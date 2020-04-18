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Arkadan itişli yeni Mazda6, sanal ortamda hayal edildi!
Mazda‘nın arkadan itişli ve sıralı 6 silindirli motor düzenine sahip yeni nesil 2023 Mazda6 modeli, sanal ortamda hayal edildi.
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Söz konusu tasarım Kolesa tarafından yapıldı. Tasarımcı, Vision Coupe‘nin çizgilerini büyük oranda koruyarak gerçeğe yakın bir tasarım ortaya koymuş.
Ön kısımda, Mazda3’ün biraz daha keskin çizgilere sahip halini anımsarken, arka tarafta yer alan “duck-tail” tasarımlı bagaj kapağı, arka farlar ve dörtlü egzoz çıkışıyla hafiften Alfa Romeo esintisi yakalanmış. Uzun kaputuyla dikkat çeken araç, hafif eğimli tavanıyla oldukça şık görünüyor.
Yeni Mazda6’nın tasarım olarak 3 sene önce Tokyo‘da tanıtılan Vision Coupe konseptinden ilham alması bekleniyor. Eğer öyle olursa yeni “6”, Japon üretici için yepyeni bir çağ başlatacak.
Ayrıca Car&Driver‘a göre yeni “6” modelinde, Skyactiv-X teknolojili 48 V hafif hibrit sistemine sahip sıralı altı ünite kullanılacak.
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2021 VW Tiguan’a ait resmi tasarım görseli paylaşıldı!
VW‘in en çok satan modellerinden biri olan Tiguan, uzun zamandır ikinci nesliyle satıştaydı. Son zamanlarda ise ikinci neslin makyajlı halinin kamuflajlı testleri sürüyordu. Yayınlanan resmi bir görselle, 2021 Tiguan’ın kamuflaj altında sakladığı bir çok detay ortaya çıktı.
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Alman üretici, aracın makyajlı haliyle hem içeride, hem dışarıda birçok değişiklik yapacağını söylüyor. Paylaşılan görsele baktığımızda kaslı ve dinamik oranlar dikkat çekiyor. Fakat önceden paylaşılan casus görüntülere bakılırsa, aracın yan tasarımında bu kadar radikal değişikler olmayacak.
Gerçekte makyajlı modelde yeniden tasarlanan tamponlar, ön ve arka farlar ve ızgara gibi detayların yer alması bekleniyor. İçerideki en büyük yenilik ise yeni bilgi-eğlence sistemi olacak. En son teknoloji araç içi bağlantı ve diğer teknolojileri sunarken, havadan yazılım güncellemelerini (başka bir deyişle OTA güncellemesi) destekleyeceği söyleniyor.
Ayrıca Tiguan GTE adında plug-in hibrit bir araç da gelecek. Bu hibrit sistem 4 silindirli 1.4 litre içten yanmalı üniteye sahip olacak. Bu ünitenin, yeni Golf GTE‘deki 242 beygir ve 400 Nm tork üreten sistem olacağı söyleniyor.
Tiguan ailesinin en üstünde sportif gövde kiti, yeniden ayarlanmış süspansiyonlar, daha büyük frenler ve daha güçlü motoruyla Tiguan R yer alacak. 4 silindirli 2.0 litre 300 beygirlik motorla gelmesi beklenen aracın, DSG şanzıman ile dört tekerleğine güç vereceği söyleniyor.
Tanıtım tarihine dair resmi bir açıklama olmasa da, önümüzdeki aylarda olması bekleniyor.
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Cyberpunk 2077 temalı Xbox One X haziran ayında geliyor!
Cyberpunk 2077 çıkışına yakın yen şeyler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni gelen bilgilere göre Xbox One X, haziran ayında Cyberpunk 2077 temasıyla karşımıza çıkacak.
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Cyberpunk 2077 çıkmadan temalı Xbox One X!
CD Projekt Red‘in son yıllarda en çok merak edilen oyunu olan Cyberpunk 2077, çıkışına yakın heyecan yaratmaya devam ediyor. Son yıllarda Witcher serisi ile beğenileri toplayan firma, yeni oyunu ile hayranların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önceki oyunlarının aksine daha farklı bir zaman diliminde geçecek oyun için şimdiden beklentiler yüksek. Hal böyle olunca CD Projekt Red firması da bunu kullanmak istiyor olabilir. Xbox ile anlaştığı öğrenilen firmanın, oyuna özel bir konsol çıkaracak. Özel sınırlı üretim olarak karşımıza çıkacak konsol, oyunun temasına uygun tasarım detayları barındıracak.
Xbox‘ın YouTube kanalı üzerinden duyurusu yapılan yeni konsol, haziran ayında oyuncuların beğenisine sunulacak. Yalnız ortada bir kaç sorun var ki kullanıcıların kafaları oldukça karışıyor. Öncellikle oyun eylül ayında piyasaya çıkacak. Yani Cyberpunk 2077 temalı Xbox One X konsolundan aylar sonra. Bu durum karşısında elimize konsolu alanların oyuna erkenden sahip olacağı bilgisi gelmedi. Her ne kadar konsol “bundle” başlığı altına satılacak olsa bile oyunun çıkışından çok önce piyasaya sürülecek. Bir diğer sıkıntı ise yeni nesil konsolların gelmelerinin çok yakında olması. Hem PlayStation hem de Xbox tarafı yeni nesil konsollarını çok yakın bir zaman da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Hal böyleyken kullanıcılar eski nesil bir konsola para vermek ister mi bilinmiyor.
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2022 model hibrit bir McLaren, ağır kamuflajlı olarak görüntülendi!
2022 model McLaren Sports Series modellerinden biri olacağı iddia hibrit aracın seri üretim hali, ağır kamuflajlı olarak görüntülendi.
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Şimdi nedir bu Sports Series olayı? McLaren, modellerini belli sınıflara ayıran bir marka. “Sports Series” ise bu sınıflardan biri oluyor. Bu serideki güncel modeller ise 600LT, 600LT Spider, 570S, 570S Spider, 570GT ve 540C olarak karşımızda.
Haberin diğer önemli kısmı ise “hibrit” muhabbeti. Casus fotoğrafları dikkatlice inceleyince, arka tekerleğin eteklerle birleştiği yerde bulunan “hibrit prototip” ibaresi göze çarpıyor.
McLaren’in bu yıl içinde plug-in hibrit bir süper spor tanıtacağı biliniyordu. Eğer öyle olursa McLaren’in P1 modelinden sonraki ikinci hibrit modeli, bu araç olacak. Autocar‘ın bu haberine göre gelecek hibrit araç Sports Series ailesine mensup olacak ve bu yazın başlarında açıklanacak. Açıkçası şu anda bu evrede olan bir araç, bu yaz tanıtılacak ise muhtemelen bu yılın sonlarına doğru satışa çıkması gerekir. Bu da aracın 2022 değil, 2021 yılı model gamında olacağını gösterir. Tabi bu fikrin, tamamen benim kişisel öngörüm olduğunu belirteyim.
İkinci nesil Sports Series modellerine dair resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Ancak söylentilere göre araç, 32 km‘lik menzile sahip elektrik motoruyla desteklenmiş, çift turbolu V6 üniteden güç alacak.