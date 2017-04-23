ARM İşlemcili Windows 10 Dizüstü Bilgisayarlar Aralık Ayında Geliyor

ARM işlemcili cihazlarda çalışacak olan Windows 8 versiyonu Windows RT tam bir rezaletti ancak Windows 10 ile bu sefer düzgün bir versiyon geliyor.

ARM işlemcisine sahip Surface ve Lumia 2520 ile Microsoft bir masaüstü ortamı yaratmayı amaçlıyordu ancak Windows RT hiç bir zaman bunu başaramadı. Microsoft şimdi de Qualcomm ile Windows 10 işletim sisteminin Snapdragon işlemcilerle çalışması üzerine denemeler yapıyor. Geçtiğimiz Aralık ayında bu senenin sonu için bazı cihazları görebileceğimiz açıklanmıştı.

Qualcomm CEO’su Steve Mollenkopf yatırımcılar toplantısında Snapdragon 835 işlemcilerinin mobil bilgisayarlarda Windows 10 ile çalışacağını ve bunun dördüncü finansal çeyrekte olacağını açıkladı. Bu işlemciye sahip bilgisayarlar Intel işlemcili bilgisayarlardan daha ucuz olabilir. Bu kesin olmasa da Microsoft, Chromebook ve iPad modellerine rakip olmayı amaçladığından dolayı böyle bir şey son derece olası.

Windows RT’nin aksine ARM temelli donanımda çalışan Windows 10, masaüstü uygulamalarını düzgün bir şekilde çalışacak. Bunun için Microsoft direkt olarak işletim sistemi içerisine Adobe Photoshop, Microsoft Word ve diğer uygulamaları çalıştırabilecek bir emülatör hazırlıyor.