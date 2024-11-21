Türkiye’de otomotiv sektöründe önemli bir yenilik yolda. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, eski araçların geri dönüşüme kazandırılması ve yerine çevre dostu yeni araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla dikkat çekici bir teklif sundu. Bu teklif, 25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme verilmesi halinde, yerli üretim araçlar için ÖTV muafiyeti sağlanmasını öngörüyor.

25 Yaş Üzeri Araçlarını Geri Dönüşüme Verenler İçin ÖTV Muafiyeti Gelebilir!

Kanun teklifine göre, geri dönüşüme aracını veren vatandaşlar, Türkiye’de üretilmiş yeni bir araç alırken ÖTV muafiyeti avantajından yararlanabilecek. 2000 yılı öncesi üretilmiş araçların geri dönüşüme verilmesi, hem çevresel hem de ekonomik faydalar sağlayacak. Bu durum, yerli üretimin teşvik edilmesiyle ithalatın azaltılmasını ve daha çevreci araçların kullanımını hedefliyor.

Teklifte yer alan gerekçelere göre, TÜİK verileri ışığında Türkiye’de trafiğe kayıtlı araçların yaş ortalamasının 14,5 olduğu ve araçların %25’inin 21 yaşından büyük olduğu belirtiliyor. Yaşlı araçların çevreye zararlı emisyonları artırdığı, bakım maliyetlerini yükselttiği ve trafik güvenliğini olumsuz etkilediği vurgulanıyor. Bu nedenle, eski araçların geri dönüşüme kazandırılması ve yeni, çevre dostu araçların kullanımına geçilmesi önem taşıyor.

ÖTV muafiyeti, sadece geri dönüşüme katkı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda akaryakıt israfını azaltmayı ve çevre kirliliğiyle mücadeleyi desteklemeyi amaçlıyor. Ayrıca, bu düzenleme ekonomiye katkı sağlayarak ulaşımda daha güvenli bir ortam yaratmayı da hedefliyor.

Kanun teklifinin kabul edilip edilmeyeceği henüz belirsizliğini korurken, bu gelişme çevreci bir gelecek için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Eski araçlarını yenilemek isteyenler için ÖTV muafiyeti, büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de bu vergiden muaf olarak satılan araç sayısında 2023 yılında bir patlama gerçekleşmişti. Şimdi yine benzer bir durum yaşanması söz konusu olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu kanun teklifi kabul edilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!