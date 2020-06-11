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ARK: Survival Evolved, Epic Store üzerinde tamamen ücretsiz!
Her hafta belirli oyunları ücretsiz olarak oyunculara sağlayan Epic Store üzerinde, bugün itibariyle 18 Haziran tarihine kadar ARK: Survival Evolved adlı yapım ücretsiz oldu. Geçtiğimiz ay GTA 5 hediyesiyle global anlamda dünyayı şaşkına uğratan Epic Games’in, bu hafta da “Gizemli Oyun” olarak duyurduğu oyun belli oldu. Geçen hafta kullanıcılar geçmişte ortaya çıkan bir sızıntıya güvenerek, ARK’ın hediye edilmesini bekliyordu. Fakat Epic Games, programda bir değişiklik yaparak Overcooked adlı yapımı ücretsiz olarak bizlere sağladı.
Steam ile girdiği rekabette, Fortnite kozu ile birlikte her hafta çeşitli hediyeler sunan Epic Games’in ileride ciddi anlamda Steam ile daha sıkı bir rekabet sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu. Ancak gördüğümüz kadarıyla, Epic bu şekilde yüksek fiyatlı ve sevilen oyunları hediye etmeye devam ederse, oyun dünyası adına büyük bir katkıda bulunabilir.
ARK: Survival Evolved
Çıplak bir şekilde ARK adında esrarengiz bir adanın kıyılarında donan ve açlıktan ölmek üzere olan bir adam veya kadın olarak hayatta kalmak için avlanmalı, malzemeler yapmalı, yiyecek ürünler yetiştirmeli ve barınaklar inşa etmelisiniz. Bu serüvende, çeşitli yaratıklarla karşılaşacak ve eğer yetenekliyseniz onları müttefikiniz yapabileceksiniz.
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Nasıl elde edilir?
ARK: Survival Evolved’a ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan ARK: Survival Evolved için ayrılan bağlantıya giderek “Teklifleri görüntüle” seçeneğine dokunup, oyun ve ek paketleri için ayrı ayrı “Yükle” butonuna tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 18 Haziran 18:00.
Sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320
- Bellek: 8 GB RAM,
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870
- VRAM: 2 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i7-9700k / AMD Ryzen 2600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX960 / AMD Radeon R7 240
- VRAM: 4 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
Basın Bülteni
MSI, kurumsal odaklı yeni All-in-One PC’lerini duyurdu!
MSI, günümüzde tahmin edilmesi güç gelişmeler yaşanırken kurumsal çözüm odaklı bilgisayarlarını kullanıcılarına sunuyor.
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MSI PRO serisi All-in-One PC’ler hem ticari, hem de profesyonel kullanım için güçlü performans, güvenilir malzeme ve işçilik ile birçok uygulama tipi için optimize edilerek üretildi.
PRO 24X 10M All-in-One PC: Sınırlı yapı, sınırsız altyapı
Firma, Yeni 23.8″ ekranlı All-in-One PC modelini bugün duyurdu. PRO 24X 10M, büyüyen e-ticaret ve m-ticaret uygulamalarında verilerinizi güvenli ve kararlı bir şekilde koruyor. Yüksek güç verimliliğine sahip mikro-mimariye sahip yeni 10.nesil Intel® Core™ işlemciler, gelişmiş işlem yetenekleri ve önceki nesile oranla çok daha yüksek bir silikon optimizasyonu ile verimli performans vermeyi hedefliyor.
PRO 24X, yalnızca 6.5 mm kalınlığında bir tasarım ve sadece 2.2 mm kalınlığında bir ekran çerçevesine sahip. Fırçalı yüzeye sahip sade, metalik bir kasa ile bütünleşerek çağdaş bir görünüm kazanıyor. Ayrıca IPS paneli ile ekrandaki renkleri ve parlaklığı anında optimize ederek, kullanıcılara daha şık ekran deneyimi sunabiliyor. MSI’ın kolay bakım sağlayan tasarımı sayesinde 2.5″ depolama cihazlarınızı yenilemek ve yükseltmek de PRO 24X ile daha kolay olacak.
Ayrıca Dual LAN tasarımı ile PRO 24X çift ethernet bağlantısı sayesinde internet ve intranet bağlantısına aynı anda sahip olmasına olanak tanıyor. Yıldırım hızında sistem açılışı ve uygulamaların inanılmaz bir hızda yüklenmesi için üzerinde bir adet NVMe PCIe M.2 SSD yuvası bulunuyor.
PRO 16T 10M All-in-One PC: En iyi ticari ortağınız
Geçtiğimiz yıllar boyunca şirket, devlet ihaleleri, restoran ve otel yönetimi, AVM içi navigasyon projeleri, okul ve üniversite geliştirme projeleri ve profesyonel ofis projeleri gibi sayısız ticari projeye imza attı. Bugün ise MSI, yeni 15.6″ ekranlı PRO 16T 10M modelini sunuyor.
Birçok COM ve USB bağlantısı ile POS cihazları, barkod okuyucular, fatura yazıcıları gibi çevre birimlerini aynı anda rahatlıkla kullanabileceksiniz. Ayrıca PRO 16T, paralel port (yazıcı portu) sayesinde fotoğraf ve belgelerinizi taramayı ve yazdırmayı da kolaylaştırıyor.
Zaman, tüm işletmeler için son derece önemlidir. 10.nesil Intel® işlemciler ve NVMe PCIe M.2 SSD ile kullanıcılar artık sadece yıldırım hızında bir açılışa değil, aynı zamanda veri ve uygulamaların da göz açıp kapayıncaya kadar yüklenmesine şahit olacaklar. En yeni fansız ısı dağıtım teknolojileri kullanılarak tasarlanan PRO 16T 10M, bu sayede tamamen sessiz çalışıyor ve toz toplamıyor. Fansız tasarım aynı zamanda bakım çalışmalarının süresini de azalttığı ve parça ömrünü uzattığı için sisteminiz daha uzun süre kesintisiz çalışabilecek.
Veri depolama gereksinimlerinin arttığı günümüzde HDD kapasitesi de her zamankinden daha fazla önem kazanmaya başladı. MSI’ın özel HDD Caddy tasarımı sayesinde kullanıcılar artık ikinci 2.5” HDD depolama disklerini rahatlıkla ekleyerek veri yönetimini geliştirebilecekler. Dual LAN tasarımı ile PRO 16T 10M, önemli iş verilerinizi ağ üzerinden gönderip alırken de size destek olacak.
Akıllı Telefonlar
Huawei, ekran altı kamera teknolojisine geçebilir!
Katlanabilir ekranlı telefonlar, geçtiğimiz yılın yenilikçi akıllı telefon teknolojisi olarak dikkat çekmişti. Bu yıl ise üreticilerin ekran altı ön kamera teknolojisini denemesi bekleniyor. Raporlara göre Huawei, bu yıl duyuracağı en az 1 modelinde ekran altı kamera teknolojisi sunacak!
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Huawei, ekran altı kamera çözümü için çalışıyor olabilir!
Daha önce Oppo ve Xiaomi’nin prototiplerini sergilediği ekran altı kamera teknolojisi, ekranın üst kısmında şeffaf bir yüzey oluşturarak sensörün gövdeye yerleştirilmesini sağlıyor. Böylece ön kamera dışarıdan bakıldığında tamamen görünmez bir yapıya kavuşuyor. Çin kaynaklı bilgilere göre, bu konuda çalışmalarda bulunan Huawei’nin ekran içi kamera sensörüne sahip ilk cihazı duyurabileceği belirtiliyor.
Henüz geliştirme aşamasında olan ekran altı kamera teknolojisinin nasıl uygulanacağı ise büyük bir muamma. Şuana kadar bu teknolojiyi seri üretime hazır hale getiren tek ekran paneli üreticisinin Visionox olduğu biliniyor. Kısa süre önce duyuru yapan şirket, parlama etkisi gibi dezavantajları ortadan kaldıracak özel bir algoritma için telefon üreticileriyle çalıştığını belirtmişti. Huawei’nin bu alanda Visionox’a yazılımsal destek verdiği ve böylece süreci hızlandıracağı ifade ediliyor.
Yılın son çeyreğinde duyurulacak olan Honor Magic 3 modelinin söz konusu teknolojiyi ilk kullanan akıllı telefon olacağına inanılıyor. Bu da ABD ambargosu nedeniyle zor zamanlar geçiren Huawei markasını rakiplerinin oldukça önüne taşıyacak. Öte yandan Huawei’nin ardından diğer akıllı telefon üreticilerinin de ekran altı kamera teknolojisini kısa süre sonra cihazlarına entegre etmesi bekleniyor.
Google, Android 11 Beta sürümünü başlatıyor!
Google, Android 11 için Geliştirici Önizlemesi ve Beta sürümünü oldukça geciktirmişti. Şimdi ise Beta sürümün başlayacağı şirket tarafından yayınlandı. İlk Beta sürümleri Pixel 2 , 2XL, 3, 3XL, 3a, 3a XL, 4 ve 4XL modellerine gelecek. Kullanıcılar şirketin web sitesi üzerinden Beta‘ya kayıt olabilir.
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Android 11 Beta sürümüne katılmak için ne yapmak gerekiyor?
Öncelikle Google’ın web sitesi üzerinden Beta Programına kayıt olunması gerek. Ardından Pixel telefonunuzla ilişkilendirilmiş bir Google hesabına giriş yaptıktan sonra ayarlar üzerinden güncellemeyi alabilirsiniz. Android 11 Geliştirici Önizlemesi‘ne sahipseniz OTA üzerinden de bu güncelleştirmeyi aktif edebilirsiniz.
Today we announced:
🎉 Android 11 Beta 1
🛠 Android Studio 4.1 Beta
⚙️ Android Studio 4.2 Canary
📚 New Android Jetpack libraries
🚀 Jetpack Compose Developer Preview 2
▶️ Play Console Beta
➕ More
Read → https://t.co/tD8f21lbAF
All talks → https://t.co/Efjxz9VwDm#Android11 pic.twitter.com/L3b1KHtzcM
— Android Developers (@AndroidDev) June 10, 2020
Bu yöntemler haricinde eskiden daha çok kullandığımız yöntem olan direk dosya şeklinde indirme işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Dosyaları Google veya Android Flash aracılığı ile güvenli bir şekilde indirip kurabilirsiniz. Şimdilik sadece Pixel model telefonlara gelen güncelleme, yakın zamanda diğer Android cihazlar için de kullanılabilir hale gelecek.
Android 11 Beta, yeni Bubbles API olmak üzere birçok yenilik ile gelecek. Kayan bildirimler çubuğunda artık çok daha fazla uygulama ve bildirim yer alabilecek. Bu, telefonu yoğun bir şekilde kullanan kullanıcılar için oldukça önemli bir özellik olacak. Android telefonlar arasında daha hızlı bir şekilde dosya aktarımı gerçekleştirebilmek için AirDrop benzeri bir özellik de Android 11 ile gelecek. En kısa sürede yeni Beta sürümün bütün cihazlarda kullanılabilir olmasını bekliyoruz.