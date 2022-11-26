Bildiğiniz üzere 2022 Dünya Kupası Katar’da başladı. Bu süre zarfında resmi maçları bulunmayan büyük kulüpler kendi iç işleriyle ilgileniyor. Uzun süredir çalkantılı zamanlar geçiren dev İngiliz kulübü Manchester United da bunlardan biri. Dev takım bu hafta yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırdı. Olaydan birkaç saat sonra kulüp ile ilgili satın alma haberleri gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Amerikan teknoloji devi Apple, dev futbol takımına talip oldu.

Söylentilerin çıkışından beridir konu ile yakından ilgilenen İngiliz gazetesi Daily Star, Apple CEO’su Tim Cook’un Manchester United için 6,9 milyar dolar ödeme yapacağını açıkladı. Ancak haberlerin yüzde 100 doğru olduğuna ilişkin bir kanıt veya resmi açıklama yok. Yine konu ile yakından ilgilenen birkaç gazeteci, satın alma haberlerinin tamamıyla yanlış olduğunu, Apple’ın kulüp ile ilgilenmediğini belirtti. Söylentilere son noktayı koymak isteyen MacRumors ise günün erken saatlerinde araştırmasını okurlarına sundu. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

Apple, Manchester United İle İlgilenmiyor

MacRumors, bugün paylaştığı haberde konuyla ilgili yakın bir kaynaktan edindiği bilgiden Apple‘ın Manchester United ‘ı satın almayacağını açıkladı. Manchester United’ın büyük bir çoğunluğu 2005 yılından beri Amerikan Glazer ailesine ait. Uzun süredir kulüp yönetiminin içerisinde aktif rol oynayan aile, son 17 yıldır takımın en büyük hissedarı. İlk hisse Malcolm Glazer tarafından satın alınmıştı. Kendisi öldükten sonra 2014 yılında 86 yaşında vefat etti ve sahip olduğu yüzde 90’lık hisse, çocukları arasında paylaşıldı.

Manchester United ve Glazer ailesi arasında uzun süredir sorun olduğu konuşuluyor. Ayrıca kulüp, geçtiğimiz Salı günü yönetim kurulunun satmak için stratejik seçenekleri keşfetmeyi planladığını duyurdu. Ancak son çıkan haberlere göre kulübe talip olmak isteyen şirketlerden biri Apple değil. Amerikan teknoloji devi spor yayıncılığı ile ilgilense de İngiltere Ligi, şirket için bir hedef değil.

Apple TV+ Spor Hizmetlerini Artırmak İstiyor

Bir kulüp satın almakla ilgilenmemesine rağmen Apple hala spor hizmetlerinde yer alıyor. Şirket aktif olarak bu segmentteki varlığını genişletiyor. Firma kısa süre önce MLB ile ortaklık kurdu. Amaç, 2022 normal sezonu boyunca Apple TV+ üzerinden haftada iki maç “Friday Night Baseball” yayınlamak. Ayrıca şirket, önümüzdeki 10 yıl boyunca MLS maçlarının özel sağlayıcısı olacak. Apple, önümüzdeki sezondan itibaren NFL’nin Sunday Ticket paketlerinin yayın haklarını da almayı düşünüyor. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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