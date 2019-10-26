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ARM, Huawei ile çalışmaya devam edecek
Sektörün önde gelen yonga üreticisi Arm, Huawei’ye teknoloji tedariki sağlamaya devam edeceğini onayladı. Şirket, yaptığı açıklamada ürettikleri kilit öneme sahip teknolojinin ABD’den çok Birleşik Krallık kökenli olduğunu söyledi.
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Çinli teknoloji devi ticaret savaşları gölgesinde ABD’li şirketlerden art arda yaptırım haberleri ile çalkalandı. Başta Google, Huawei’nin Android lisansını askıya aldı ve kendi servislerinin kullanılmasını engelleyeceğini açıkladı. Çinli şirketi kara listeye ekleyenler arasında ABD’li yonga üreticisi ARM de bulunuyordu. Tabi bu durum Huawei’ye olduğu kadar yaptırım uygulayan şirketlere de zarar veriyor.
Huawei bu şirketlerin en büyük müşterilerinden biri konumunda. Reuters’ta yer alan habere göre yonga üreticisi, Huawei’ye ürün desteği sağlamaya devam edeceğini açıkladı. Yaptırım kararına rağmen ARM’nin böyle bir karar almasına sebep ise şirketin ABD’den ziyade Birleşik Krallık merkezli olması gösteriliyor. Geçtiğimiz aylarda Huawei ile ilişkileri kesme kararı alan şirket, yapılan son açıklama ile bu kararından da geri adım atmış oldu.
Şirket sözcüsü, “Arm’ın v8 ve v9’ları Birleşik Krallık kökenli teknolojiler. Arm, Arm v8-A mimarisi için HiSilicon’a destek sağlamaya devam edebilir. Ayrıca yeni nesil mimaride de bu geçerli olabilir” ifadelerini kullandı.
Yapılan açıklamaya göre ARM’nin v9 adı verilen yeni bir mimari üzerinde çalıştığı anlaşılıyor. Ayrıca Huawei de bu yeni nesil Arm teknolojisini kendi Kirin yongalarında kullanabilecek ve yeni amiral gemileri üretmeye devam edebilecek.
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HTC Vive Cosmos Türkiye’de!
HTC Vive Cosmos Türkiye lansmanı yapıldı. PC tabanlı en güçlü sanal gerçeklik (VR) sistemi Vive Cosmos 21 Ekim’den itibaren satışta olacak.
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HTC Türkiye Ülke Müdürü Batuhan Başal’ın katılımıyla Riot Games Espor Sahnesi’nde gerçekleşti. Sanal gerçekliği yeniden tanımlayan HTC Vive’ın yeni sistemi Vive Cosmos’un bugün itibarıyla firmanın en çok yönlü başlığı olduğunu ifade eden Batuhan Başal, konuşmasında şunları söyledi: “Beklentileri her zaman bir üst seviyeye taşıyan HTC Vive’ın yeni ürünü Vive Cosmos için son derece heyecanlıyız. Cosmos, özellikle yeni içten dışa hassas takip sistemi sayesinde kullanıcılara rakipsiz bir deneyim sunmakla kalmayacak, aynı zamanda da sanal gerçeklik dünyasına bugüne kadarki en hızlı ve kolay erişimi sağlayacak.” Yeni platformun oyun ve eğlence dünyasına çok şey katacağını belirten ve üst düzey bir VR deneyiminin nasıl olması gerektiği fikrini geliştirmeye devam ettiklerinin altını çizen Başal, HTC’nin halihazırdaki gelecek vizyonundan ve yeni dönem faaliyetlerinden de bahsetti.
İçten dışa geniş ve hassas takip için altı adet kamera sensörüyle donatılan yeni Vive takip sistemi, basit kurulumuyla VR dünyasına daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay giriş sağlıyor. Orijinal Vive modelinden yüzde 88 daha fazla olan 2880 x 1700 piksel çözünürlükle Cosmos, kristal netliğinde metin ve grafikler sunuyor. Yeni LCD paneller, pikseller arasındaki mesafeyi azaltıyor ve gerçek RGB ekranlarla birlikte piksellerin çevresinde ince siyah çizgiler oluşmasını önlüyor.
Yukarı katlanabilen tasarım, kullanıcıların VR yolculuğunu kesmeden gerçek dünyadan sanal gerçekliğe saniyeler içinde geçmesini sağlıyor. Entegre kulaklıklar geliştirilmiş bir ses kalitesine sahip. Cosmos’un tamamen yeniden tasarlanan kontrol cihazları, VR içinde yapılabilecekleri en üst seviyeye getiriyor ve uzun oyun maratonlarında rahatlığı artırıyor.
Cosmos, kolaylıkla kurulabilen yeni Vive Reality System ile kullanıcıların anında sanal dünyalara adım atabilmesini sağlıyor. Vive Cosmos, Vive için yeni bir temel yazılım deneyimi sunan Vive Reality System’i destekleyen ilk başlık. VR için tamamen yeni bir tasarıma sahip olan Vive Reality System, ayrıca Lens adlı yeni tasarlanan bir kullanıcı arayüzüne sahip. Cosmos ile XR ve Viveport Infinity uygulamalarında ve Origin adlı yeni dinamik ana ekranda kolayca gezinmek mümkün.
HTC Vive Cosmos Teknik Özellikleri:
- Çözünürlük: Her gözde 1440 x 1700 piksel (Toplam 2880 x 1700 piksel)
- Ekran: Çift 3,4 inç (çapraz) LCD
- Yenileme hızı: 90 Hz
- Görüş alanı: 110 derece
- Ses: Dahili stereo kulaklık
- Gerekli PC bağlantısı: USB 3.0, DisplayPort 1.2
- Çevre Birimleri İçin Girişler: USB-C 3.0, modlar için özel bağlantı
- Takip: Ayakta ve oturur pozisyonlar için minimum alan gereksinimi yoktur, oda ölçeği modunda minimum 2 m x 1,5 m
- Ön Panel Modülleri: Vive Motion Mod (Cosmos ile birlikte gelir) ve Vive Cosmos External Tracking Mod (Ayrı satılır)
- Vive Kablosuz Adaptör desteği: Evet, bağlantı kitiyle birlikte ayrı satılır. Boş PCIe yuvası gereklidir.
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ASUS ProArt PA90, Good Design 2019’da ödül kazandı
ASUS ProArt PA90 Mini PC, Good Design 2019’te ödüle layık görüldü. Japonya Tasarım ve Tanıtım Enstitüsü (JDP) tarafından düzenlenen Good Design ödülleri 63 yıldır veriliyor. Bu ödüller, Uluslararası Tasarım Birliği tarafından tanınan dört büyük tasarım ödülleri arasında yer alıyor. JDP bu yıl dünyanın her yanından gelen 4772 adayı inceledi
ASUS ProArt PA90 Mini PC neler sunuyor?
İş istasyonu sınıfında bir PC olan ASUS ProArt Station PA90, profesyonel içerik üretimi için ideal. 9. Nesil Intel® Core™ işlemciler, NVIDIA® Quadro® ekran kartlarıyla donatılan model, büyük dosyaların hızlı aktarımı veya artırılmış depolama kapasitesi için Intel® Optane™ teknolojisine de destek veriyor.
Sahip olduğu Thunderbolt™ 3 bağlantısıyla da yüksek aktarım hızları ve birden fazla cihaza veya ekrana bağlanma imkanı sunuyor. Sessiz ve verimli sıvı soğutma çözümü ise kararlı performans sağlarken fan gürültüsünü de ortadan kaldırıyor. Fotoğraf ve video düzenleme ile mimarlık, mühendislik ve üretim işlerindeki bilgisayar destekli tasarım (CAD) için mükemmel olan bu kartlar medya ve eğlence için de harika performans sunuyor.
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3. Nesil AMD Ryzen PRO serisi işlemciler tanıtıldı
3. Nesil AMD Ryzen PRO serisi işlemciler, bugün yapılan duyuruyla birlikte resmi olarak tanıtıldı. AMD Ryzen PRO ve Athlon PRO masaüstü işlemciler güçlü performans, dahili güvenlik özellikleri ve kurumsal sınıf güvenilirliği birleştiriyor. 2019’un son çeyreğinde başlamak üzere HP ve Lenovo’nun AMD Ryzen PRO ve Athlon PRO masaüstü işlemcileriyle güçlendirilmiş, dayanıklı kurumsal masaüstü PC’ler de satışa sunulmuş olacak.
3. Nesil AMD Ryzen PRO serisinde neler var?
|Model
|Çekirdek/ İş parçacığı
|TDP (Watt)
|Maks./Taban frekansı (GHz)
|L2 + L3 Arabellek (MB)
|AMD Ryzen™ 9 PRO 3900
|12 / 24
|65W
|4.3 / 3.1’e kadar
|70
|AMD Ryzen™ 7 PRO 3700
|8 / 16
|65W
|4.4 / 3.6’ya kadar
|36
|AMD Ryzen™ 5 PRO 3600
|6 / 12
|65W
|4.2 / 3.6’ya kadar
|35
Radeon™ Vega Grafikli AMD Ryzen™ PRO masaüstü işlemciler:
|Model
|Çekirdek/ İş parçacığı
|TDP (Watt)
|Maks./Taban frekansı (GHz)
|L2 + L3 Arabellek (MB)
|Grafik İşlem Ünitesi
|AMD Ryzen™ 5 PRO 3400G
|4 / 8
|65W
|4.2 / 3.7’ye kadar
|6
|11 İşlem Ünitesi
|AMD Ryzen™ 5 PRO 3400GE
|4 / 8
|35W
|4.0 / 3.3’e kadar
|6
|11 İşlem Ünitesi
|AMD Ryzen™ 3 PRO 3200G
|4 / 4
|65W
|4.0 / 3.6’ya kadar
|6
|8 İşlem Ünitesi
|AMD Ryzen™ 3 PRO 3200GE
|4 / 4
|35W
|3.8 / 3.3’e kadar
|6
|8 İşlem Ünitesi
Radeon™ Vega Grafikli AMD Athlon™ PRO masaüstü işlemciler:
|Model
|Çekirdek/ İş parçacığı
|TDP (Watt)
|Maks./Taban frekansı (GHz)
|L2 + L3 Arabellek (MB)
|Grafik İşlem Ünitesi
|AMD Athlon™ PRO 300GE
|2 / 4
|35W
|3.4 / 3.4’e kadar
|5
|3 İşlem Ünitesi
Aile neler sunuyor?
AMD Ryzen PRO 3000 serisi işlemciler, kurumsal masaüstü bilgisayarlar için rekabetçi performans vadediyor:
– Ryzen 9 PRO 3900 ve Ryzen 7 PRO 3700, aynı güç kullanımında rakiplerinden 2 kata kadar daha hızlı performans vadederken, serin ve sessiz bir PC kullanım ortamı sağlıyor;
– Ryzen PRO işlemciler, içerisinde finansal hizmetler, bilim ve enerji gibi farklı endüstrilerde simülasyon çalıştırmaktan denklem çözmeye kadar, rakiplerine göre %127’ye kadar daha hızlı veri işleme gücü sunar.
– Gelişmiş 7nm SoC ve seçili modellerde 65W TDP değerinde 12 çekirdeğe kadar “Zen 2” çekirdek mimarisi sunuluyor.
Her AMD Ryzen PRO işlemci, kullanıcının bilgisayarını korumaya yardımcı olmak için, AMD GuardMI teknolojisini kullanan, güçlü ve dahili bir güvenlik yardımcı işlemcisi barındırıyor. AMD Memory Guard tam sistem bellek şifrelemesi ile cold boot saldırılarına karşı savunmaya yardımcı olurken, AMD teknolojisi ile Windows Security, Lenovo ThinkShield™ ve HP Sure Start™ gibi OEM güvenlik özelliklerini destekliyor ve tamamlıyor.