Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketi olarak tanınan markası Arçelik, kurumsal marka ismini değiştirme kararı aldı. Şirketin globalleşme stratejisi çerçevesinde alınan bu karar, Arçelik’in yeni kurumsal kimliği olan Beko’nun daha geniş kapsamlı ve uluslararası bir platformda faaliyet göstermesini hedefliyor. Arçelik Beko olarak anılacak.

Arçelik, Globalleşme Stratejisi Kapsamında Kurumsal Marka İsmini Beko Olarak Değiştiriyor

Arçelik’in Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal marka ismi artık Beko olarak kullanılacak. Bu önemli değişiklik, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden resmi bir açıklama ile duyuruldu. Yapılan açıklamada, Arçelik’in globalleşme stratejisi kapsamında bu kararın alındığı belirtildi. Bu adımın, tüm dünyadaki çalışanları ve operasyonları ortak bir çatı altında birleştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Arçelik’in Türkiye’deki faaliyetleri ise Arçelik Pazarlama A.Ş. çatısı altında sürdürülecek. Bu şirket, Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure gibi yerel değer yaratan tüm markaları bünyesinde barındıracak. Böylece, Türkiye’de Arçelik markası altında güçlü bir şekilde varlığını sürdürecek olan şirket, uluslararası alanda Beko markasıyla daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

Dünya çapında tanınan Beko markası, 57 ülkedeki iştirakleri aracılığıyla 55.000 çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Şirket, 22 ürün markasına sahip olup, 13 farklı ülkede 45 üretim tesisi bulunuyor. Bu durum, Beko’nun uluslararası alanda geniş bir kitleye ulaşan ve güçlü bir üretim kapasitesine sahip bir marka olduğunu gösteriyor.

Arçelik’in Beko olarak yeniden markalandırılması, şirketin global pazardaki rekabet gücünü artırarak uluslararası alanda daha etkin bir şekilde faaliyet göstermesine olanak tanıyacak. Bu değişiklikle birlikte, Beko markasının daha geniş bir kitleye ulaşması ve dünya çapında tanınırlığını artırması bekleniyor.

KAP üzerinden yapılan açıklama ise şu şekilde:

“Globalleşme stratejimiz kapsamında Arçelik A.Ş.’nin, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası bundan sonra Beko olarak kullanılacak olup böylece, tüm dünyadaki çalışanlarımız ve operasyonlarımızın ortak bir kurumsal marka çatısı altında bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda yurtdışı bağlı ortaklıklarımızın kurumsal unvanları da Beko kurumsal markasını içerecek şekilde değiştirilmektedir. Şirketimiz Türkiye’deki faaliyetlerini Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden başta Arçelik olmak üzere yerel değer yaratan tüm markaları ile (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) sürdürmeye devam edecektir.”

Artık bu karar ile birlikte Arçelik markası ülkemiz toprakları içerisinde de Beko olarak anılacak. Bizler de bu yeni değişikliğin etkilerini merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu doğru bir adım mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!