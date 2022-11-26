LMX 56 elektrikli dağ bisikleti tanıtıldı. E-bisiklet, birçok teknolojik yenilik ve güçle birlikte geliyor. E-bisiklet, Spark Racing Technology ve LMX arasındaki işbirliğinin doruk noktası. LMX 56, ekstrem sürüşler için 2.5kW’lık bir tepe güç derecesine sahiptir.

Spark Racing, Formula E yarışlarında bir oyuncudur ve tamamen elektrikli yarış serilerinde önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Spark Racing, on yıldır bu hat boyunca araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütüyor. Ayrıca 2023 için Formula E’ye katılmaya hazır. LMX 56, diğer birçok teknik özelliğin yanı sıra yüksek performanslı bir elektrik aktarma organına sahiptir. Yeni yüksek güçlü elektrikli dağ bisikleti, e-bisiklet kılığına girmiş bir motosiklet olarak bile tanımlanıyor.

LMX 56, 2,5kW maksimum çıkış ile Avrupa’daki çoğu e-bisikletin 10 katı çıkış gücüne sahip. E-bisiklet, motorun bakım gerektirmeden çalışmasına izin veren yağa daldırılmış bir helisel dişli redüktör kullanıyor. Sistem aynı zamanda motorun aşırı ısınmadan yüksek devirlerde çalışmasına da olanak sağlıyor. LMX 56, pedal yardımı veya gaz kelebeği aracılığıyla 45 km/s azami hıza sahiptir. LMX 56’nın gaz kelebeği bisikletin gidonuna monte edilmiş. Bisiklet 12V, 20Ah pil paketi 1kWh kapasiteye sahip.

LMX henüz yeni elektrikli dağ bisikleti serisini piyasaya sürmedi. Açıklanan özellikler, e-bisikletin iyi bir menzil ile gelebileceğini gösteriyor. Çerçevenin içine yerleştirilmiş ve bir sıcaklık/tüketim monitörüyle birlikte gelen pilde güvenlik artırılacaktır. LMX 56 için eşlik eden mobil uygulama, elektrikli bisikletin sürüş ve pil ayarlarını daha da optimize etmek için kullanılabilir.

Fiyatlandırma açısından LMX 56, 7.800 euro ile 8.262 euro arasında satılacak. Şirket ön siparişleri almaya başladı ve teslimatlar Aralık ayı sonundan önce başlayacak. E-bisiklet Avrupa’da ve muhtemelen birkaç başka pazarda daha mevcut olacak.