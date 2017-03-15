Artık Gmail’in Android Uygulaması Üzerinden Para Göndermek Mümkün

Artık Gmail’in Android Uygulaması Üzerinden Para Göndermek Mümkün

15 Mart, 2017 Uygulama 0 yorumlar

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Google son yayınladığı güncelleme ile beraber Gmail uygulamasının Android versiyonundan para göndermenin önünü açmış gibi görünüyor.

Son dönemde oldukça popüler olan Venmo gibi uygulamalara karşılık olarak Google Wallet ile Gmail üzerinden para göndermek mümkün. Özelliğin iOS versiyonuna ne zaman geleceği ise bilinmiyor. Kullanıcılar ilk defa Gmail üzerinden para aldıklarında parayı transfer edecekleri kartı sisteme girmesi gerekiyor. Bundan sonra gönderilen her para otomatik olarak karta transfer ediliyor. Gmail’i kullanarak bir başkasından para istemek de mümkün.

Para gönderme ek gönderme üzerinden gerçekleşiyor. Yani birine Gmail üzerinden fotoğraf, video ya da dosya göndermekten bir farkı yok. Para göndermek şimdilik ücretsiz. Bu Venmo ya da Square Cash gibi uygulamalarda olmayan özellik. Ancak bu özellik şimdilik Amerika ve İngiltere’de kullanıma açılmış durumda. Diğer ülkelere ne zaman geleceği ise henüz açıklanmış değil.

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