iki genç girişimcinin hayallerinden yola çıkarak bugün ulaştığı güçlü kurumsal altyapı sayesinde Technofashion, kaliteli ileri teknoloji ürünlerini tüketicilerle buluşturma ilkesinden ödün vermeden çalışmaya devam etti. Bugün ise sahip olduğu Nautica, Blaupunkt, Corby Drones, FC Barcelona gibi dünyaca ünlü markaları ile yeni pazarlara açılma yolculuğuna hazırlanıyor.

Tüketici elektroniği pazarındaki yolculuğuna 2009 yılında başlayan Technofashion, ardı ardına pazara sunduğu tablet bilgisayarlar, giyilebilir teknoloji ürünleri, mobil, IT ve oyun aksesuarları gibi birçok farklı kategoride ürünü tüketicilerle buluşturarak, Türkiye’de takdir edilen bir teknoloji şirketi haline geldi.

3 stratejik noktada güçlü varlığa sahip

Technofashion Çin’in Shenzhen eyaletinde bulunan üretim, lojistik ve kalite kontrol merkezi, ABD New Jersey’de bulunan dağıtım ve depo merkezi, İstanbul Maslak’taki yönetim, tasarım ve operasyon merkezi ve İstanbul Esenyurt’daki Lojistik ve Satış Sonrası Hizmetler ofisleriyle faaliyetlerini dört stratejik noktada faaliyetlerini sürdürüyor.

Technofashion CEO’su Sinan Dallı şirketinin vizyon ve misyonunu şu şekilde tarif ediyor: “İlk günden itibaren hem tasarımda hem de performansta mükemmelliği hedefledik. Daha etkili, sürdürülebilir ve şık bir yaşam mottomuzla bilinçli tüketicilere son moda tüketici elektroniği ürünlerini sunmak için 15 yıl önce çıktığımız yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Her ürünün kendini ifade etme gücüne inanıyoruz. Technofashion olarak amaçlarımızdan biri de sahip olduğumuz markalara kendi kimliklerine uyan özel tasarlanmış ürünler ile değer katmak, görünürlük ve bilinirliklerini arttırmak. Tüm bu çalışmaları da kategori, kanal ve marka yönetiminde uzman ve genç bir ekiple uluslararası ölçekte çalışarak yapıyoruz.”

Global markaları yepyeni kategorilerle yeni pazarlara açacak

Nautica, Blaupunkt, FC Barcelona gibi dünyaca ünlü markaların global veya bölgesel ölçekte üretim, pazarlama ve satış lisanslarının sahibi olan Technofashion, bu markaların yepyeni kategorilerdeki ürünlerle yeni pazarlara açılma yolculuğunda onlara eşlik etmeye hazırlanıyor.

Özel markalı ürünleri 10 milyon kişiye ulaştı

2015’ten itibaren akıllı saatler, 2017’den itibaren de özel markalı diğer ürünleri, tüketicileri için keşfetmeye ve üretmeye başlayan Technofashion, kendi geliştirdiği yüksek teknolojili ürünleri yine kendi markaları ile tüketicilerin beğenisine sundu. Kolay kullanılabilen drone’lar ile Türkiye’nin en çok satılan drone’ları oldu. Türkiye’nin ilk akıllı tabletleri pazara sunuldu. Türkiye’deki ulusal ve uluslararası zincir mağazalarla çalışan firma, bünyesindeki markalarla, ürünlerini bugüne kadar 10 milyonun üzerinde kişiye ulaştırdı. Sinan Dallı, “Geçmişte başta Preo olmak üzere birçok özel marka geliştirilerek bu markaların Türkiye’nin en etkili private label’leri olması sağlanmış ve ülkemizde teknoloji ürünleri kulvarında öncülüklere liderlik edilmiştir. Bu konuda elde edilen büyük başarılar, Technofashion’ın bugünkü mevcut motivasyonun da ana kaynağı olmuştur.

Technofashion, 2015 yılında TOBB tarafından “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 12. Firması” seçildi. 2019 yılında Türkiye Lider Marka Ödülleri’nde “Yılın Teknoloji Ürünleri” markası ödülüne değer bulundu.