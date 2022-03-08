Apple’ın Salı günü düzenlenecek etkinliğinden beklenenler: Bütçeye uygun bir iPhone ve daha fazlası

Apple bu seneki ilk lansmanını önümüzdeki salı günü düzenliyor. Lansmanda yeni iPhone, iPad ve belki de yeni Mac modellerini duyurması bekleniyor. Lansman, Apple’ın Cupertino, California’daki Apple Park merkezinden canlı olarak yayınlanacak.

Apple’ın bahar cihazı lansmanları, şirket için yılbaşı alışverişi sezonu öncesinde yeni iPhone modellerini ortaya çıkaran geleneksel sonbahar etkinliklerinden daha az önemli. Sonbahar iPhone’ları Apple için daha pahalı ve daha karlı. Salı günkü etkinlik, şirketin yeni bir iPad Pro, yeniden tasarlanmış bir iMac masaüstü bilgisayar ve AirTag’leri duyurduğu geçen yıl benzer bir bahar lansmanını takip ediyor.

İşte analistlere ve basında çıkan haberlere göre, Salı günü Apple’ın bahar lansmanı etkinliğinde beklenenler:

Bütçe dostu bir iPhone

Bloomberg News’e göre Apple’ın iPhone SE’yi 5G desteği, daha hızlı işlemci ve daha iyi bir kamera ile güncellemesi bekleniyor. Ancak yatırımcılar için en önemli soru, Apple’ın iki yıl önce piyasaya sürdüğü mevcut 399 dolarlık iPhone SE ile aynı fiyatı mı koruyacağı yoksa yenileyip 2020 modelini daha da düşük bir fiyattan satmaya devam edip etmeyeceği. Bunu yapmak, Apple’ın 399 dolardan daha ucuza satılan ucuz Android telefonlara karşı pazar payı kazanmasına yardımcı olabilir.

Wedbush analisti Dan Ives Pazartesi günü bir notta, yeni iPhone SE’nin ucuz telefonlarla karşılaştırıldığında öne çıkabileceğini ve model için küresel olarak “kısılmış talep” olduğunu yazdı.

iPad Air

Apple, geçen baharda yeni üst düzey iPad Pro’yu piyasaya sürdü ve geçen sonbaharda iPad Mini’yi ve normal iPad’i güncelledi.

Bu, iPad’in ortanca çocuğu olan 599 dolarlık iPad Air’i güncelleme için en uygun model olarak bırakıyor. Mevcut model 10.9 inç ekrana ve güç düğmesine yerleşik bir parmak izi sensörüne sahip.

TF Securities analisti Ming Chi-Kuo, bu yılın başlarında bir notta, Apple’ın bu baharda aynı genel tasarıma sahip iPad Air’in yeni bir sürümünü yayınlayabileceğini ve Apple’ın en güncel mobil çipini, isteğe bağlı 5G desteğini ve geliştirilmiş kameralarını eklediğini söyledi.

Mac’ler

Apple’ın Salı günkü etkinlik için tanıtım sloganı, en az bir yeni cihazın önemli bir hıza veya güce sahip olacağını öne süren “peek performance”. Belki de yeni Mac’ler göreceğiz.

Şirket, dizüstü ve masaüstü bilgisayar serisini Intel çipleri yerine M1 adı verilen kendi yongalarında çalışacak şekilde değiştiriyor. Geçen yıl Apple, çipleriyle birlikte iMac’leri ve MacBook Pro’ları piyasaya sürdü. 2020’nin sonlarında MacBook Air, Mac Mini ve tek bir MacBook Pro modelini piyasaya sürdü.

iOS 15.4

Apple ayrıca etkinlikte iPhone’lar ve iPad’ler için bir sonraki büyük yazılım güncellemesinin çıkış tarihini de açıklayacak. Apple, Ocak ayından bu yana iOS 15.4’ü test ediyor ve Haziran ayında WWDC’de açıklanacak ve sonbaharda piyasaya sürülecek olan henüz duyurulmamış iOS 16’dan sonraki yılın en büyük ikinci güncellemesi olacak.

iOS 15.4, maskeli bir telefonun kilidini açma yeteneği, yeni emoji ve Apple’ın iPhone’u olan herkesin ek donanım olmadan kredi kartı ödemelerini kabul etmesine olanak tanıyan yeni ödeme ürünü dahil olmak üzere birçok yeni özellik içerecek.