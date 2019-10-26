ARM, Huawei ile çalışmaya devam edecek

Sektörün önde gelen yonga üreticisi Arm, Huawei’ye teknoloji tedariki sağlamaya devam edeceğini onayladı. Şirket, yaptığı açıklamada ürettikleri kilit öneme sahip teknolojinin ABD’den çok Birleşik Krallık kökenli olduğunu söyledi.

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Çinli teknoloji devi ticaret savaşları gölgesinde ABD’li şirketlerden art arda yaptırım haberleri ile çalkalandı. Başta Google, Huawei’nin Android lisansını askıya aldı ve kendi servislerinin kullanılmasını engelleyeceğini açıkladı. Çinli şirketi kara listeye ekleyenler arasında ABD’li yonga üreticisi ARM de bulunuyordu. Tabi bu durum Huawei’ye olduğu kadar yaptırım uygulayan şirketlere de zarar veriyor.

Huawei bu şirketlerin en büyük müşterilerinden biri konumunda. Reuters’ta yer alan habere göre yonga üreticisi, Huawei’ye ürün desteği sağlamaya devam edeceğini açıkladı. Yaptırım kararına rağmen ARM’nin böyle bir karar almasına sebep ise şirketin ABD’den ziyade Birleşik Krallık merkezli olması gösteriliyor. Geçtiğimiz aylarda Huawei ile ilişkileri kesme kararı alan şirket, yapılan son açıklama ile bu kararından da geri adım atmış oldu.

Şirket sözcüsü, “Arm’ın v8 ve v9’ları Birleşik Krallık kökenli teknolojiler. Arm, Arm v8-A mimarisi için HiSilicon’a destek sağlamaya devam edebilir. Ayrıca yeni nesil mimaride de bu geçerli olabilir” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre ARM’nin v9 adı verilen yeni bir mimari üzerinde çalıştığı anlaşılıyor. Ayrıca Huawei de bu yeni nesil Arm teknolojisini kendi Kirin yongalarında kullanabilecek ve yeni amiral gemileri üretmeye devam edebilecek.