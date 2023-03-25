Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan “7440 Sayılı Kanunun 10’uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No: 1)” Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle beraber araç muayenesini yaptırmamış olan araç sahipleri, araçlarını muayene ettirmeye teşvik ediliyor!

Son Tarih 30 Eylül 2023!

Araç muayene yaptırma süresini 12 Mart 2023 itibarıyla geçirmiş yurttaşlar 30 Eylül 2023’e kadar muayenelerini yaptırdıkları takdirde, her ay için hesaplanacak yüzde 5 fazla yerine aylık yüzde 0.75 fazla olarak hesaplanan tutarı ödeyecek.

Buna göre, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesini süresinde yaptırmamış olanların, 30 Eylül 2023’e kadar araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken yüzde 5 fazla yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dahil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık yüzde 0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak.

Söz konusu tutarın muayene ücreti ile ödenmesi halinde yüzde 5 fazlalar alınmayacak. Bu yeni düzenleme sayesinde, muayenesini geciktiren araç sürücülerinin muayene istasyonlarına gitmesi teşvik edilmek isteniyor.

Araç Muayenesi Nedir?

Araç muayenesi, trafiğe çıkan motorlu ve motorsuz araçların teknik yeterliliklerinin muayene edilerek trafik ve yolcu güvenliğine uygun olup olmamasının tespit edilmesidir.

Araç Muayenesi Zorunlu Mu?

Araçların muayenesi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 34. maddesi gereğince zorunlu.

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