CES 2023 etkinliğinde ilginç teknolojiler gösterilmeye tam gaz devam ediyor. Şimdi de Japon firma oyunların ve filmlerin kokusunu almanızı sağlayan yeni teknolojisini tanıttı. Aroma Shooter Wearable adını taşıyan bu teknolojiye gelin yakından göz atalım.

Japon şirketi Aromajoin, CES 2023’te Aroma Shooter Wearable adlı yeni teknolojisini tanıttı Bu teknoloji, yeni bir iletişim kanalı eklemek için kokuları dijitalleştirmenize olanak tanıyor. Diğer bir deyişle, bu sistem bir film veya video oyununda olanlarla senkronize olarak kokmanızı sağlayacak.

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Bu yeni teknoloji bir koku kartuşundan ve püskürtücünün kendisinden oluşuyor. Kokular arasında geçişin neredeyse anlık olduğu ve sistemin kokuları da karıştırabildiği iddia ediliyor. Kablosuz olarak çalışan bu teknoloji yakın gelecekte daha da yaygınlaşacak gibi görünüyor.

Kullanıcıların yüzden fazla koku programlayabildikleri, böylece bir film izlerken veya oyunu oynarken yüzlerine ateş edebilecekleri iddia ediliyor. Bu cihaz ile ayrıca oynatma listeleri de yapabilirsiniz. Bu listeler ile dilediğiniz kokuyu dilediğiniz zaman kokabilirsiniz.

Maalesef ki bu teknoloji şimdilik çok niş bir kitleye hitap edecek. Çünkü 6 kartuşlu Aroma Shooter’ın maliyeti çok yüksek. 1.000 dolardan satışa sunulacak olan bu yeni cihazı almakla iş bitmiyor. Kartuşlar için de 55 dolar ödemeniz gerekecek. Koku bittiği zaman yazıcı kartuşu değiştirir gibi koku kartuşunu da değiştirmeniz gerekecek.

Şimdilik bu yeni ürünün Japonya’ya özel olup olmayacağı bilinmiyor. Yüksek fiyatı ile çok kısıtlı bir kitleye hitap edecek olan bu ürün bakalım yakın gelecekte yaygınlaşabilecek mi?