Dünyaca ünlü yaşam tarzı markası Nautica; elektronik, kişisel bakım, hobi ve outdoor kategorilerinde ürünlerinin yer aldığı Türkiye lansmanını 5-12 Nisan tarihleri arasında Hepsiburada’da yapıyor. Technofashion güvencesiyle satışa sunulan Nautica teknolojik ürün koleksiyonu yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde en iyi hediye alternatiflerini bünyesinde barındırıyor. Nautica’nın Tüketici Elektroniği, Kişisel Bakım ve Hobi & Outdoor alanındaki ürünleri arasında farklı motor ve menzil seçenekleriyle son dönemin en popüler ürünlerinden Elektrikli Scooter’lar, Led Ambiyans Işıklı Taşınabilir Kablosuz Hoparlörler, Sonic Yüz Temizleme ve Masaj Aletleri, TWS Kulaklıklar, Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici, Sporcu Kulaklıkları, Mobil Aksesuarlar, Akıllı Tartılar, Özel tasarım Paslanmaz Çelik Termoslar, Drone modelleri ve daha birçok ürün yer almakta. İki yılı aşkın bir süredir başta ABD olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde satılmakta olan Nautica markalı tüketici elektroniği ürünleri, bu ülkelerde kendine önemli bir pazar oluştururken, tüketiciden tasarım, fiyat performans, kalite kategorilerinde tam not aldı. Türkiye pazarına sunulacak ürünler ise yine Türkiyeli tüketicilerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına uygun şekilde üretildi.

Nautica Buds: Bir TWS’den daha fazlası

Farklı tasarım, renk ve fiyat seviyelerinde pazara sunulan Nautica TWS Kablosuz Kulaklıklar ergonomik ve estetik tasarımları ile dikkat çekiyor. Dokunmatik kontrol paneli, handsfree telefonla görüşme, dahili şarj, kolay bluetooth bağlantısı ve daha bir çok özelliğe sahip Nautica Buds ailesi, neredeyse tüy kadar hafif olması ve farklı renk seçenekleri ile dikkat çekiyor.

Üst Düzey Ses Deneyimi sunan Nautica Kulaklıklar

Derin bas ve net tiz sağlayan yüksek kaliteli sürücüler ile donatılmış Nautica Kulaklıklar ses deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor. Akıllı Gürültü Engelleme (ANC) teknolojiine sahip Nautica H400 dış ortam gürültüsünü %95’e kadar azaltarak etkileyici bir ses deneyini sunarken, altı farklı renk seçeneği ile Nautica H120 20 saate varan kesintisiz müzik dinleme ve spor tasarımı ile dikkat çekiyor. Spor yapmayı sevenler için özel olarak tasarlanmış Nautica B310 Neckband, hafızalı katlanmayan silikon malzemesi, hafifliği ile ön plana çıkıyor.

Işık Saçan Ses Deneyimi: Nautica Bluetooth Hoparlörler

Nautica’nın birbirinden farklı tasarım ve özelliklerde kablosuz taşınabilir hoparlörleri ile müziğin ötesinde bir görsel deneyim sunuyor. Nautica Aurora serisi kablosuz hoparlörler 8 saate varan çalma süreleri ve “Magic Light” özellikleri ile ışıl ışıl parlıyor. 15 farklı renk seçeneği ile Nautica S100 ise 15W PMPO ses çıkış gücü, iki hoparlörün birbirine bağlanarak iki daha güçlü ses elde edilmesine olanak veren TWS özelliği, 15 saate varan çalma süresi, outdoor kullanıma için özel tasarlanmış taşıma ipi ve karabina, su sıçramalarına karşı koruma gibi birçok özelliğe sahip. Scooter be bisiklet kullanıcıları için özel tasarlanmış S20 ise renkli LED ışığı, özel montaj kayışı ve renkli portatif tasarımı ile dikkat çekiyor.

Nautica Drive E-Scooter: Ulaşım ve Eğlencenin Adresi

En son teknoloji ve güvenlik özellikleri ile tasarlanan yeni Nautica e-scooter modelleri şehir içinde konforlu ve rahat bir kullanım sağlıyor. Nautica çizgilerini taşıyan şık ve modern tasarımları ile sadece görsel olarak çekici olmakla kalmıyor aynı zamanda rüzgâr direncini azaltmaya, enerji verimliliğini arttırmaya yarayan üstün özellikler sunuyor. Altı farklı modelde Türkiye pazarında satılacak Nautica e-scooter modelleri, tüketicilerin ihtiyaçlarına göre farklı çözümler sunuyor.

Nautica Mobil Aksesuar: Şık, Ergonomik ve İnovatif Alternatifler

Kalite, tarz ve işlevselliğe odaklanan Nautica Mobil Aksesuarlar, mobil deneyiminizi daha önce hiç olmadığı kadar geliştirmek üzere tasarlandı. Yeni ürün yelpazesi, mobil kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılayan çok çeşitli aksesuarlar içeriyor. Kablosuz Şarj cihazlarından şarj kablolarına, şarj istasyonlarından telefon kılıflarına kadar yüzlerce ürün Nautica estetiği ile tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Kişisel Bakıma Nautica Dokunuşu

Nuatica’nn 12 farklı vücut değerini ölçen akıllı tartı modelleri ile tanışın. Nautica Body Tracker ve Nautica Body Tracker+ geniş renk ve desen çeşitliği, aplikasyon yardımı ile 8 farklı kullanıcıya ait bağımsız veri takibi, yüksek hassasiyette ölçüm yapmaları ile ön plana çıkıyor.

Nautica kişisel Bakım ürünleri arasında Siyah Nokta Temizleme Cihazı, Sonic Diş Fırçaları , Yüz Temizleme Cihazları da bulunuyor.

Pazarın Öncüsü Olacağız

Dünya çapında tanınan, güvenilen Nautica ürünlerini şık, kullanışlı ve ergonomik tasarımlarla buluşturduklarını belirten Technofashion CEO’su Sinan Dallı, “Nautica Ekosisteminde yer alan ürünleri Türkiye’nin e-ticaret devi Hepsiburada ile tüketiciyle buluşturmaktan ve lansmanı gerçekleştirmekten dolayı çok heyecanlı ve mutluyuz. Nautica markasını tanıyan ve kalitesini bilen tüketicilerin özenle ürettiğimiz tüketici elektroniği başta olmak üzere tüm kategorilere yoğun ilgi göstereceğine olan inancımızla hareket ediyoruz. Nautica marka ürünlerimiz kısa sürede Türkiye’de pazarın öncüsü konumuna gelecek” dedi.