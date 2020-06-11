ARK: Survival Evolved, Epic Store üzerinde tamamen ücretsiz!

Her hafta belirli oyunları ücretsiz olarak oyunculara sağlayan Epic Store üzerinde, bugün itibariyle 18 Haziran tarihine kadar ARK: Survival Evolved adlı yapım ücretsiz oldu. Geçtiğimiz ay GTA 5 hediyesiyle global anlamda dünyayı şaşkına uğratan Epic Games’in, bu hafta da “Gizemli Oyun” olarak duyurduğu oyun belli oldu. Geçen hafta kullanıcılar geçmişte ortaya çıkan bir sızıntıya güvenerek, ARK’ın hediye edilmesini bekliyordu. Fakat Epic Games, programda bir değişiklik yaparak Overcooked adlı yapımı ücretsiz olarak bizlere sağladı.

Steam ile girdiği rekabette, Fortnite kozu ile birlikte her hafta çeşitli hediyeler sunan Epic Games’in ileride ciddi anlamda Steam ile daha sıkı bir rekabet sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu. Ancak gördüğümüz kadarıyla, Epic bu şekilde yüksek fiyatlı ve sevilen oyunları hediye etmeye devam ederse, oyun dünyası adına büyük bir katkıda bulunabilir.

ARK: Survival Evolved

Çıplak bir şekilde ARK adında esrarengiz bir adanın kıyılarında donan ve açlıktan ölmek üzere olan bir adam veya kadın olarak hayatta kalmak için avlanmalı, malzemeler yapmalı, yiyecek ürünler yetiştirmeli ve barınaklar inşa etmelisiniz. Bu serüvende, çeşitli yaratıklarla karşılaşacak ve eğer yetenekliyseniz onları müttefikiniz yapabileceksiniz.

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Nasıl elde edilir?

ARK: Survival Evolved’a ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan ARK: Survival Evolved için ayrılan bağlantıya giderek “Teklifleri görüntüle” seçeneğine dokunup, oyun ve ek paketleri için ayrı ayrı “Yükle” butonuna tıklamanız gerekiyor.

Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!

Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın

Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın



Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 18 Haziran 18:00.

Sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64-bit)

Windows 7/8.1/10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320

Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320 Bellek: 8 GB RAM,

8 GB RAM, Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870

NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870 VRAM: 2 GB VRAM

2 GB VRAM DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

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