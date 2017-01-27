Arama Devi Google’ın Gelecek Projeleri Bir Milyar Dolar Kaybetti

Bu çeyrek Google için oldukça iyi geçti ancak moonshots olarak bilinen geleceğe yönelik projeler hala para kaybetmeye devam ediyor.

Google’ın gelirlerinin %18 artarak 25 milyar dolar civarında olması bekleniyordu. Alphabet en iyi çeyreğini geçirerek geçen senenin aynı dönemine göre %22 daha fazla gelir elde etti. Bu da yaklaşık 26 milyar dolar anlamına geliyor. Araştırmacılar hisse başına 9.64 dolar gelir elde edileceğini beklerken Alphabet bunun biraz altında 9.36 dolarda kaldı. Bu da yaklaşık 6ç59 milyar dolar kar anlamına geliyor.

Alphabet’in Google ve YouTube dışında kalan servisleri de kayıpları azaltmış gibi gözüküyor. Geçen yılın son çeyreğinde 1.21 milyar dolar kayıp yaşanırken bu çeyrekte bu sayı 1.08 milyara geriledi. Bunu yapmak hiç kolay değil. Alphabet gelirlerini düşünerek sürücüsüz araç departmanını başlı başına bir şirket haline getirdi ve adını Waymo koydu. Glass, Project Loon, Project Wing ve Fiber gibi projeler ise kayıplar yaşadı.

Şirketin gelirlerinin merkezinde ise reklamlar yer alıyor. En büyük büyümeler YouTube, mobil ve program içerisinde yer alan reklamlarda yaşandı. YouTube Red üyelikleriyle ilgili herhangi bir bilgi ise ısrarla paylaşılmıyor.