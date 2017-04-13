Artık Tanınmamış Çin Markaları Bile Çerçevesiz Telefon Peşinde

LG ve Samsung bu yıl çıkardıkları bayrak gemisi modellerinde çerçevesiz tasarım benimsemişti ve artık bilinmeyen Çin markaları bile bu tasarımı kullanıyor.

Çin’in Shenzhen eyaletinde bulunan Maze, Alpha modeli akıllı telefonunu tanıttı ve bu telefon neredeyse Samsung S8 ya da LG G6 kadar modern görünüyor. Alpha’nın henüz alt kısmını göremedik ancak geçen sene Xiaomi tarafından tanıtılan Mi Mix gibi olabilir. Her ne kadar Sony ve HTC ısrarla çerçeveli tasarım tanıtmış olsa da artık bu tasarım çeşidi yavaş yavaş geride kalıyor diyebiliriz.

Maze Alpha from Maze Mobile: octa-core SoC, 6" FHD (w/ GG4), Nougat, dual rear Sony cams (13MP + ?MP), 4GB/64GB or 6GB/128GB, 4000mAh. pic.twitter.com/shUufxxWUB — Evan Blass (@evleaks) April 13, 2017

Maze Alpha’nın tek özelliği çerçevesiz tasarıma sahip olması değil. Telefon donanım olarak günümüz modern akıllı telefonlarından pek eksik değil. Telefonun arka tarafında iki adet Sony kamera bulunuyor. Bunlardan birisi 13 MP, diğeri ise henüz bilinmiyor. Telefonda 6 çekirdekli çipset bulunuyor. Telefonun 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı bulunan modelleri bulunuyor. Android Nougat işletim sistemine sahip olan telefonda 6 inç büyüklüğünde Full HD ekran yer alıyor. Ekranın önünde ise Gorilla Glass 4 yer alıyor. Bu telefon muhtemelen Çin marketi dışına hiç çıkmayacak. Ancak akıllı telefon dünyasındaki ufak bir değişikliğin basamağın alt sıralarına ne çabuk indiğinin göstergesi olabilir.