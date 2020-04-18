2021 VW Tiguan’a ait resmi tasarım görseli paylaşıldı!

VW‘in en çok satan modellerinden biri olan Tiguan, uzun zamandır ikinci nesliyle satıştaydı. Son zamanlarda ise ikinci neslin makyajlı halinin kamuflajlı testleri sürüyordu. Yayınlanan resmi bir görselle, 2021 Tiguan’ın kamuflaj altında sakladığı bir çok detay ortaya çıktı.

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Alman üretici, aracın makyajlı haliyle hem içeride, hem dışarıda birçok değişiklik yapacağını söylüyor. Paylaşılan görsele baktığımızda kaslı ve dinamik oranlar dikkat çekiyor. Fakat önceden paylaşılan casus görüntülere bakılırsa, aracın yan tasarımında bu kadar radikal değişikler olmayacak.

Gerçekte makyajlı modelde yeniden tasarlanan tamponlar, ön ve arka farlar ve ızgara gibi detayların yer alması bekleniyor. İçerideki en büyük yenilik ise yeni bilgi-eğlence sistemi olacak. En son teknoloji araç içi bağlantı ve diğer teknolojileri sunarken, havadan yazılım güncellemelerini (başka bir deyişle OTA güncellemesi) destekleyeceği söyleniyor.

Kamuflajlı Tiguan R Kamuflajlı Tiguan R Kamuflajlı Tiguan R

Ayrıca Tiguan GTE adında plug-in hibrit bir araç da gelecek. Bu hibrit sistem 4 silindirli 1.4 litre içten yanmalı üniteye sahip olacak. Bu ünitenin, yeni Golf GTE‘deki 242 beygir ve 400 Nm tork üreten sistem olacağı söyleniyor.

Tiguan ailesinin en üstünde sportif gövde kiti, yeniden ayarlanmış süspansiyonlar, daha büyük frenler ve daha güçlü motoruyla Tiguan R yer alacak. 4 silindirli 2.0 litre 300 beygirlik motorla gelmesi beklenen aracın, DSG şanzıman ile dört tekerleğine güç vereceği söyleniyor.

Tanıtım tarihine dair resmi bir açıklama olmasa da, önümüzdeki aylarda olması bekleniyor.