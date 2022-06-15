Apple cephesi, iPad modelleriyle tablet pazarında lider konumunda. Her ne kadar Samsung ve Huawei gibi üreticiler rekabetçi tablet modelleriyle Apple’ın tahtına göz dikmiş olsa da, Apple’ın liderlik koltuğunu yakın zamanda bırakması pek mümkün görünmüyor. Firma son olarak M1 işlemcili iPad Air modelini tanıtmış ve özellikle performans konusunda diğer tablet üreticilerine gözdağı vermişti. Apple, şimdi de 9. Nesil iPad’i yenilemeyi planlıyor. Son gelen haberler, iPad 7. Nesil’den beri devam eden tasarımın yanında, iPad 9. Nesil’de bulunan A13 Bionic işlemcisinin de güncelleneceğini gösteriyor.

Yeni Tasarım ile iPad Air Modeline Benzeyebilir!

10. Nesil iPad’de, iPad Air’ın 4. ve 5. Nesil modellerinde karşımıza çıkan 1640×2360 olan çözünürlük değeri bulunacak. Bu çözünürlük değeri, 7. Nesil’den 9. Nesil’e kadarki cihazlarda bulunan 10.2 inç boyutlu ekranın büyüyeceğini ve 10.9 inç boyutuna ulaşacağını gösteriyor.

Apple’ın “Retina Ekran” adını verdiği teknolojiyi de bünyesinde barındıran bu ekranın, iPad Pro’da olduğu gibi yüksek parlaklığı destekleyip desteklemeyeceği ise henüz bilinmiyor. Hatırlatmak gerekirse, iPad 9. Nesil’de maksimum ekran parlaklığı 500 nit değerinde iken, 11 inç boyutlu iPad Pro’da bu değer 600 nit kadardı. Ayrıca iPad Air ve iPad Pro’da bulunan tam lamine ekran özelliğinin de iPad 10. Nesil’de yer alıp almayacağı bilinmiyor. Bu özellik sayesinde ekranın görüntü veren bölgesi ile dıştaki cam birbirine oldukça yakın bir hale geliyor ve kullanıcıların ekranla etkileşimi daha sezgisel bir hale geliyor.

Yeni iPad’de tasarımsal değişimlerin yanında performans konusunda da önemli iyileştirmeler bulunuyor. Son gelen bilgilere göre. iPad 10. Nesil’de kullanılacak işlemci, firmanın iPhone 12 serisinde de kullanılan A14 Bionic işlemcisi olacak. Her ne kadar iPhone 13 serisi ile A15 Bionic işlemcisi tanıtılmış olsa da, A14 Bionic’in 2022 yılında bile en güçlü işlemciler arasında yer aldığını hatırlatmakta fayda var.

Ayrıca yeni model ile beraber USB Tip-C girişine geçileceği de konuşulanlar arasında. Bunun uzun süredir beklenen bir adım olduğu söylenebilir. Zira tüm iPad serisinde bu girişe sahip olmayan tek model iPad 9. Nesil modeliydi. USB Tip-C kabloları birçok cihazda standart haline geldiği için, bu girişin iPad 10. Nesil’de kullanılması doğru bir hamle olacaktır.

A14 Bionic işlemcisi sayesinde, cihazda kablosuz bağlantı konusunda da önemli bir yenilik olacak gibi görünüyor. Zira Apple’ın A14 Bionic işlemcisi, firmanın 5G destekli ilk yonga seti olma özelliğini taşıyordu. Bu da, cihazın hücresel veri destekli modelinde 5G desteği bulunabileceğini gösteriyor.

Yeni iPad’in tanıtım tarihi henüz kesin olmasa da, önceki modellerde olduğu gibi bu modelin de yeni iPhone modelleriyle beraber tanıtılacağı düşünülüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iPad tablet pazarında önemli bir oyuncu olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: iOS 16, Android Kullanıcılarını iPhone’a Geçmeye İkna Etmek İçin Yeterli Olamadı!