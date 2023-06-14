Mevcut konsol nesli, yaklaşık üç yıl önce 2020’de başladı. Önceki nesilde Sony ve Microsoft, gelişmiş güce sahip orta nesil modelleri tanıttılar. Örneğin PS4 Pro ve Xbox One X gibi modeller 4K TV’lerin yaygınlaşmasıyla birlikte geldi. Ancak şu anda Xbox Series X için orta nesil bir yükseltmeyle ilgili herhangi bir söylenti bulunmuyor. Örneğin Xbox Series X2, Xbox Series XX veya Xbox Series X Pro gibi bir model hakkında haberler yoktu. Ta ki bugüne kadar.

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Xbox patronu Phil Spencer, Bloomberg ile yaptığı röportajda Microsoft’un orta nesil bir yenilemeye ihtiyaç görmediğini ve Xbox Series X’e yükseltme sunmak için bir “yükümlülük” hissetmediklerini belirtti. Oyunculardan gelen geri bildirimlerin şu anda tatmin edici olduğunu ve mevcut donanımdan memnun olduklarını belirtti. Microsoft, konsolün depolama kapasitesiyle ilgili eleştirilere yanıt olarak Xbox Series S’nin 1 TB depolama alanına sahip yeni bir sürümünü piyasaya sürdü.

Özellikle 8K TV’ler henüz yaygın olarak benimsenmediği için, bu yeni konsollara olan ihtiyaç sorgulanabilir. Bu nedenle, bu makineleri vazgeçilmez kılan bir ihtiyacı belirlemek zor olabilir. Ayrıca, daha güçlü bir konsola sahip olma prensibinin yanı sıra piyasada daha fazla farklılık yaratmayabilir.

Microsoft ve Sony, bu nesilde farklı pozisyonlarda bulunuyor. Xbox, neslin başından beri iki farklı konsol modelini piyasaya sundu, daha düşük bir fiyat noktasında daha az güçlü olan Xbox Series S dahil. Microsoft, daha güçlü bir konsol çıkarırsa, geliştiricilerin üç farklı sürüm için bir oyun geliştirmelerini gerektirecektir. Bu, mevcut konsol sayısı göz önüne alındığında ideal bir durum olmayabilir.

Görünüşe göre, daha güçlü bir Xbox’un en erken 2026’ya kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Bu nedenle, eğer bir PS5 Pro çıkarılırsa, piyasada tek olacak. Sony’nin orta nesil bir yükseltmeyi gerektirip gerektirmeyeceği ve Xbox Series X ile rekabet etmek için daha güçlü bir konsol tanıtıp tanıtmayacağı ilerleyen süreçte görülecektir.